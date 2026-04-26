ఫ్యామిలీతో ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - ఇలా ట్రైన్ లేదా కోచ్ మొత్తం బుక్ చేసుకోండి?
వివాహాలు, టూర్ల కోసం రైలు బుక్ చేసుకోవచ్చు - ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 1:50 PM IST
IRCTC Book Entire Train Or Coach : కొన్నిసార్లు వివాహాలు, శుభకార్యాల కోసం సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలన్నా? ఐదారు కుటుంబాలు కలిసి ఏదైనా సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వివిధ పర్యాటక ప్రాంతాలు, దేవాలయాలు సందర్శించాలన్నా? వివిధ రకాల రవాణా మార్గాలను ఆశ్రయిస్తారు. ఇందుకోసం బస్సు బుక్ చేసుకోవడం లేదా కార్లలో వెళ్లేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. లేదంటే రైలు ప్రయాణానికి మొగ్గు చూపుతారు. ఎందుకంటే మిగతా వాటితో పోలిస్తే ట్రైన్ జర్నీకి చాలా తక్కువ ఖర్చవుతుంది. కానీ ఐదుగురో, పది మందో అయితే రైళ్లలో ముందస్తుగా టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు.
కానీ రైలులో పదుల సంఖ్యలో వెళ్లాలంటే మాత్రం ముందస్తుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇది అంత సులభం కాదు. అలాంటి సందర్భాల్లో మీ మొత్తం కుటుంబ సభ్యుల కోసమో, స్నేహితుల కోసమో రైలు బోగీనే బుక్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా తెలుసా? కావాలంటే ట్రైన్ మొత్తం బుక్ చేసుకోవచ్చు కూడా!! ఇంతకీ ఎక్కడ బుక్ చేయాలి? దీని ప్రాసెస్ ఏంటి? అనే వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
మీ ప్రయాణ అవసరాల రీత్యా కోచ్ లేదా ట్రైన్ మొత్తాన్ని బుక్ చేసుకోవడాన్ని ఫుల్ టారిఫ్ రేట్ (ఎఫ్టీఆర్) బుకింగ్ అంటారు. సాధారణంగా స్లీపర్ కోచ్, త్రిటైర్ ఏసీకి ఒక్కో కోచ్కు 72 సీట్లు ఉంటాయి. అలాగే 2 టైర్ ఏసీకి 44 సీట్లు, 1 టైర్ ఏసీకి 24 సీట్లు ఉంటాయి. ఆన్లైన్ ద్వారా వీటిని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే? :
- ఇందుకోసం తొలుత ఆన్లైన్లో ఐఆర్సీటీసీ ఎఫ్టీఆర్ వెబ్సైట్ను విజిట్ చేయాలి.
- ముందుగా మీ వ్యక్తిగత వివరాలు ఎంటర్ చేసి సైనప్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అయ్యాక మీరు కోచ్ లేదా రైలు బుక్ చేసుకోవడానికి అక్కడ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.
- అప్పుడు మీరు కోచ్ లేదా రైలును క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీరు ఏ పర్పస్ కింద బుక్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ టైప్ ఆఫ్ కోచ్ (స్లీపర్/ఏసీ-3 టైర్/ఏసీ-2 టైర్/ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్)లను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- మీరు ట్రైన్ ఎక్కాలనుకుంటున్న స్టేషన్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాలి? అలాగే మరికొన్ని వివరాలు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జర్నీ డేట్ను మెన్షన్ చేయాలి.
- అనంతరం ఒకవేళ ట్రైన్ అందుబాటులో ఉంటే ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
గమనించాల్సిన విషయాలు :
- రైలును లేదా కోచ్ను గానీ గరిష్ఠంగా 6 నెలల ముందు గానీ, కనిష్ఠంగా 30 రోజుల ముందు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఒక రైలులో గరిష్ఠంగా రెండు కోచ్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. కోచ్ను యాడ్ చేయడానికి, తొలగించడానికి వీలుగా పది నిమిషాలు అంతకంటే ఎక్కువ సేపు ఆగే రైల్వేస్టేషన్లలో ఉన్న స్టేషన్ల నుంచే బుకింగ్కు అనుమతులిస్తారు.
- ఒకవేళ రైలు మొత్తం బుక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కనిష్ఠంగా 18 కోచ్లు, గరిష్ఠంగా 24 కోచ్లకు అనుమతిస్తారు.
- ప్రయాణ వివరాలు, రూట్లు, ఇతర వివరాలు అన్నీ సమర్పించాక ఆన్లైన్లో సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కింద ఒక్కో కోచ్కు రూ.50,000లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- 18 కోచ్లు ఉన్న ట్రైన్కు రూ.9 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా చెల్లించిన మొత్తం మీ జర్నీ పూర్తయ్యాక మీకు అందుతుంది.
- కావాలంటే ట్రైన్ లేదా కోచ్ మొత్తానికి ఆహార సదుపాయం కూడా ఐఆర్సీటీసీ అందిస్తుంది.
- ఈ ట్రైన్లలో ఎలాంటి రాయితీలు వర్తించవు.
- కోచ్ లేదా రైలు బుకింగ్కు సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యలు లేదా ఫిర్యాదులు ఉంటే జోనల్ స్థాయిలో ఉన్న అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు.
- ఎఫ్టీఆర్ బుకింగ్ చేసేటప్పుడు సాంకేతిక ఇబ్బందులు దృష్టిలో పెట్టుకుని రైల్వే అధికారులు కోచ్ లేదా రైలును కేటాయిస్తారు.
