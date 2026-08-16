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"హైబ్రిడ్​ కార్లు" వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నష్టం తప్పదట!

- మార్కెట్లో రోజురోజుకీ హైబ్రిడ్​ కార్లకు పెరుగుతోన్న డిమాండ్​ - వినియోగం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

How to Care of Hybrid Cars
How to Care of Hybrid Cars (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 2:57 PM IST

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How to Care of Hybrid Cars: పెట్రోల్​, డీజిల్​ కార్లతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో హైబ్రిడ్ కార్లకు క్రేజ్​ ఎక్కువైంది. తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ మైలేజ్​ రావడంతో వాహనదారులు వీటి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. తద్వారా డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. అయితే, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన ఈ కార్ల విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆటోమొబైల్​ ఇంజినీర్లు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వివరాలివే: హైబ్రిడ్​ కార్లపై ప్రజలు మక్కువ చూపడానికి కారణం ఈ కార్లలో రెండు ఇంజిన్లు ఉండటమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఒకటి పెట్రోల్​ లేదా డీజిల్​ ఇంజిన్​ అని, మరొకటి బ్యాటరీతో నడిచే ఎలక్ట్రిక్​ మోటరు ఉంటుందంటున్నారు. ఇవి రెండూ పరిస్థితులకు తగినట్టు పనిచేస్తూ కారును ముందుకు కదిలేలా చేస్తాయంటున్నారు. ఫలితంగా ఇంధనం ఆదా అవుతుందని చెబుతున్నారు. పైగా వీటికి ప్రత్యేకంగా ఛార్జ్​ చేయాల్సిన పనిలేదని, ఎలాంటి ప్లగ్​ అవసరం ఉండదంటున్నారు.

పని చేసే విధానం :

  • హైబ్రిడ్​ మోటారులో రెండు రకాల మోడ్​లు ఉంటాయని ఆటోమొబైల్​ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఒకటి మోటార్​ మోడ్​ అని, ఇది విద్యుత్తును అందిస్తే దాన్ని ఉపయోగించుకుని వాహనం ముందుకు పోయేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. మరొకటి జనరేటర్​ మోడ్ అని, దీన్ని బయట నుంచి తిప్పితే కరెంట్​ను తయారు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
  • సాధారణంగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ కార్లలో వెళ్తున్నప్పుడు బ్రేక్​ వేయగానే బ్రేక్​ ప్యాడ్లు చక్రాలను గట్టిగా పట్టుకోవడం వల్ల వచ్చే రాపిడితో వాహనం ఆగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ బ్రేక్​ సమయంలో వేడి రూపంలో ఉత్పత్తయ్యే శక్తి వృథాగా పోతుందని అంటున్నారు. అదే హైబ్రిడ్​ కార్ల విషయానికి వస్తే వేరేగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అంటే బ్రేక్​ వేసిన ప్రతిసారి ఒక రివర్సబుల్​ పరికరం ద్వారా ఆ ఎనర్జీ కరెంట్​గా మారి బ్యాటరీని ఛార్జ్​ చేస్తుందంటున్నారు. దీంతో బ్యాటరీ నుంచి కరెంట్​ తీసుకుని ఎలక్ట్రిక్​ మోటారు చక్రాలను ముందుకు వెళ్లేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • యాక్సిలేటర్​ నుంచి కాలు తీసిన వెంటనే సిస్టమ్​ బ్యాటరీ నుంచి మోటారుకు వెళ్లే విద్యుత్తును ఆపేస్తుందని, తద్వారా తిరుగుతున్న చక్రాలే రివర్స్​లో ఎలక్ట్రిక్​ మోటారును తిప్పుతాయని చెబుతున్నారు. ఎప్పుడైతే మోటారు రివర్స్​లో తిరుగుతుందో అది పవర్​ జనరేటర్​గా మారి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభిస్తుందని వివిరిస్తున్నారు. ఇలా ఉత్పత్తయ్యే విద్యుత్తు బ్యాటరీ ప్యాక్​ను ఛార్జ్​ చేస్తుంది. అంటే ప్రత్యేకంగా కారుకు ఛార్జింగ్​ పెట్టే అవసరం ఉండదని పేర్కొంటున్నారు.
  • ఈ కార్లు ట్రాఫిక్​లో నెమ్మదిగా వెళ్తున్నప్పుడు బంధనాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించకుండా ఎలక్ట్రిక్​ మోటారుతోనే నడుస్తాయంటున్నారు. దీంతో ట్రాఫిక్​ సమయంలో పెట్రోల్​ వృథా కాదు అని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ కార్లు తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించేటప్పుడు ఎలక్ట్రిక్​ మోటార్​ను, ఎక్కువ వేగంతో వెళ్లేటప్పుడు పెట్రోల్​ లేదా డీజిల్​ ఇంజిన్​ను ఉపయోగించుకుంటాయని చెబుతున్నారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • కారు తీసుకున్న తర్వాత కంపెనీ సూచించిన తేదీల్లో సర్వీసింగ్​కు తప్పనిసరిగా వెళ్లాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రతి ఐదు వేల కిలోమీటర్లకు ఒకసారి సర్వీసింగ్​ చేయించుకుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
  • హైబ్రిడ్​ కార్లలో క్లిష్టమైన ఎలక్ట్రిక్​ వైరింగ్​ ఉంటుందని, ఈ క్రమంలో కంంపెనీ సర్వీస్​ కేంద్రాల్లోనే సర్వీసింగ్​కు ఇవ్వడం ఉత్తమం అని వివరిస్తున్నారు.
  • కారులోని బ్యాటరీ వేడెక్కకుండా వెనుక సీట్ల కింద చిన్న గాలి రంధ్రాలు ఉంటాయని, వాటిలోకి దుమ్ము చేరకుండా, లగేజీలు అడ్డురాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • కారు కింది భాగంలో బ్యాటరీ ప్యాక్​ ఉంటుందని, రోడ్డుపై ఎక్కువ నీరున్న ప్రదేశంలో జాగ్రత్తగా డ్రైవ్​ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
  • నెలల తరబడి కారును వాడకుండా వదిలేస్తే బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్​ అయ్యే ప్రమాదముంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఆన్​ చేసి ఉంచాలని, కొంతసేపైనా బయట తిప్పుతూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

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TAGGED:

HYBRID CARS MAINTENANCE TIPS
HYBRID CARS PRECAUTIONS
HOW TO CARE OF HYBRID CARS
హైబ్రిడ్​ కార్ల విషయంలో జాగ్రత్తలు
HOW TO CARE OF HYBRID CARS

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