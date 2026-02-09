తత్కాల్ టికెట్లు ఎంతకీ బుక్ అవ్వడం లేదా? - ఈ పద్ధతి ఫాలో అయితే ఈజీగా కన్ఫార్మ్!
Published : February 9, 2026 at 4:05 PM IST
How to Book Tatkal Ticket Easily : దూర ప్రాంతాలకు, పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలకు వెళ్లడానికి చాలా మంది రైలు ప్రయాణానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ధర తక్కువగా ఉండటంతోపాటు జర్నీ కూడా సురక్షితంగా ఉంటుందని భావిస్తుంటారు. అందుకే రైలు ప్రయాణం చేసే వారు ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఉన్నట్టుండి జర్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ముందస్తుగా రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. ఇలాంటి వారంతా తత్కాల్లో టికెట్ బుక్ చేసుకునేందుకు చూస్తారు. అయితే ఈ టికెట్లు దొరకడం అంతా ఈజీ కాదు. కేవలం నిమిషాల్లో హాట్కేకుల్లా అమ్ముడుపోతుంటాయి. ఈ సమస్య నుంచి బయట పడి నిమిషాల్లోనే తత్కాల్ టికెట్లు కన్ఫార్మ్ కావాలంటే కొన్ని తెలిసి ఉండాలి? అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆథార్ అథెంటికేషన్: 2025, జులై 1 నుంచి తత్కాల్ బుకింగ్కు సంబంధించి ఐఆర్సీటీసీ కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఐఆర్సీటీసీ అకౌంట్తో ఆధార్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేసిన వారికి మాత్రమే ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్స్లో టికెట్ బుక్ చేసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తోంది. కాబట్టి మీ తత్కాల్ టికెట్ తొందరగా బుక్ కావాలనుకుంటే ఆధార్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి. అది ఎలా చేసుకోవాలంటే..
- IRCTC వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో లాగిన్ కావాలి.
- Accounts ట్యాబ్లోకి వెళ్లి Link Your Aadhaar లేదా Authenticate User ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- ఆధార్ నెంబర్ లేదా వర్చువల్ ఐడీ నమోదు చేసి.. ఆధార్ ప్రకారం పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్ వివరాలు సరిపోతున్నాయో? లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- వివరాలు అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటే వెరిఫై చేసి ఓటీపీపై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ మొబైల్ నెంబర్కు వచ్చే ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే అథెంటికేషన్ పూర్తవుతుంది.
Master List (మాస్టర్ లిస్ట్): తత్కాల్ టికెట్లు తొందరగా బుక్ అవ్వాలంటే ప్రయాణికులు చేయాల్సిన మరో పని ముందుగానే మాస్టర్ లిస్ట్ రెడీ చేసుకోవడం. దీని వల్ల బుకింగ్ సమయంలో ప్యాసింజర్స్ వివరాలు టైప్ చేసే పని లేకుండా వెంటనే బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ముందుగానే ఈ లిస్ట్లో పేర్లు నమోదు చేసుకోవడం వల్ల టైమ్ సేవ్ అవ్వడంతో పాటు టికెట్లు ఈజీగా బుక్ అవుతాయి. అయితే ఈ మాస్టర్ లిస్ట్లో కేవలం నలుగురు ప్రయాణికుల వివరాలు నమోదు చేయడానికే అవకాశం ఉంటుంది. మరి మాస్టర్ లిస్ట్లో పేర్లు ఎలా యాడ్ చేయాలంటే..
- ముందుగా ఐఆర్సీటీస్ వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో లాగిన్ కావాలి.
- Account సెక్షన్పై క్లిక్ చేస్తే కొన్ని సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అందులో My Master List ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- రైట్ సైడ్ కార్నర్లో Add Passenger ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ప్రయాణికుడి పేరు, జెండర్, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ నెంబర్ వంటివన్నీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మాస్టర్ లిస్ట్లో సేవ్ అవుతుంది. ఇలా మొత్తంగా నలుగురివి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
తత్కాల్ టికెట్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి:
- IRCTC వెబ్సైట్ లేదా యాప్ను ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- తర్వాత తత్కాల్ టికెట్ విండో ఓపెన్ చేసి మీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
- తర్వాత మాస్టర్ లిస్ట్లో మీరు అంతకుముందు ఎంటర్ చేసిన సమాచారం కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి పేమెంట్ చేస్తే మీ తత్కాల్ ట్రైన్ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది.
- అయితే తత్కాల్ టికెట్లు తొందరగా బుక్ అవ్వాలంటే ఆధార్ అథెంటికేషన్, మాస్టర్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడంతో పాటు అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ కూడా ఉండాలి.
తత్కాల్ టికెట్లు ఎప్పుడు బుక్ చేసుకోవాలి: తత్కాల్ టికెట్లను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బుక్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఐఆర్సీటీసీ నిబంధనల ప్రకారం ప్రయాణానికి ఒక రోజు ముందు మాత్రమే ఈ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఏసీ క్లాస్లకు సంబంధించిన టికెట్ల బుకింగ్ ఉదయం 10 గంటలకు మొదలవుతుంది. నాన్ ఏసీ క్లాస్లకు(స్లీపర్, జనరల్) చెందిన టికెట్ల బుకింగ్ ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
తత్కాల్ టికెట్లు క్యాన్సిల్ చేస్తే: సాధారణ రైలు టికెట్ల మాదిరిగా.. తత్కాల్ టికెట్లను క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం కుదరదు. కేవలం కొన్ని సందర్భాల్లోనే టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందులో మొదటిది రైలు బయల్దేరాల్సిన సమయం కన్నా.. మూడు గంటలపైన ఆలస్యమైతే.. తత్కాల్ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కోసారి అనివార్య కారణాలతో ట్రైన్ దారి మళ్లిస్తారు. ఇలాంటి సమయంలో కూడా ట్రైన్ టికెట్ రద్దు చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు సమయాల్లో డబ్బులు తిరిగి చెల్లిస్తారు.
