త్వరలో "తల్లికి వందనం" డబ్బులు! - మీకు వస్తుందో, రాదో ఇప్పుడే తెలుసుకోండిలా!
తెరచుకున్న పాఠశాలలు - "తల్లికి వందనం" నిధుల విడుదలకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 3:45 PM IST
Thalliki Vandanam Scheme : ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఏ ఒక్క విద్యార్థి చదువుకు దూరం కాకూడదనే లక్ష్యంతో ఏపీ ప్రభుత్వం "తల్లికి వందనం" పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది. ఈ పథకం కింద విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంకు అకౌంట్కు రూ. 13 వేలు, పాఠశాల అభివృద్ధికి రూ. 2 వేలు చొప్పున మొత్తం రూ. 15 వేల నగదు నేరుగా జమ చేస్తోంది ప్రభుత్వం. గతంలో వైకాపా ప్రభుత్వం కుటుంబంలో ఒక్క విద్యార్థికి మాత్రమే మంజూరు చేయగా, కూటమి సర్కారు ఇంట్లో ఎంత మంది పిల్లలున్నా అందరికీ వర్తింపచేయడంతో ఈ స్కీమ్కు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
ప్రస్తుతం స్కూల్స్ ఓపెన్ కావడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా "తల్లికి వందనం" పథకం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన డబ్బులు విడుదల చేసేందుకు రెడీ అవుతుంది. దాంతో ఈ సంవత్సరం తమ చిన్నారులకు "తల్లికి వందనం" పథకం వర్తిస్తుందో, లేదో అనే సందేహం తల్లిదండ్రుల్లో స్టార్ట్ అయ్యింది. అయితే, డోంట్వర్రీ.. ఇప్పుడే మీ ఫోన్లో సింపుల్గా ఇలా మీ పిల్లల పేరు లబ్ధిదారుల జాబితాలో ఉందో? లేదో తెలుసుకోండి. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కూటమి ప్రభుత్వం మరికొన్ని వారాల్లో "తల్లికి వందనం" డబ్బులు జమ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లల పేర్లు జాబితాలో ఉన్నదీ? లేనిదీ? ముందే తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు అధికారులు. సచివాలయాల్లో జాబితాలు ఉంటాయని, అక్కడకు వెళ్లి చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. వెళ్లలేని వారు ఫోన్లోనే ఆన్లైన్లో తల్లికి వందనం జాబితాలో తమ పిల్లల పేర్లను ఈజీగా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.
ఆన్లైన్లో ఈజీగా తెలుసుకోండిలా..
- ఇందుకోసం ముందుగా మీరు ఫోన్లో గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లోకి వెళ్లి "https://bm-sgsw.ap.gov.in/BM/" అనే వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
- అప్పుడు ఓపెన్ అయిన మెయిన్ పేజీలో "స్కీమ్ ఎలిజిబిలిటీ" అనే ఆప్షన్పై ప్రెస్ చేస్తే మరో పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో లబ్ధిదారు ఆధార్ నంబరు ఎంటర్ చేయాలి. స్కీమ్ టైప్లో తల్లికి వందనం పథకాన్ని ఎంపిక చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏ సంవత్సరమో సెలెక్ట్ చేసుకుని "గెట్ డిటైల్స్" అనే ఆప్షన్ నొక్కాలి.
- అప్పుడు ఆధార్ లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ నంబర్తో పాటు కింద ఉండే క్యాప్చా ఎంటర్ చేస్తే లబ్ధిదారుల కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది.
- అందులో ఆకుపచ్చ రంగులో సాటిస్ఫైడ్ అని ఉంటే మీరు అర్హత పొందినట్లు. లేకపోతే ఎరుపు రంగులో అన్సాటిస్ఫైడ్ అని ఉంటుందని గమనించాలి.
- అప్పుడు మీరు సచివాలయ అధికారులను సంప్రదించి మీ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి.
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బ్యాంకుకు ఆధార్ లింక్ తప్పనిసరి!
ఏపీ ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం స్కీమ్ కింద విడుదల చేస్తున్న డబ్బులు ఏ బ్యాంకులో పడుతున్నాయో తెలుసుకోవడానికి ముందుగా యూఐడీఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి "మై ఆధార్" అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు దానికి అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. అది నమోదు చేసి సబ్మిట్పై క్లిక్ చేస్తే ఆధార్కు బ్యాంకు లింకు అయ్యిందో లేదో సింపుల్గా తెలిసిపోతుంది. ఒకవేళ విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంక్ అకౌంట్, మొబైల్ నంబర్ ఆధార్ లింక్ చేయకపోతే వెంటనే ఆ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు అధికారులు.
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