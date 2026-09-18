సీలింగ్ ఫ్యాన్ నుంచి శబ్దాలు వస్తున్నాయా? - ఈ చిట్కాలతో సౌండ్ రాదట! - లైఫ్ టైమ్ కూడా పెరుగుతుంది!
-సీలింగ్ ఫ్యాన్ సౌండ్ రావడానికి కారణాలివే! - ఈ టిప్స్తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అంటున్న నిపుణులు!
Published : September 18, 2026 at 12:42 PM IST
How to Avoid Sounds in Ceiling Fan: కాలం మారిన, ఎంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినా ఇంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ తప్పనిసరి. ఏసీలతో సంబంధం లేకుండా 365 రోజులు ఫ్యాన్ తిరగాల్సిందే. ఫ్యాన్లు గిరగిరా తిరుగుతూ చల్లటి గాలిని అందిస్తే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో.. అదే ఫ్యాన్ల నుంచి శబ్దాలు వస్తుంటే మాత్రమే తట్టుకోలేము. ఇక స్పీడ్ పెంచితే మరీనూ. అది చేసే సౌండ్కు రాత్రిపూట నిద్రపోవాలన్నా గగనమే. ఎప్పుడో ఒకసారి చాలా మంది ఈ సమస్యను ఫేస్ చేసే ఉంటారు. అయితే ఫ్యాన్లో సౌండ్ వస్తుందంటే ఎక్కడో టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్, రెక్కల కదలికల్లో అసమతుల్యత ఉందడానికి సంకేతం అంటున్నారు ఎలక్ట్రీషియన్లు. ప్రారంభంలోనే ఈ సమస్యను గుర్తించి సరిచేసుకోవడం ద్వారా ఫ్యాన్ శబ్దం లేకుండా వేగంగా తిరగడంతో పాటు దాని లైఫ్టైమ్ కూడా పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫ్యాన్స్ చప్పుడు రావడానికి కారణాలేంటి:
- కాలక్రమేణా ఫ్యాన్ తిరిగేప్పుడు వచ్చే ప్రకంపనలతో స్క్రూలు, ఫిట్టింగ్లు వదులు కావడం, మౌంటింగ్ హార్డ్వేర్ వదులై గలగలమని శబ్దం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
- అలాగే ఫ్యాన్ బ్లేడ్లు వంగిపోయినా, సరిగ్గా అమర్చకపోయినా ఫ్యాన్ ఊగుతూ కిచ్ కిచ్ అనే శబ్దాలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఫాల్స్ సీలింగ్లో ఫ్యాన్ కొక్కెం సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా అటు ఇటు ఊగుతూ శబ్దాలు చేస్తుంటాయని చెబుతున్నారు.
- మోటార్లోని బేరింగులు అరిగిపోయినా, వాటిలోని గ్రీజు ఎండిపోయినా రాపిడి శబ్దాలు వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
- సీలింగ్కు ఫ్యాన్ను అమర్చే సమయంలో సరిగ్గా బిగించకపోవడం, బ్లేడ్ల అలైన్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోవడమూ కారణాలుగా చెబుతున్నారు.
- నార్మల్గా ఫ్యాన్ క్లీన్ చేయాలంటే రెక్కలను కాస్త కిందకు వంటి శుభ్రం చేస్తుంటారు. ఆ సమయంలో రెక్కల్లో అసమతుల్యత ఏర్పడి శబ్దాలకు కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు.
ఎలా బాగు చేయాలి:
- సీలింగ్ ఫ్యాన్లో తలెత్తిన సమస్యలను అంటే ఏదైనా నిర్వహణ, మరమ్మతు పనులు ప్రారంభించే ముందు ఫ్యాన్ స్విచ్, అవసరమైతే మెయిన్ పవర్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే చేపట్టాలంటున్నారు.
- లూజ్గా ఉన్న స్క్రూలను స్క్రూ డ్రైవర్తో ఫిట్ చేయడం వల్ల ఊగడం, కటకట అనే శబ్దాలు తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు.
- ఫాల్స్సీలింగ్లోని ఫ్యాన్ కొక్కాన్ని అటూఇటు ఊగకుండా బిగించడం ద్వారా కూడా సౌండ్లను నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు.
- వంకర్లు, సరిగ్గా అమర్చని బ్లేడ్లతో ఫ్యాన్ ఊగుతుందని.. టెక్నీషియన్లకు చూపిస్తే బ్లేడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కిట్ ఉపయోగించి అన్ని బేడ్ల బరువును సమానంగా సర్దుబాటు చేస్తారంటున్నారు.
- ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- ఫ్యాన్ రెక్కలపై దుమ్ము చేరకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం ద్వారా ఫ్యాన్ బ్యాలెన్స్ దెబ్బతినకుండా చూసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ఇక ఫ్యాన్కు అంటుకున్న దుమ్ము, ధూళిని శుభ్రం చేసే సమయంలో సరైన ఎత్తున్న స్టూల్ వేసుకోని శుభ్రం చేయాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల క్లీనింగ్ ఈజీ అవ్వడమే కాకుండా రెక్కలు వంగిపోవని చెబుతున్నారు.
- కాలానికి అనగుణంగా ఫ్యాన్ మోటార్ భాగాలకు లూబ్రికేషన్ చేయడం ద్వారా శబ్దాలు రాకుండా నివారించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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