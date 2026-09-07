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వజ్రాల స్వచ్ఛతను ఇలా చెప్పేయొచ్చు!

- మీరు వజ్రాల నగలు కొనుగోలు చేయబోతున్నారా? - స్వచ్ఛమైన వాటినే కొనుగోలు చేస్తున్నారా? లేదో స్వయంగా చెక్​ చేయొచ్చు!

Diamond Purity
Diamond Purity (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 3:10 PM IST

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Diamond Purity : ఆభరాణాల్లో అన్నిటికన్నా విలువైనవి వజ్రాలతో తయారు చేసినవే. స్వచ్ఛమైన వజ్రాలు భూమిలో చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయి. అందుకే ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రయోగశాలల్లో కూడా వజ్రాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. అయితే వీటి ధరలు మాత్రం సహజ సిద్ధమైన వజ్రాల కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. పెళ్లిళ్లు లేదా ఇతర శుభకార్యాల్లో నలుగురిలో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలని చాలా మంది వజ్రాలు, ప్లాటినం ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. సాధారణంగా బంగారాన్ని చూసి దాని స్వచ్ఛతను చెప్పగలిగినప్పటికీ, వజ్రాల నాణ్యతను కేవలం కంటితో చూసి అంచనా వేయడం అనుభవజ్ఞులకు కూడా చాలా కష్టమే.

అలాంటి వజ్రాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అందుకే వజ్రాలు కొనే ముందు వాటి ధ్రువీకరణ పత్రాలతోపాటు, ఎటువంటి మొహమాటం లేకుండా దుకాణదారులను సంబంధిత వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవాలి. వజ్రాల స్వచ్ఛతను బట్టే వాటి ధరలు వేల నుండి లక్షల్లోకి మారుతుంటాయి.

4C విధానం :

వజ్రాల నాణ్యతను గుర్తించడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా '4C' విధానాన్ని పాటిస్తారు. అందులో ఒకటే Carat (బరువు), రెండోది Cut (కోత), మూడోది Color, నాలుగోది Clarity (స్వచ్ఛత). ఈ నాలుగింటి ఆధారంగానే ఒక వజ్రం విలువను నిర్ణయిస్తారు.

క్యారెట్ :

వజ్రాల బరువును కొలవడానికి గాలి కూడా వెళ్లలేని ప్రత్యేక ఎలక్ట్రానిక్ తూకం యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. దీని ద్వారా వజ్రం యొక్క ఖచ్చితమైన బరువును చూస్తారు. ఒక క్యారెట్ అంటే 200 మిల్లీగ్రాములు. వజ్రం బరువు పెరిగే కొద్దీ దాని ధర వేలు, లక్షల్లోకి పెరుగుతూ పోతుంది.

కటింగ్ :

ముడి వజ్రాన్ని ఎన్ని ఎక్కువ కోణాలుగా కట్ చేస్తే, అది కాంతిని అంతగా పరావర్తనం చెందిస్తుంది. అలా ఎక్కువ కాంతిని పరావర్తనం చెందించినప్పుడే వజ్రానికి మరింత మెరుపు వస్తుంది. దాని ఆధారంగానే ధర కూడా లభిస్తుంది. కట్ చేసిన వజ్రాలను వాటి ఆకారాన్ని బట్టి రౌండ్ బ్రిలియంట్, ప్రిన్సెస్, కుషన్, ఎమరాల్డ్, ఓవెల్, తదితర పేర్లతో పిలుస్తారు. మన దేశంలో ప్రధానంగా "రౌండ్ బ్రిలియంట్" రకం వజ్రాలకు గిరాకీ చాలా ఎక్కువ.

రంగు :

ఏ రంగూ లేని వజ్రాలకే మార్కెట్లో అత్యధిక ధర ఉంటుంది. వజ్రాల రంగును ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు 'D' నుంచి 'Z' వరకు వర్గీకరిస్తారు. రంగుల మధ్య ఉండే సూక్ష్మ వ్యత్యాసాన్ని సాధారణ వినియోగదారులు కంటితో గుర్తించడం కష్టం. కలర్ స్కేల్‌లో పేర్కొన్న "D, E, F" వరకు ఉన్న వజ్రాలకు ఎటువంటి రంగూ ఉండదు పూర్తి పారదర్శకంగా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత "Z" వరకు వెళ్లే కొద్దీ అవి లేత పసుపు రంగులోకి మారుతుంటాయి. అయితే, పూర్తిగా గులాబీ, నీలం వంటి ప్రత్యేక రంగుల్లో ఉండే వజ్రాలకు ఈ స్కేల్ వర్తించదు.

స్వచ్ఛత :

వజ్రంలో అతి సూక్ష్మమైన గాలి బుడగలు, మచ్చలు, నల్లటి చుక్కలు లేకుండా, కాంతి అంతటా సజావుగా ప్రసరిస్తే దాని స్వచ్ఛత ఎక్కువ అని అర్థం. ఈ స్వచ్ఛతను ఫ్లాలెస్ (FL), ఇంటర్నల్లీ ఫ్లాలెస్ (IF), వివిఎస్1, వివిఎస్2, విఎస్1, విఎస్2, ఎస్ఐ1, ఎస్ఐ2, ఐ1, ఐ2 పేర్లతో పిలుస్తారు. ఎలాంటి మలినాలు లేని వజ్రాన్ని "ఫ్లాలెస్"గా పేర్కొంటారు.

నాణ్యతను తనిఖీ చేసే పరికరాలు, ధ్రువీకరణ పత్రాలు : వినియోగదారుల హక్కుల మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం వజ్రాల నాణ్యతను తెలుసుకునేందుకు ప్రతీ ప్రముఖ వజ్రాభరణాల దుకాణంలో కొన్ని ప్రత్యేక పరికరాలు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు.

"10ఎక్స్" దర్పణం : వజ్రాభరణాల దుకాణాల్లో తప్పక ఉండే "10ఎక్స్" భూతద్దం ద్వారా వజ్రం లోపల ఉన్న కోణాలు, రంగు, మలినాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించవచ్చు.

డైమండ్ టెస్టర్ : ఈ పరికరాన్ని వజ్రంపై ఉంచినప్పుడు, అది నిజమైన వజ్రం అయితే 'బీప్' శబ్దం చేస్తూ, దానిపై ఉన్న ఎరుపు, గ్రీన్ లైట్లు వెలుగుతాయి.

మైక్రో వేయింగ్ మిషన్ : క్యారెట్లలో కల్తీ లేని బరువును ఖచ్చితంగా చూపే ఎలక్ట్రానిక్ యంత్రం.

ల్యాబ్ వజ్రాల డిటెక్టర్ : ప్రయోగశాలల్లో తయారైన వజ్రాలకు, సహజ వజ్రాలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఈ పరికరం గుర్తిస్తుంది.

యూవీ లైట్ : వజ్రం యొక్క ప్రకాశవంతమైన రంగును తెలుసుకునేందుకు ఈ యూవీ లైట్ ఉపయోగపడుతుంది.

చివరగా, వజ్రాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన సంస్థలైన జియోలాజికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అమెరికా లేదా ఇంటర్నేషనల్ జియోలాజికల్ ఇనిస్టిట్యూట్ జారీ చేసిన గుర్తింపు, స్వచ్ఛత ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇవి వినియోగదారుడి నమ్మకానికి, కొనుగోలుకు పూర్తి భరోసాను కల్పిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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