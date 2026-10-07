సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్తున్నారా? - 'ఫుడ్ లేబుల్స్'తో పదార్థాల క్వాలిటీ తెలుసుకోండిలా!
ఫుడ్ లేబుల్స్ అర్థం చేసుకోవడం ఎలా? - అవి తక్కువ, ఇవి ఎక్కువ ఉంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 5:18 PM IST
How to Read Food Lables : మనం సూపర్ మార్కెట్స్, మాల్స్, ఫుడ్ స్టోర్స్కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ మనకు ఎన్నో రకాల ఉత్పత్తులు కనిపిస్తాయి. అందులో ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. వీటిపై న్యూట్రిషన్స్ వివరాలు రాసి ఉండే లేబుల్స్ ఉంటాయి. అయితే, చాలా మందికి ఫుడ్ లేబుల్స్పై రాసిన వివరాలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియదు. మరి, ఇంతకీ ఫుడ్ లేబుల్స్ ఆధారంగా ఆహార పదార్థాల క్వాలిటీ ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఎలాంటి విషయాలను కచ్చితంగా చెక్ చేయాలి? ఎటువంటి పోషకాలున్న ప్రొడక్ట్స్ కొనుగోలు చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇంగ్రీడియంట్స్ చెక్ లిస్ట్ :
మీరు ఏదైనా ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ముందుగా ఫుడ్ లేబుల్పై ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ను చెక్ చేయాలి. ఈ లిస్ట్ అనేది ఎక్కువ నుంచి తక్కువ క్రమంతో ఉంటుంది. దీని ఆధారంగా మీ ప్రొడక్ట్లో ఏ పదార్థం ఎక్కువగా ఉందో సింపుల్గా తెలుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
రెండు ప్రొడక్ట్స్ను కంపేర్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎలా?
మనం ఏదైనా ఫుడ్ స్టోర్కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఒకే ప్రొడక్ట్కు సంబంధించిన వివిధ కంపెనీలకు చెందిన ఆహార పదార్థాలు కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో ఒకేలా కనిపించే రెండు ప్రొడక్ట్స్ను కంపేర్ చేయాలంటే ముందుగా న్యూట్రిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి. అప్పుడు 100 గ్రాముల్లో ఏ పోషకాలు ఎంత ఉన్నాయో ఈజీగా చెక్ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
షుగర్ అన్నిసార్లు 'షుగర్' కాదు!
మీరు కొనే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్లో షుగర్ అన్నిసార్లు షుగర్గానే మెన్షన్ చేయరని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే లిస్ట్ కూడా దానికి సమాన అర్థం ఇచ్చేవే అంటున్నారు. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- గ్లూకోజ్ సిరప్
- ఫ్రక్టోజ్
- డెక్స్ట్రోజ్
- మాల్టోజ్
- సుక్రోజ్
- ఇన్వర్ట్ షుగర్
- హనీ
- కార్న్ సిరప్
- రైస్ సిరప్
కాబట్టి, మీరు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ తీసుకునేటప్పుడు అందులో యాడెడ్ షుగర్ ఎంత అనేది కచ్చితంగా చూడాల్సిన అంశమని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
ఏవి తక్కువ ఉంటే బెటర్? ఏవి ఎక్కువ ఉండాలి?
ఇవి తక్కువగా ఉంటే బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే, యాడెడ్ షుగర్, సోడియం, శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, ట్రాన్స్ఫ్యాట్. ముఖ్యంగా ట్రాన్స్ఫ్యాట్ 2శాతం కంటే తక్కువగా ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఎంచుకోండి. 0.5శాతం లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉంటే ఇంకా మంచిదంటున్నారు. ఇక ఏవి ఎక్కువగా ఉంటే మంచిదంటే, ప్రొటీన్, ఫైబర్ వంటివి అధికంగా ఉండేవి తీసుకోవడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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ఫుడ్ ప్యాకెట్లపై ఉండే ఈ గుర్తుల అర్థాలు తెలుసా?
మీరు సూపర్ మార్కెట్ లేదా ఏదైనా స్టోర్కు వెళ్లినప్పుడు ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లపై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలి రంగు గుర్తులు చూసే ఉంటారు. అయితే, చాలా మందికి వాటి అర్థాలు తెలియకపోవచ్చు. అలా మీకు తెలియని కొన్ని గుర్తుల అర్థాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- పిండి ప్యాకెట్లపై రెండు కలర్లో GLUTEN FREE అని ఒక గుర్తు కనిపిస్తుంది. ఈ సింబల్ ఉంటే అందులో గ్లూటెన్ లేదని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలర్జీ సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ గుర్తు చూసి కొనుగోలు చేయాలా వద్దా అనేది నిర్ణయించుకోవాలంటున్నారు.
- మాంసాహారంకు సంబంధించిన ప్యాకెట్లపై గ్రీన్ కలర్లో HALAL అనే గుర్తును చూడొచ్చు. ఈ గుర్తు ఉంటే అది హలాల్ నియమబద్ధంగా కట్ చేశారని అర్థం.
- ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్పై గ్రీన్ కలర్లో రౌండ్ షేప్లో సింబల్ ఉంటే అది శాఖాహారమని గ్రహించాలి. తేనె, పాల సంబంధిత పదార్థాలకు ఈ గుర్తు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్పై ఎరుపు రంగులో త్రిభుజారం గుర్తు ముద్రిస్తే అది మాంసాహారం అని గుర్తించాలి. అలాంటి వాటిల్లో జంతువుల మాంస భాగాలు ఉండొచ్చని దీని అర్థం.
- ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లపై బ్లాక్ కలర్లో X(క్రాస్) సింబల్ ఉంటే అలాంటివి మనుషులు తినేందుకు, తాగేందుకు పనికి రావని అర్థం. దీపారాధన నూనె సీసాలపై ఇలాంటి గుర్తు ఉంటుంది.
- ఫుడ్ ప్యాకెట్లపై బ్లూ కలర్లో '+F' అని గుర్తు ఉంటే వాటిల్లో విటమిన్లు, మినరల్స్ పోషకాలుంటాయని ఈ సింబల్ సూచిస్తుంది. ప్రభుత్వం నిత్యావసరాల్లో వీటిని కలిపి పంపిణీ చేస్తే ఈ గుర్తు వేస్తారు.
- ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లపై గ్రీన్ కలర్లో 'V(VEGAN)' అనే ఆంగ్ల అక్షరం, మధ్యలో చిన్న చెట్టు కొమ్మ ఉంటే వీగన్ అని అర్థం. అలాంటి వాటిల్లో జంతు, కీటక సంబంధిత పదార్థాలు కలపలేదని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
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