ETV Bharat / offbeat

లక్షలు పోసి కొంటున్న "వెండి" స్వచ్ఛమైనదేనా? - ఈ యాప్​తో ఈజీగా గుర్తించండి!

-వెండికి హాల్​మార్కింగ్​ను తప్పనిసరి చేసిన BIS - యాప్​ ద్వారా నకిలీ వెండి ఆభరణాలను ఎలా గుర్తించాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

How to Check Silver Purity
How to Check Silver Purity (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Check Silver Purity: మన దేశంలో బంగారం తర్వాత అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన లోహాల్లో వెండి ఒకటి. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, పెట్టుబడుల కోసం చాలా మంది పట్టీలు, మెట్టెలు, కుంకుమ భరణి, గంధం గిన్నె వంటి వెండి వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే.. వేలు, లక్షల రూపాయలు పెట్టి కొనే వెండి స్వచ్ఛతలో తేడా వస్తే దాన్ని అమ్మేటప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈ క్రమంలోనే వెండిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు స్వచ్ఛతను చెక్​ చేయడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వెండిపై హాల్​ మార్కింగ్​ ఉంటేనే కొనడం మంచిదని చెబుతున్నారు. మరి, అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వెండి వస్తువులకు హాల్​మార్క్​ తప్పనిసరి: భారతదేశంలో బంగారు ఆభరణాలకు హాల్​మార్క్​ ఎప్పటి నుంచో అమల్లో ఉంది. వెండికి కూడా 2005లో స్వచ్ఛంద ప్రాతిపదికన ప్రారంభమైంది. అంటే జ్యువెలరీ షాప్ యజమానులు తమకు ఇష్టమైతేనే వెండిపై ముద్రలు వేయించుకునేవారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి బలవంతం ఉండేది కాదు. అయితే 2025 సెప్టెంబర్ 1 నుంచి వెండికి కూడా హాల్​మార్కింగ్​ను తప్పనిసరి చేస్తూ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) కొత్త నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది. వాటి ప్రకారం, వెండి ఆభరణాలపై BIS లోగో, ప్యూరిటీ గ్రేడ్​, 6 అంకెల HUID కోడ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. హెచ్‌యూఐడీ' అంటే 'హాల్‌మార్క్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్'. ఇందులో ఆల్ఫాబెట్స్​, సంఖ్యలు కలిసి మొత్తం 6 ఉంటాయి. పై మూడు లేని ఆభరణాలను ఎవరైనా కొంటే జరిగే ఆర్థిక నష్టానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించదు. అందుకే 'హాల్ మార్కింగ్‌' ఉన్న వెండిని మాత్రమే కొనాలని సూచిస్తున్నారు.

వెండి స్వచ్ఛతను ఎలా కొలుస్తారు: బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్లలో కొలుస్తారని అందరికీ తెలిసిందే. అదే సిల్వర్​ ఫ్యూరిటీని గ్రేడ్ల ప్రకారం లెక్కిస్తారట. గ్రేడ్ అనేది ఒక వస్తువులో ఎంత శాతం స్వచ్ఛమైన వెండి ఉందో సూచిస్తుందట. ఎందుకంటే స్వచ్ఛమైన వెండి చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. కాబట్టి దానిని స్ట్రాంగ్​గా, మన్నికగా మార్చడానికి రాగి వంటి ఇతర లోహాలను కలుపుతారట. ఉదాహరణకు 999 లేదా 925 అనే సంఖ్యలు ఆ లోహంలో ఎంత శాతం నిజమైన వెండి ఉందో తెలియజేస్తాయని చెబుతున్నారు. 999 అని ఉంటే అది 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన వెండి అని అర్థమట. ఇక 999 మాత్రమే కాకుండా 990, 970, 958, 925, 835, 800 గ్రేడ్‌లను వెండికి కేటాయిస్తుంటారు. 925 గ్రేడ్ కలిగిన దాన్ని స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ అని, 958 గ్రేడ్ కలిగిన దాన్ని బ్రిటానియా సిల్వర్ అంటారు.

వెండి స్వచ్ఛతను ఎలా గుర్తించాలి: వెండి ఆభరణాలు, వస్తువుల స్వచ్ఛతను గుర్తించేందుకు వీలుగా భారత ప్రభుత్వ పరిధిలోని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ 'బీఐఎస్ కేర్' యాప్‌‌ను తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ యాప్​ను ఉపయోగించి నకిలీ వెండిని ఎలా కనుక్కోవాలంటే..

  • ముందుగా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ స్టోర్‌ నుంచి 'బీఐఎస్ కేర్' అధికారిక యాప్​ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం యాప్​ ఓపెన్​ చేసి 'Verify HUID' అనే ఆప్షన్‌పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అందులో మీ వెండి ఆభరణాలపై ముద్రించి ఉన్న 6 అంకెల HUID నెంబర్​ను ఎంటర్​ చేసి Search పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఇక కొన్ని సెకన్లలోనే ఆ ఆభరణానికి హాల్‌మార్కింగ్ ఉందా? లేదా? అనేది తెలిసిపోతుంది.
  • ఆ ఆభరణానికి ఏ కేంద్రం నుంచి హాల్‌మార్కింగ్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చింది? దాన్ని ఏ రకమైన లోహంతో తయారు చేశారు? దాని స్వచ్ఛత ఎంత? అనే సమాచారం డిస్‌ప్లే అవుతుంది.
  • ఒకవేళ ఏదైనా ఆభరణానికి చెందిన 6 అంకెల HUID నెంబర్​ను ఎంటర్ చేసినా, దాని సమాచారం డిస్‌ప్లే కాకుంటే అలర్ట్ అయ్యి.. వెంటనే దీనిపై 'బీఐఎస్ కేర్' యాప్ ద్వారానే 'బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్' సంస్థకు ఫిర్యాదును ఇవ్వాలంటున్నారు. సో చూశారుగా ఇకపై వెండి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ముందు వాటిని ఈ యాప్​ ద్వారా చెక్​ చేసుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

వెండి వస్తువులు నల్లగా మారాయా? - ఈ సింపుల్​ టిప్స్​తో క్లీన్​ చేస్తే కొత్తవాటిలా!

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

TAGGED:

FAKE SILVER IDENTITY TIPS
HOW TO CHECK SILVER PURITY
HOW TO TEST IF SILVER FAKE OR REAL
వెండి స్వచ్ఛతను ఎలా గుర్తించాలి
HOW TO CHECK SILVER PURITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.