"డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్" మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఇంటి నుంచే ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు!
సమస్యగా మారుతోన్న డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్ - ఇలా ఈజీగా మార్చుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 2:37 PM IST
Address Change in DL Online : గుర్తింపు కార్డు అనగానే ఆధార్ తర్వాత ఓటర్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లతో పాటు ఎన్నో విషయాల్లో వ్యక్తిగత గుర్తింపు కోసం కార్డుల అవసరం పడుతుంది. అయితే, చాలా మంది వృత్తి, ఉపాధి రీత్యా వేర్వేరు ప్రాంతాలకు వెలస వెళ్తుంటారు. రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంతో మంది హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తాత్కాలికంగా నివాసం ఉంటున్నారు. ఇలాంటి వారు గతంలో తమ సొంత ఊరిలో డ్రైవింగ్ లైసెన్సు తీసుకుని ఉంటారు. ఆ సమయంలో లైసెన్స్ మీద స్థానిక చిరునామా నమోదై ఉంటుంది.
'డ్రైవింగ్ లైసెన్స్' గడువు ముగిసిందేమో చెక్ చేసుకోండి - ఆన్లైన్లో ఇలా రెన్యూవల్ చేసుకోండి!
ఇప్పుడు రాష్ట్రం మారిపోవడంతో అడ్రస్ విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. మనలో చాలామంది 'ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బంది లేదు కదా' అనుకుంటూ చిరునామా మార్పు చేసుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారు. కానీ, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అత్యవసరంగా మారితే అలాంటప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఏమీ చేయలేరు. అందుకే గుర్తింపు కార్డుల్లో, మరీ ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో చిరునామా ఇప్పుడే మార్చుకుంటే మంచిదని చెప్తున్నారు. ఇలా అడ్రస్ మార్చుకోవడం వల్ల తదుపరి రెన్యూవల్ ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లేకుండా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో రవాణాశాఖ ఆన్లైన్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తద్వారా చాలా ఈజీగా అడ్రస్ మార్చుకునే వీలుంది. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా!
- చిరునామా మార్చుకోవడానికి డ్రైవింగ్ లైసెన్సు ఒరిజినల్ తప్పనిసరి. దాంతో పాటుగా ప్రస్తుత చిరునామాను ధ్రువీకరించే పత్రాలు ఉండాలి. ఆధార్ కార్డు లేదా ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు లేదా గ్యాస్, కరెంట్ బిల్లు సరిపోతుంది.
- 40 ఏళ్ల వయసు దాటిన వారు ఫాం 1-A 'మెడికల్ సర్టిఫికెట్' తప్పకుండా జత చేయాల్సి ఉంటుంది.
- చిరునామా ధ్రువీకరణ పత్రాలు, మెడికల్ సర్టిఫికెట్ సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత ఆన్లైన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రవాణా శాఖ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. parivahan.gov.inలోకి లాగిన్ కావాలి
- ఇందులో పలు రకాల సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అందులో ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ మీద క్లిక్ చేయగానే "డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్రాన్ని సెలక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ "తెలంగాణ"ను నమోదు చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కొత్త పేజీలోకి వెళ్తారు. అన్నిరకాల సేవలూ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. అందులో "అప్లై ఫర్ ఛేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్" అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి.
- ఇక్కడ సూచనలు గమనిస్తే 40 ఏళ్లు దాటిన వారికోసం ఫాం 1-A మెడికల్ సర్టిఫికెట్ కాపీ కనిపిస్తుంది. ఫాం డౌన్లోడ్ చేసుకొని వివరాలు నమోదు చేసి మెడికల్ ఆఫీసర్తో సంతకం చేయించి, అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 40 ఏళ్ల లోపు వారు కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసి లోనికి వెళ్లాలి.
- అక్కడ మీ పాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, క్యాప్చా నమోదు చేసి Get DL Details ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కనిపించే "ఛేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్" అప్షన్ ఎంచుకుని మీ ప్రస్తుత చిరునామా నమోదు చేయాలి.
- అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఫీజు ఆన్లైన్లోనే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత మీ సమీపంలోని RTO ఆఫీసులో మీ సర్టిఫికెట్ పరిశీలన, అనంతరం స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి.
- మీకు కేటాయించిన తేదీన RTO ఆఫీసుకు వెళ్లి, ఒరిజినల్ పత్రాలను చూపిస్తే అధికారులు పరిశీలించి ఆమోద ముద్ర వేస్తారు. అంతటితో మీరు చేయాల్సిన పని పూర్తయి పోస్టు ద్వారా మీ స్మార్ట్ కార్డు లైసెన్స్ ప్రస్తుత చిరునామాకు డెలివరీ అవుతుంది.
కొత్త సిమ్ కార్డు కొంటున్నారా? - "నెట్వర్క్" మారుతున్నా సరే ఇలా చేయకండి!
భూకంపం రాకకు కారణం ఇదే! - 'ఈ రోజు' సముద్రం ఎందుకు పోటెత్తుతుందంటే?