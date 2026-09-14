పాముల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి! - కాటేసిన వెంటనే ఈ పని చేయాలట!
-విషసర్పాలతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు - పొలాల్లోనే కాదు ఇళ్లల్లోనూ అప్రమత్తత అవసరమని నిపుణుల సూచనలు!
Published : September 14, 2026 at 2:25 PM IST
How to Avoid Snakes from Home: పాము పేరు చెబితినే హడలెత్తిపోతారు మెజార్టీ పీపుల్. ఇక గోడపై గదిలో, తోటలో దానిని చూడగానే పరుగులు పెడుతుంటారు. ఇదిలా ఉంటే.. మరికొందరు మాత్రం పామును చూడగానే పట్టుకోవడం లేదంటే చంపడం చేస్తుంటారు. ఆ ప్రయత్నంలో కొన్నిసార్లు పాముకాటుకు గురవడం జరుగుతుంటుంది. అయితే, ప్రకృతి సమతుల్యతలో పాములు కూడా ఓ భాగమని.. ఆత్మరక్షణకు తప్ప మనుషులపై దాడి చేయవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇళ్లలోకి, పరిసరాల్లోకి రావని సూచిస్తున్నారు. అవేంటే ఇప్పుడు చూద్దాం.
వేలల్లో పాముల జాతులు:
- ప్రపంచంలో సుమారు 3,500 జాతుల పాములున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాటిలో కొన్ని జాతులే విష పూరితమైనవని, ప్రతి పాము కాటు ప్రాణాంతకం కాదంటున్నారు. ఎందుకంటే కాటేసిన ప్రతిసారీ చనిపోరంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తాచుపాము, రక్త పింజర, కట్ల పాము.. ప్రధాన విషపూరిత పాములుగా చెబుతున్నారు.
- పాములు 25 నుంచి 30 ఏళ్లు జీవిస్తాయని, 18-38 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల మధ్యనే నేలపై సంచరిస్తుంటాయని వివరిస్తున్నారు. అంతకంటే తక్కువగా లేదా ఎక్కువ ఉంటే అవి తట్టుకోలేవంటున్నారు. బాగా చలికాలంలో, తీవ్రమైన ఎండల్లో నేల లోపల సొరంగాల మాదిరి మట్టిని తవ్వుకుని దాక్కుంటాయని.. నెల నుంచి మూడు నెలల వరకు నేల లోపలే ఉంటాయంటున్నారు. వాతావరణం మెరుగయ్యాకే బయటకొస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
- పాములు నేల లోపల ఉన్నప్పుడు తమ శరీరంలోని కొవ్వును కరిగించుకుని నెలల తరబడి బతుకుతాయంటున్నారు. వర్షాకాలంలో ఎలుకలు, పంది కొక్కులు సులభంగా దొరుకుతాయని.. అందుకే ఆ కాలంలో పాములు బయట ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయని వివరిస్తున్నారు. మనుషులకు శరీరంపై వెంట్రుకలు ఉన్నట్లే.. పాముకు పొలుసులు రక్షణ కవచంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు.
పాము కనిపిస్తే ఏం చేయాలి:
- చాలా మంది పామును చూడగానే గట్టిగట్టిగా అరుస్తుంటారు. అయితే అరుపులు, కేకలతో పామును కంగారు పెట్టొద్దని.. పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. పాము కొంత దూరంలో ఉంటే ప్రశాంతంగా వెనక్కి వెళ్లాలంటున్నారు. అది వెళ్లిపోయేంత వరకు దానికి దారి ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. పిల్లలు, వృద్ధులను ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా ఉంచాలంటున్నారు. వెంటనే అటవీశాఖ హెల్ప్లైన్, పాములను పట్టుకునే స్నేక్ సొసైటీలకు ఫోన్ చేస్తే ఇంటికి వచ్చి పాములను పట్టుకుంటారని చెబుతున్నారు. సొసైటీ సభ్యులు సాధారణంగా అరగంట నుంచి గంటలోపు చేరుకుంటారని వివరిస్తున్నారు.
- ఇక పామును పట్టుకోవడానికి చేతులు, కాళ్లు, కర్రలను ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చనిపోయిందని భావించిన పామును చేతితో తాకొద్దంటున్నారు. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో చనిపోయినట్లు కనిపించే పాము ఒక్కసారిగా లేచి కాటేయొచ్చంటున్నారు. కొండచిలువ విషపూరితం కాదని, సాధారణంగా మనుషులకు హాని చేయదంటున్నాకు. కానీ దాన్ని కొట్టడానికి లేదా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే శరీరాన్ని చుట్టుకుంటుందని చెబుతున్నారు. ఆ సమయంలో ఇబ్బందిపడే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
ఇంట్లోకి పాములు రాకూడదంటే ఏం చేయాలి:
- కూలిన గోడలు, ఇటుకల కుప్పలు, పాత సామాన్లు, రాళ్ల గుట్టలు, చెక్కలను ఇంటి పరిసరాల్లో ఉంచొద్దని.. అలాంటిచోట పాములు చేరతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇల్లు, పరిసరాలను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచాలంటున్నారు. ఎలుకలు ఉంటేనే పాములు ఆకర్షితమవుతాయని, అవి లేకుండా చూడాలంటున్నారు.
- ఇంటి ఆవరణలో ఉండే పొదలు, కలుపు మొక్కలను తొలగించాలంటున్నారు. అలాగే తలుపుల కింద ఖాళీలు, గోడల పగుళ్లను మూసివేయాలంటున్నారు.
- రాత్రిపూట బయటకు వెళ్లేటప్పుడు టార్చ్లైట్ ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు. పొలాలు, తోటల్లో గడ్డి, చెత్తను చేతులతో కదిలించే ముందు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలంటున్నారు.
- చెప్పులు, బూట్లు వేసుకునే ముందు వాటిలో పాముపిల్లలు, తేళ్లు దూరాయేమో చూడాలని సూచిస్తున్నారు.
కరిస్తే ఇలా చేయండి: పాము కరిస్తే చెట్ల మందులు, మంత్రాలు పనిచేయవని వన్యప్రాణి నిపుణుడు, రిటైర్డ్ అటవీశాఖ అధికారి శంకరన్ చెబుతున్నారు. పాము కాటేసినప్పుడు భయపడకుండా బాధిత వ్యక్తిని తక్షణమే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుప త్రికి, ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రానికి తరలించాలంటున్నారు. 30-45 నిమిషాల్లోపు చేరుకోవడం చాలా ముఖ్యమని గుర్తుచేస్తున్నారు. కరిచింది విషపు పాము అయితే ఆసుపత్రిలో యాంటీవీనమ్ ఇంజక్షన్ ఇస్తారని.. అయితే కాంపౌండర్లు, నర్సులతో ఇంజక్షన్ వేయించుకోవద్దంటున్నారు. ఒకేసారి ఎక్కువ డోస్ ఇస్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదం అంటున్నారు. ఇక పాములు పాలు తాగుతాయన్నది అపోహే అని, అవి పగబట్టవంటున్నారు.
వర్షాకాలంలో పాములు ఇళ్లలోకి ఎందుకు వస్తాయి? ఏ పాములు ప్రమాదకరం? కాటేస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి?
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