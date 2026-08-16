"హైబ్రిడ్ కార్లు" వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నష్టం తప్పదట!
- మార్కెట్లో రోజురోజుకీ హైబ్రిడ్ కార్లకు పెరుగుతోన్న డిమాండ్ - వినియోగం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
Published : August 16, 2026 at 2:57 PM IST
How to Care of Hybrid Cars: పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో హైబ్రిడ్ కార్లకు క్రేజ్ ఎక్కువైంది. తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ మైలేజ్ రావడంతో వాహనదారులు వీటి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. తద్వారా డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. అయితే, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన ఈ కార్ల విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆటోమొబైల్ ఇంజినీర్లు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వివరాలివే: హైబ్రిడ్ కార్లపై ప్రజలు మక్కువ చూపడానికి కారణం ఈ కార్లలో రెండు ఇంజిన్లు ఉండటమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఒకటి పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ఇంజిన్ అని, మరొకటి బ్యాటరీతో నడిచే ఎలక్ట్రిక్ మోటరు ఉంటుందంటున్నారు. ఇవి రెండూ పరిస్థితులకు తగినట్టు పనిచేస్తూ కారును ముందుకు కదిలేలా చేస్తాయంటున్నారు. ఫలితంగా ఇంధనం ఆదా అవుతుందని చెబుతున్నారు. పైగా వీటికి ప్రత్యేకంగా ఛార్జ్ చేయాల్సిన పనిలేదని, ఎలాంటి ప్లగ్ అవసరం ఉండదంటున్నారు.
పని చేసే విధానం :
- హైబ్రిడ్ మోటారులో రెండు రకాల మోడ్లు ఉంటాయని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఒకటి మోటార్ మోడ్ అని, ఇది విద్యుత్తును అందిస్తే దాన్ని ఉపయోగించుకుని వాహనం ముందుకు పోయేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. మరొకటి జనరేటర్ మోడ్ అని, దీన్ని బయట నుంచి తిప్పితే కరెంట్ను తయారు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- సాధారణంగా పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లలో వెళ్తున్నప్పుడు బ్రేక్ వేయగానే బ్రేక్ ప్యాడ్లు చక్రాలను గట్టిగా పట్టుకోవడం వల్ల వచ్చే రాపిడితో వాహనం ఆగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ బ్రేక్ సమయంలో వేడి రూపంలో ఉత్పత్తయ్యే శక్తి వృథాగా పోతుందని అంటున్నారు. అదే హైబ్రిడ్ కార్ల విషయానికి వస్తే వేరేగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అంటే బ్రేక్ వేసిన ప్రతిసారి ఒక రివర్సబుల్ పరికరం ద్వారా ఆ ఎనర్జీ కరెంట్గా మారి బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేస్తుందంటున్నారు. దీంతో బ్యాటరీ నుంచి కరెంట్ తీసుకుని ఎలక్ట్రిక్ మోటారు చక్రాలను ముందుకు వెళ్లేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
- యాక్సిలేటర్ నుంచి కాలు తీసిన వెంటనే సిస్టమ్ బ్యాటరీ నుంచి మోటారుకు వెళ్లే విద్యుత్తును ఆపేస్తుందని, తద్వారా తిరుగుతున్న చక్రాలే రివర్స్లో ఎలక్ట్రిక్ మోటారును తిప్పుతాయని చెబుతున్నారు. ఎప్పుడైతే మోటారు రివర్స్లో తిరుగుతుందో అది పవర్ జనరేటర్గా మారి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభిస్తుందని వివిరిస్తున్నారు. ఇలా ఉత్పత్తయ్యే విద్యుత్తు బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఛార్జ్ చేస్తుంది. అంటే ప్రత్యేకంగా కారుకు ఛార్జింగ్ పెట్టే అవసరం ఉండదని పేర్కొంటున్నారు.
- ఈ కార్లు ట్రాఫిక్లో నెమ్మదిగా వెళ్తున్నప్పుడు బంధనాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించకుండా ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతోనే నడుస్తాయంటున్నారు. దీంతో ట్రాఫిక్ సమయంలో పెట్రోల్ వృథా కాదు అని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ కార్లు తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించేటప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను, ఎక్కువ వేగంతో వెళ్లేటప్పుడు పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించుకుంటాయని చెబుతున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- కారు తీసుకున్న తర్వాత కంపెనీ సూచించిన తేదీల్లో సర్వీసింగ్కు తప్పనిసరిగా వెళ్లాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రతి ఐదు వేల కిలోమీటర్లకు ఒకసారి సర్వీసింగ్ చేయించుకుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- హైబ్రిడ్ కార్లలో క్లిష్టమైన ఎలక్ట్రిక్ వైరింగ్ ఉంటుందని, ఈ క్రమంలో కంంపెనీ సర్వీస్ కేంద్రాల్లోనే సర్వీసింగ్కు ఇవ్వడం ఉత్తమం అని వివరిస్తున్నారు.
- కారులోని బ్యాటరీ వేడెక్కకుండా వెనుక సీట్ల కింద చిన్న గాలి రంధ్రాలు ఉంటాయని, వాటిలోకి దుమ్ము చేరకుండా, లగేజీలు అడ్డురాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- కారు కింది భాగంలో బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుందని, రోడ్డుపై ఎక్కువ నీరున్న ప్రదేశంలో జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- నెలల తరబడి కారును వాడకుండా వదిలేస్తే బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయ్యే ప్రమాదముంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఆన్ చేసి ఉంచాలని, కొంతసేపైనా బయట తిప్పుతూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
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