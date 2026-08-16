ETV Bharat / offbeat

ఉచిత సలహాలతో విసుగొస్తుందా? - ఇలా సమాధానం చెబితే ఇబ్బంది ఉండదట!

-సమాజంలో అడగకుండానే ఉచిత సలహాలు ఇచ్చే బంధువులూ, స్నేహితులకు కొదవే ఉండదు - ఇలాంటప్పుడు కాస్త తెలివిగా సమాధానం చెబితే చాలంటున్న నిపుణులు!

How to Avoid Free Advices
How to Avoid Free Advices (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Avoid Free Advices: "ఉచిత సలహా" ఈ పేరు గురించి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా అత్యంత సులభంగా దొరికేది ఇది ఒక్కటే. అందం, ఆరోగ్యం, చదువు, ఉద్యోగం, పెళ్లి, వ్యక్తిగత విషయాలు.. ఒకటేమిటి అన్ని విషయాల గురించీ పోటీపడి మరీ సలహాలు ఇస్తుంటారు. కొందరు చదువుకున్న జ్ఞానంతో ఇస్తే కొందరు అనుభవ జ్ఞానంతో ఇస్తారు. అవి రెండూ లేకుండా తమకు తోచిన సలహాలిచ్చేవారూ కొందరుంటారు. ఇక ఉచిత సలహాలు వినలేక చిరాకు వచ్చి ఆ సమయంలో కోపంగా సమాధానం చెబితే బంధువులతో సంబంధాలు చెడిపోతాయేమో అని ఆగిపోతుంటారు. ఇలాంటప్పుడు కాస్త తెలివిగా సమాధానం చెబితే.. అటు బంధాలు, ఇటు మనశ్శాంతి రెండూ కాపాడుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

నవ్వుతూ సమాధానమివ్వాలి: బంధువులు, అయినవాళ్లు అంతా ఒకచోట చేరేది.. పెళ్లి, ఫంక్షన్లలోనే. మంచి చెడ్డలతో మొదలయ్యే కుశల ప్రశ్నలు... కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అడగని వాటికి ఉచిత సలహాలు ఇచ్చే వరకూ చేరుకుంటాయి. ఏమన్నా అందామంటే... 'నీ మంచికోరే చెబుతున్నా. అయినా మా అమ్మాయివే కదా!' అంటూ వాళ్ల మాటల్ని సమర్ధించుకునేవాళ్లు బోలెడుమంది. అలాంటి వాళ్లు ఎదురైనప్పుడు, వాళ్లు చెప్పేది వింటూ.. అవునా, సరే, చూద్దాం అంటూ సింపుల్‌ సమాధానాలతో సంభాషణను ముగిస్తే సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డిస్కషన్​ పూర్తైన తర్వాత వాళ్లిచ్చే సలహాలు పాటించాలా వద్దా అనేది మీ ఇష్టమంటున్నారు. ఇలా వినడం వల్ల వారికి గౌరవం ఇచ్చినట్లూ అవుతుందని, మనకు నచ్చినట్లు ఉండే స్వేచ్ఛా దొరుకుతుందంటున్నారు.

విషయం మార్చాలి: కెరియర్‌ లేదా వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తూ ఇబ్బంది పెడుతుంటే కోపగించుకోకుండా టాపిక్​ను డైవర్ట్​ చేయాలంటున్నారు. అంటే 'నా విషయం సరే... మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? వాళ్ల చదువులు ఎలా సాగుతున్నాయి? ఇంట్లో అమ్మానాన్నల ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది?' వంటి కుశల ప్రశ్నలతో విషయాన్ని దారి మళ్లిస్తే సమస్య ఉండదని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా బయటవాళ్లు ఎవరైనా ఇలాంటి యోగక్షేమాలు అడిగినప్పుడు తమ గురించి మాట్లాడటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారని, దానివల్ల మనతో మొదలైన చర్చ నెమ్మదిగా వాళ్లవైపు మళ్లుతుందని వివరిస్తున్నారు.

మర్యాదగా... సరిహద్దులు: కొందరు పరిమితులు దాటి మన నిర్ణయాలను వేలెత్తి చూపుతుంటారు. అంతమాత్రాన మనం రెచ్చిపోయి సమాధానం చెప్పనక్కర్లేదంటున్నారు. కోప్పడకుండా... 'మీ కంగారు నాకు అర్థమైంది. నాకు సంబంధించిన విషయాల్లో నేను నిర్ణయం తీసుకోగలను' అంటూ సమాధానం ఇస్తూనే హద్దుల్ని గుర్తుచేయాలంటున్నారు. అలాగే ఈ విషయాన్ని సామరస్యంగా ముగించాలని వివరిస్తున్నారు.

'డిజిటల్ బర్న్ అవుట్' గురించి తెలుసా? - ఇలా చేస్తే బయటపడవచ్చని సూచన!

మీ పిల్లల్ని ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారా?

TAGGED:

HOW TO AVOID FREE ADVICES
HOW TO HANDLE THE FREE ADVICES
FREE ADVICES AVOIDING TIPS
ఉచిత సలహాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి
HOW TO AVOID FREE ADVICES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.