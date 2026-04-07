"UIDAI" ఆధార్ కార్డులో తండ్రి పేరు సవరించాలా? - ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 12:23 PM IST
How to change Father name in adhaar card Online : పేరులో అక్షర దోషాలు, పుట్టిన తేదీ, నెల, సంవత్సరంలో తప్పులు, ఇంటి చిరునామాలో మార్పులకు అవకాశం కల్పించిన UIDAI (ఉదాయ్) తాజాగా ఆధార్లో తండ్రి పేరులో మార్పులు, చేర్పులకు మరో అవకాశమిచ్చింది. కార్డుదారుడి తండ్రి పేరులో అక్షర దోషాలు ఉంటే సరిచేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. కొంత మంది మహిళలు తండ్రి పేరుకు బదులు భర్త పేరు నమోదు చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తండ్రి స్థానంలో భర్త పేరును మార్చుకోవచ్చు.
"యమునానది పుష్కరాలు" - యాదాద్రి, కాశీ, అయోధ్య దర్శించేలా "ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సు"
ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు, బ్యాంకు ఖాతా సహా అనేక పనుల్లో ఆధార్ ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డుగా మారింది. అన్నింటికీ ఆధార్ కార్డును ప్రామాణికంగా భావిస్తున్న నేటి తరుణంలో కార్డులో ఏ మాత్రం తప్పులు లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే మార్చుకోవడంతో పాటు ఫొటో కూడా మార్చుకునే అవకాశం కల్పించింది.
మీ ఆధార్ కార్డులో తండ్రి పేరు తప్పుగా ఉంటే మొబైల్లోనే నిమిషాల్లో మార్చుకోవచ్చని UIDAI చెప్తోంది. ఆధార్ వెరిఫికేషన్ సెంటర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంటి నుంచే మొబైల్ ద్వారానే మార్చుకునే ఛాన్స్ కల్పించింది. తండ్రి పేరు తప్పుగా ఉంటే ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలి? ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ ద్వారా ఎలా మార్చుకోవాలో? ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాం.
ఆన్లైన్లో మార్చుకోవడం ఎలా?
- ముందుగా UIDAI అధికారిక పోర్టల్ https://uidai.gov.in వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి
- మీ ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేసి ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ కావాలి.
- అప్డేట్ ఆధార్ ఆన్లైన్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- అధికారిక గుర్తింపు పత్రాల్లో ఉన్నట్లుగా తండ్రి పేరు నమోదు చేయాలి.
- తండ్రి బదులు భర్త పేరు నమోదు చేయాలంటే కేరాఫ్ ఆప్షన్ ఎంచుకుని నమోదు చేయాలి.
- పుట్టిన తేదీ, పాన్ కార్డ్, పాస్ పోర్ట్ వంటి గుర్తింపు డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి.
- చివరగా నమోదు చేసిన వివరాలు సరిచూసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ చేయాలి.
ఆధార్ కేంద్రంలోనూ అవకాశం
మీకు దగ్గర్లోని ఆధార్ సెంటర్కు వెళ్లి అప్డేట్ ఫాం పూర్తి చేసి అవసరమైన సర్టిఫికెట్ల కాపీలను జత చేయాలి. సర్వీస్ ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత అప్డేట్ చేస్తారు.
స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడం ఎలా?
మార్పులు, చేర్పులకు సంబంధించి వారం నుంచి 10రోజుల వరకు సమయం పడుతుంది. ముందుగా నమోదు చేసిన వెంటనే యూఆర్ఎన్ నంబర్ వస్తుంది. ఆ నంబర్ ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. వివరాలు అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మెసేజ్ వస్తుంది. కొత్త కార్డు పోస్ట్ ద్వారా ఇంటికే వస్తుంది. అప్పటికప్పుడు కొత్త కార్డు అవసరమైతే ఈ-ఆధార్ డౌన్ లోడ్ చేసుకుని పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు.
కుక్కలు దాడి చేసే అవకాశం ఇపుడే ఎక్కువ! - ఎందుకో తెలుసా?
ఆడ, మగ పక్షులు కలవకుండానే "గుడ్డు ఉత్పత్తి" - కృత్రిమ పద్ధతిలో "బట్టమేక పక్షి" జననం