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త్వరలో "తల్లికి వందనం" డబ్బులు! - మీకు వస్తుందో, రాదో ఇప్పుడే తెలుసుకోండిలా!

తెరచుకున్న పాఠశాలలు - "తల్లికి వందనం" నిధుల విడుదలకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు!

Thalliki Vandanam Scheme
Thalliki Vandanam Scheme (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 3:45 PM IST

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Thalliki Vandanam Scheme : ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఏ ఒక్క విద్యార్థి చదువుకు దూరం కాకూడదనే లక్ష్యంతో ఏపీ ప్రభుత్వం "తల్లికి వందనం" పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది. ఈ పథకం కింద విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంకు అకౌంట్​కు రూ. 13 వేలు, పాఠశాల అభివృద్ధికి రూ. 2 వేలు చొప్పున మొత్తం రూ. 15 వేల నగదు నేరుగా జమ చేస్తోంది ప్రభుత్వం. గతంలో వైకాపా ప్రభుత్వం కుటుంబంలో ఒక్క విద్యార్థికి మాత్రమే మంజూరు చేయగా, కూటమి సర్కారు ఇంట్లో ఎంత మంది పిల్లలున్నా అందరికీ వర్తింపచేయడంతో ఈ స్కీమ్​కు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.

ప్రస్తుతం స్కూల్స్ ఓపెన్ కావడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా "తల్లికి వందనం" పథకం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన డబ్బులు విడుదల చేసేందుకు రెడీ అవుతుంది. దాంతో ఈ సంవత్సరం తమ చిన్నారులకు "తల్లికి వందనం" పథకం వర్తిస్తుందో, లేదో అనే సందేహం తల్లిదండ్రుల్లో స్టార్ట్ అయ్యింది. అయితే, డోంట్​వర్రీ.. ఇప్పుడే మీ ఫోన్​లో సింపుల్​గా ఇలా మీ పిల్లల పేరు లబ్ధిదారుల జాబితాలో ఉందో? లేదో తెలుసుకోండి. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కూటమి ప్రభుత్వం మరికొన్ని వారాల్లో "తల్లికి వందనం" డబ్బులు జమ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లల పేర్లు జాబితాలో ఉన్నదీ? లేనిదీ? ముందే తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు అధికారులు. సచివాలయాల్లో జాబితాలు ఉంటాయని, అక్కడకు వెళ్లి చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. వెళ్లలేని వారు ఫోన్​లోనే ఆన్‌లైన్‌లో తల్లికి వందనం జాబితాలో తమ పిల్లల పేర్లను ఈజీగా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.

ఆన్​లైన్​లో ఈజీగా తెలుసుకోండిలా..

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీరు ఫోన్​లో గూగుల్​ సెర్చ్ ఇంజిన్​లోకి వెళ్లి "https://bm-sgsw.ap.gov.in/BM/" అనే వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి.
  • అప్పుడు ఓపెన్ అయిన మెయిన్ పేజీలో "స్కీమ్‌ ఎలిజిబిలిటీ" అనే ఆప్షన్​పై ప్రెస్ చేస్తే మరో పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
  • అందులో లబ్ధిదారు ఆధార్‌ నంబరు ఎంటర్ చేయాలి. స్కీమ్​ టైప్​లో తల్లికి వందనం పథకాన్ని ఎంపిక చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏ సంవత్సరమో సెలెక్ట్ చేసుకుని "గెట్‌ డిటైల్స్‌" అనే ఆప్షన్ నొక్కాలి.
  • అప్పుడు ఆధార్ లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ నంబర్​తో పాటు కింద ఉండే క్యాప్చా ఎంటర్ చేస్తే లబ్ధిదారుల కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం అక్కడ డిస్​ప్లే అవుతుంది.
  • అందులో ఆకుపచ్చ రంగులో సాటిస్‌ఫైడ్‌ అని ఉంటే మీరు అర్హత పొందినట్లు. లేకపోతే ఎరుపు రంగులో అన్‌సాటిస్‌ఫైడ్‌ అని ఉంటుందని గమనించాలి.
  • అప్పుడు మీరు సచివాలయ అధికారులను సంప్రదించి మీ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి.

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బ్యాంకుకు ఆధార్‌ లింక్‌ తప్పనిసరి!

ఏపీ ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం స్కీమ్ కింద విడుదల చేస్తున్న డబ్బులు ఏ బ్యాంకులో పడుతున్నాయో తెలుసుకోవడానికి ముందుగా యూఐడీఏఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి "మై ఆధార్‌" అనే ఆప్షన్‌ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు దానికి అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. అది నమోదు చేసి సబ్మిట్​పై క్లిక్ చేస్తే ఆధార్‌కు బ్యాంకు లింకు అయ్యిందో లేదో సింపుల్​గా తెలిసిపోతుంది. ఒకవేళ విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంక్ అకౌంట్, మొబైల్ నంబర్​ ఆధార్​ లింక్ చేయకపోతే వెంటనే ఆ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు అధికారులు.

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తల్లికి వందనం అర్హుల జాబితా
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