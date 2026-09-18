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సీలింగ్​ ఫ్యాన్​ నుంచి శబ్దాలు వస్తున్నాయా? - ఈ చిట్కాలతో సౌండ్​ రాదట! - లైఫ్​ టైమ్​ కూడా పెరుగుతుంది!

-సీలింగ్ ఫ్యాన్ సౌండ్​ రావడానికి కారణాలివే! - ఈ టిప్స్​తో ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​ అంటున్న నిపుణులు!

How to Avoid Sounds in Ceiling Fan
How to Avoid Sounds in Ceiling Fan (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 12:42 PM IST

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How to Avoid Sounds in Ceiling Fan: కాలం మారిన, ఎంత టెక్నాలజీ డెవలప్​ అయినా ఇంట్లో సీలింగ్​ ఫ్యాన్​ తప్పనిసరి. ఏసీలతో సంబంధం లేకుండా 365 రోజులు ఫ్యాన్​ తిరగాల్సిందే. ఫ్యాన్​లు గిరగిరా తిరుగుతూ చల్లటి గాలిని అందిస్తే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో.. అదే ఫ్యాన్ల నుంచి శబ్దాలు వస్తుంటే మాత్రమే తట్టుకోలేము. ఇక స్పీడ్​ పెంచితే మరీనూ. అది చేసే సౌండ్​కు రాత్రిపూట నిద్రపోవాలన్నా గగనమే. ఎప్పుడో ఒకసారి చాలా మంది ఈ సమస్యను ఫేస్​ చేసే ఉంటారు. అయితే ఫ్యాన్‌లో సౌండ్​ వస్తుందంటే ఎక్కడో టెక్నికల్​ ప్రాబ్లమ్​, రెక్కల కదలికల్లో అసమతుల్యత ఉందడానికి సంకేతం అంటున్నారు ఎలక్ట్రీషియన్లు. ప్రారంభంలోనే ఈ సమస్యను గుర్తించి సరిచేసుకోవడం ద్వారా ఫ్యాన్‌ శబ్దం లేకుండా వేగంగా తిరగడంతో పాటు దాని లైఫ్​టైమ్​ కూడా పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఫ్యాన్స్​ చప్పుడు రావడానికి కారణాలేంటి:

  • కాలక్రమేణా ఫ్యాన్‌ తిరిగేప్పుడు వచ్చే ప్రకంపనలతో స్క్రూలు, ఫిట్టింగ్‌లు వదులు కావడం, మౌంటింగ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ వదులై గలగలమని శబ్దం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • అలాగే ఫ్యాన్‌ బ్లేడ్లు వంగిపోయినా, సరిగ్గా అమర్చకపోయినా ఫ్యాన్‌ ఊగుతూ కిచ్‌ కిచ్‌ అనే శబ్దాలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ఫాల్స్‌ సీలింగ్‌లో ఫ్యాన్‌ కొక్కెం సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా అటు ఇటు ఊగుతూ శబ్దాలు చేస్తుంటాయని చెబుతున్నారు.
  • మోటార్​లోని బేరింగులు అరిగిపోయినా, వాటిలోని గ్రీజు ఎండిపోయినా రాపిడి శబ్దాలు వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
  • సీలింగ్‌కు ఫ్యాన్‌ను అమర్చే సమయంలో సరిగ్గా బిగించకపోవడం, బ్లేడ్ల అలైన్‌మెంట్‌ సరిగ్గా లేకపోవడమూ కారణాలుగా చెబుతున్నారు.
  • నార్మల్​గా ఫ్యాన్​ క్లీన్​ చేయాలంటే రెక్కలను కాస్త కిందకు వంటి శుభ్రం చేస్తుంటారు. ఆ సమయంలో రెక్కల్లో అసమతుల్యత ఏర్పడి శబ్దాలకు కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు.

ఎలా బాగు చేయాలి:

  • సీలింగ్​ ఫ్యాన్​లో తలెత్తిన సమస్యలను అంటే ఏదైనా నిర్వహణ, మరమ్మతు పనులు ప్రారంభించే ముందు ఫ్యాన్‌ స్విచ్, అవసరమైతే మెయిన్‌ పవర్‌ ఆఫ్‌ చేసిన తర్వాతే చేపట్టాలంటున్నారు.
  • లూజ్‌గా ఉన్న స్క్రూలను స్క్రూ డ్రైవర్‌తో ఫిట్​ చేయడం వల్ల ఊగడం, కటకట అనే శబ్దాలు తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు.
  • ఫాల్స్‌సీలింగ్‌లోని ఫ్యాన్‌ కొక్కాన్ని అటూఇటు ఊగకుండా బిగించడం ద్వారా కూడా సౌండ్​లను నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • వంకర్లు, సరిగ్గా అమర్చని బ్లేడ్లతో ఫ్యాన్‌ ఊగుతుందని.. టెక్నీషియన్లకు చూపిస్తే బ్లేడ్‌ బ్యాలెన్సింగ్‌ కిట్‌ ఉపయోగించి అన్ని బేడ్ల బరువును సమానంగా సర్దుబాటు చేస్తారంటున్నారు.
  • ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
  • ఫ్యాన్‌ రెక్కలపై దుమ్ము చేరకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం ద్వారా ఫ్యాన్‌ బ్యాలెన్స్‌ దెబ్బతినకుండా చూసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • ఇక ఫ్యాన్‌కు అంటుకున్న దుమ్ము, ధూళిని శుభ్రం చేసే సమయంలో సరైన ఎత్తున్న స్టూల్‌ వేసుకోని శుభ్రం చేయాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల క్లీనింగ్​ ఈజీ అవ్వడమే కాకుండా రెక్కలు వంగిపోవని చెబుతున్నారు.
  • కాలానికి అనగుణంగా ఫ్యాన్‌ మోటార్‌ భాగాలకు లూబ్రికేషన్‌ చేయడం ద్వారా శబ్దాలు రాకుండా నివారించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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TAGGED:

HOW TO AVOID SOUNDS IN CEILING FAN
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TIPS TO AVOID SOUNDS IN CEILING FAN
సీలింగ్​ ఫ్యాన్​ క్లీనింగ్​
HOW TO AVOID SOUNDS IN CEILING FAN

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