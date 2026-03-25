రూ.60కే "రాములోరి తలంబ్రాలు" - డెలివరీ ఛార్జీలూ లేవు! - ఇలా బుక్ చేసుకోండి!
- సమీపిస్తున్న భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి కల్యాణ ఘడియలు - పోస్టాఫీసు ద్వారా మీ ఇంటికే స్వామి వారి తలంబ్రాలు!
Published : March 25, 2026 at 5:24 PM IST
How to Book Talambralu of Badadri Temple: దేశమంతా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకునే పండగలలో శ్రీరామనవమి ఒకటి. ఏటా చైత్ర మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే నవమి తిథి నాడు శ్రీరామనవమిని జరుపుకుంటాము. ఈ ఉత్సవం ఈ సంవత్సరం మార్చి 27 శుక్రవారం వచ్చింది. రాములోరి కల్యాణానికి దక్షిణాది అయోధ్య భద్రాచలంలో ఏర్పాట్లు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. జగదభిరాముడి కల్యాణానికి తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భారీగా భక్తులు భద్రాచలం చేరుకుని.. స్వామివారిని కల్యాణాన్ని తిలకించి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. అయితే, పలు కారణాల వల్ల చాలా మంది భక్తులు భద్రాచలం వెళ్లలేకపోతారు. అలాంటి భక్తుల కోసం భద్రాద్రి దేవస్థానం తలంబ్రాలను చేరవేసే కార్యక్రమం చేపట్టింది. పోస్టల్ శాఖ ద్వారా రాములోరి కళ్యాణ తలంబ్రాలను నేరుగా భక్తుల ఇంటి వద్దకే చేరవేస్తోంది. మరి ఈ తలంబ్రాలను ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
భద్రాది రామయ్య కల్యాణాన్ని నేరుగా చూడలేకపోయినా అందుకు ఉపయోగించిన తలంబ్రాలను పొందే అవకాశాన్ని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానం కల్పిస్తోంది. ఇందుకు వెబ్సైట్లో బుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక్క తలంబ్రాల ప్యాకెట్ కు రూ.60 చెల్లించాలి. మరి ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే..
- ముందుగా శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానం అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Mutyala Talambralu అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- ఆ పేజీలో పేరు, మొబైల్ నెంబర్, మెయిల్ ఐడీ, రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామం, పిన్కోడ్ వంటి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- అదే విధంగా మీకు ఎన్ని తలంబ్రాల ప్యాకెట్లు కావాలో ఆ నెంబర్ను ఎంటర్ చేయాలి.
- ఈ విధంగా వివరాలు నమోదు చేసినాక Make Payment ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే ఇంకో కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- ఆ పేజీలో పేమెంట్ వివరాలు ఉంటాయి. మీరు ఎంచుకున్న ప్యాకెట్ల ఆధారంగా డబ్బులను కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్, UPI, భారత్ క్యూఆర్ ఆప్షన్లలో ఒకదానిని ఎంచుకుని పేమెంట్ పూర్తి చేయాలి.
- మీ పేమెంట్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత తలంబ్రాల బుకింగ్కు సంబంధించి రశీదు వస్తుంది. దానిని ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకోవాలి. అంతే తలంబ్రాలు బుకింగ్ అయినట్లే.
తలంబ్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని రూల్స్:
- ఒక్కసారి తలంబ్రాలను బుక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు పే చేసిన డబ్బులు వెనక్కి రావు.
- ఏప్రిల్ నుంచి బుక్ చేసుకున్న వారికి తలంబ్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలవుతుంది.
- పోస్టల్ లేదా కొరియర్ ద్వారా తలంబ్రాలు సమయానికి రాకపోతే దేవస్థానానికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు.
- కల్యాణం అయిపోయి తలంబ్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలైన 15 రోజుల్లోపు మీ ఇంటికి వస్తాయి.
- అయితే ఉగాది సహా ఇతర పండగల సమయాల్లో బుక్ చేసుకున్న భక్తులకు 30 పనిదినాల్లో తలంబ్రాలు డెలివరీ అవుతాయి.
- రూ.60 రూపాయల్లోనే పోస్టల్ ఛార్జీలు కవర్ అవుతాయి. అదనంగా ఎటువుంటి డబ్బు పే చేయాల్సిన పనిలేదు.
- ఈ తలంబ్రాల పంపిణీ ప్రస్తుతం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
- తలంబ్రాలు బుక్ చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ అంటూ లేదు.
బుక్ చేసేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- తలంబ్రాలు బుక్ చేసుకునేటప్పుడు కచ్చితమైన అడ్రస్, పిన్కోడ్ ఎంటర్ చేయడం ముఖ్యం. తప్పు చిరునామా ఇస్తే తలంబ్రాలు డెలివరీ కావు.
- పేమెంట్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత వచ్చే రిసిప్ట్ను స్క్రీన్షాట్ తీసుకోవడం లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ముఖ్యం.
