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"నాణేలపై" ఈ గుర్తులు గమనించారా? - వాటి చరిత్ర సింపుల్​గా తెలుసుకోవచ్చు!

కాయిన్స్​పై ఎప్పుడైనా ఈ గుర్తులు గమనించారా? - వాటితో 'తయారీ కేంద్రం' ఇట్టే చెప్పేయొచ్చు!

Mint Marks on Indian Coins
Mint Marks on Indian Coins (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 3:53 PM IST

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Mint Marks on Indian Coins : మార్కెట్లోకి పెద్ద నోట్లు అన్ని వచ్చినా నాణేలు అనేవి చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా చిరు వ్యాపారులు, కూరగాయలు అమ్మేవారు, ఇతర చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునేవారికి చిల్లర సమస్య తలెత్తకుండా కాయిన్స్ ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అలాగే, పిల్లలు, పెద్దలు, వృద్ధుల చిన్నపాటి అవసరాలను ఈ నాణేలు తీర్చుతుంటాయి. చిన్నారులు బడికెళ్లే టైమ్​లో లేదా ఇంటి వద్ద ఉన్నప్పుడు చాకెట్లు, బిస్కెట్లు కొనుక్కోవడానికి మనందరం ఎక్కువగా నాణేలనే(కాయిన్స్​) ఇస్తుంటాం. కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న వస్తువులు కొనుగోలు చేయడానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

మరికొందరు దేవుడికి మొక్కుబడిగానూ పెద్ద మొత్తంలో చిల్లర నాణేలు పోగుచేసి హుండీలో సమర్పిస్తుంటారు. అలాగే, ఇంకొందరికి వివిధ రకాల నాణేలను సేకరించే అభిరుచి కూడా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పలు రకాల డిజైన్లలో రూ.1, రూ.2, రూ.5, రూ.10, రూ.20 నాణేలు చెలామణీలో ఉన్నాయి. మరి, అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఇంతకీ నాణేలు ఎక్కడ తయారవుతాయి? అవి ముద్రించిన ప్రదేశాన్ని సింపుల్​గా ఎలా కనిపెట్టాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మార్కెట్లో ఎన్ని రకాల నోట్లు చెలామణీలో ఉన్న కాయిన్స్​కు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే, కొన్ని రోజులకు నోట్లు చినిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ, నాణేలు మాత్రం ఎన్ని రోజులైనా అలాగే ఉంటాయి. ఇకపోతే భారతదేశంలో.. నాణేలు(కాయిన్స్) ముంబయి, కోల్​కతా, హైదరబాద్, నోయిడాలో తయారవుతాయి. నాణేలు ముద్రించే ఈ కేంద్రాలను "మింట్" అని పిలుస్తారు. అయితే, ఈ నాలుగు ముద్రణ కేంద్రాల్లో తయారయ్యే కాయిన్స్​ను వాటిపై ఉండే ఒక చిన్న గుర్తు ద్వారా అవి ఎక్కడ ముద్రించారో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

మీ దగ్గర ఉన్న నాణెం ఏ నగరంలో తయారైందో తెలుసుకోవడానికి కాయిన్​పై అది ముద్రించిన సంవత్సరం కింద స్టార్, డైమండ్, చుక్క వంటి కొన్ని ప్రత్యేక గుర్తులు ఉంటాయి. ప్రతి నాణెం ముద్రించిన ఏడాది కింద ఉండే ఆ స్పెషల్ సింబల్స్ గమనించడం ద్వారా ఆ నాణేల తయారీ కేంద్రాన్ని గుర్తించవచ్చని చెబుతున్నారు. మన చేతిలో ఉండే రూ.1, రూ.2, రూ.5, రూ.10, రూ.20 నాణేల ముద్రించిన సంవత్సరం కింద ఉన్న ఈ గుర్తుల ద్వారా అవి ఎక్కడ తయారైనవో ఈజీగా చెప్పేయొచ్చు.

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నక్షత్రం(స్టార్) :

మీ దగ్గర ఉన్న రూ.1, రూ.5, రూ.10, ఇతర కాయిన్స్​ ముద్రణ సంవత్సరం కింద "నక్షత్రం(స్టార్)" గుర్తు ఉన్నట్లయితే అవి తెలంగాణలోని హైదరాబాద్​లో తయారైనట్లు అర్థం చేసుకోవాలి.

డైమండ్ సింబల్ :

ఒకవేళ మీ చేతిలో ఉన్న రూ.1, రూ.5, రూ.10 నాణేల ముద్రించిన సంవత్సరం కింద "డైమండ్" గుర్తు ఉంటే అవి మహారాష్ట్రలోని ముంబయిలో చేసినవిగా తెలుసుకోవాలి.

గుండ్రటి చుక్క(డాట్) :

మీ వద్ద ఉన్న వివిధ రకాల కాయిన్స్​ ముద్రణ సంవత్సరం కింద ఒకవేళ "గుండ్రటి చుక్క(డాట్)" ఉన్నట్లయితే అవి ఉత్తరప్రదేశ్​లోని నోయిడాలో తయారైన నాణేలు అని అర్థం.

ఏ గుర్తు లేకుంటే :

మీ దగ్గర ఉన్న నాణేల ముద్రణ సంవత్సరం కింద పైన చెప్పిన సింబల్స్ ఏమీ లేకుండా ఖాళీగా ఉంటే(ఎలాంటి గుర్తు లేకుంటే) అవి పశ్చిమ బెంగాల్​లోని కోల్​కతాలో తయారైన నాణేలుగా అర్థం చేసుకోవాలి.

ఇలా నాణేల ముద్రించిన సంవత్సరం కింద ఉండే చిన్న చిన్న గుర్తుల ద్వారా అవి తయారైన ప్రదేశాన్ని ఎవరైనా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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