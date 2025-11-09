ETV Bharat / offbeat

పాస్​పోర్ట్ కావాలా? - ఇలా ఆన్​లైన్​లో సింపుల్​గా అప్లై చేసుకోండి!

పాస్​పోర్ట్​ కోసం మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించకుండా - ఇంటి నుంచే దరఖాస్తు ఈ విధంగా చేయోచ్చు!

India Passport Apply Online
India Passport Apply Online (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 12:19 PM IST

3 Min Read
India Passport Apply Online : పాస్​పోర్ట్ అనేది విదేశాలకు వెళ్లడానికే మాత్రమే కాకుండా దేశంలో చెల్లుబాటయ్యే అన్ని రకాల గుర్తింపు పత్రాల్లో అత్యంత కీలకమైనది. ఇందులో అడ్రస్, పుట్టిన తేదీ, వ్యక్తి గుర్తింపునకు సంబంధించి దీనిని మించిన పత్రం మరొకటి లేదు. ఇది ప్రధానంగా డాక్టర్, ఇంజినీరింగ్ వంటి వృత్తివిద్యా కోర్సులు చదువుకునే పిల్లలతో పాటు ఇతరులకు అత్యంత అవసరం. మరి మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించకుండా ఇంట్లో ఉండి మీరే ఆన్​లైన్​లో సులువుగా పాస్ట్​పోర్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఇందుకోసం ముందుగా చిరునామా గుర్తింపు పత్రం, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం సిద్ధం చేసుకోవాలి. https://www.passportindia.gov.in అనే వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లాలి. ఇప్పుడు మెయిల్ ఐడీ లేదా మొబైల్​ నంబర్​తో రిజిస్టర్ చేసుకుని, పాస్​వర్డ్​ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వాటి ద్వారా లాగిన్ అయి దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలి.

వ్యక్తిగత వివరాల నమోదు :

  • కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకునేవారు ఫ్రెష్ పాస్​పోర్ట్ ఆప్షన్​ను ఎంపిక చేసుకోవాలి. గడువు తీరిన పాస్​పోర్ట్​ను రెన్యువల్ చేసుకునే వారు రెన్యువల్ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంటి పేరు, వ్యక్తి పేరు ఎంటర్ చేయాలి. పేరులో ఉన్న ఖాళీలను గమనించి పూరించాలి. అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులు, చిరునామా, అత్యవసర పరిస్థితిలో కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన వారి వివరాలు, మొబైల్ నంబర్లు నమోదు చేయాలి. రెన్యువల్ చేసుకునే వారికి పాత పాస్​పోర్ట్ నంబర్, ఇతర వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పాస్​పోర్ట్ ప్రివ్యూ వస్తుంది. ఓసారి మీ వివరాలను సరి చూసుకోవాలి. మార్పులు చేయాల్సి వస్తే వెనక్కి వచ్చి మార్పులు చేసుకోవచ్చు.
  • అయితే దరఖాస్తు ఒకసారి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మార్పులు, చేర్పులకు అవకాశం ఉండదు. అందుకే ఓసారి మీరు ఎంటర్ చేసిన వివరాలను సరి చూసుకోవాలి. అనంతరం సబ్మిట్ చేయగానే ఒక రిఫరెన్స్ నంబర్ (ఏఆర్ఎన్) వస్తుంది.
  • కొత్తగా పాస్​పోర్ట్ అప్లై చేసుకుంటే పెద్దలకు రూ.1500లు, పిల్లలకు రూ.1000 చొప్పున ఫీజు చెల్లించాలి. అనంతరం మీకు అపాయింట్​మెంట్ ఇస్తారు. ఏ రోజు, ఎన్ని గంటలకు, ఎక్కడకు రావాలో అందులో ఉంటుంది.
  • ఆంధ్రప్రదేశ్​లో విజయవాడ మహాత్మాగాంధీ రోడ్డులో రేడియో స్టేషన్ ఎదురుగా పాస్​పోర్ట్ సేవా కేంద్రం ఉంది. ఇవే కాక జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో పోస్టాఫీస్​ల్లోనూ ఈ సేవలు లభిస్తున్నాయి. ఎక్కడ కావాలో ముందుగానే అపాయింట్​మెంట్​లో మీరు నమోదు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

గుర్తింపు పత్రాలు :

  • చిరునామా గుర్తింపు పత్రం, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం ఒరిజనల్ తీసుకెళ్లాలి. చిరునామా గుర్తింపు పత్రాల్లో 12 రకాల పత్రాలను అనుమతిస్తారు. దరఖాస్తుదారుని పేరు మీద వాటర్ బిల్, టెలిఫోన్ ల్యాండ్​లైన్ బిల్, పోస్ట్​పెయిడ్ బిల్, కరెంట్ బిల్లు ఉండొచ్చు. అలాగే ఆదాయపు పన్ను అసెస్​మెంట్ ఆర్డర్, ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు, గ్యాస్ కనెక్షన్, జీవిత భాగస్వామి పాస్​పోర్ట్, పిల్లలకైతే తల్లిదండ్రుల పాస్​పోర్ట్, ఆధార్​కార్డు, రెంట్ ఎగ్రిమెంట్.
  • జనన ధ్రువీకరణపత్రం 2023, అక్టోబర్ 1 ముందు పుట్టిన వారు మున్సిపల్ శాఖ జారీ చేసిన పుట్టిన తేదీ పత్రం, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఓటరు కార్డు, ఎల్ఎసీ బాండ్, పదోతరగతి టీసీ, పాన్​కార్డు.
  • 2023, అక్టోబర్ 1 తర్వాత పుట్టిన వారైతే మున్సిపల్ శాఖ జారీ చేసిన పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ పత్రాన్నే అనుమతిస్తారు.

ధృవీకరణాలు, నకళ్లతో హాజరు కావాలి :

  • పాస్​పోర్ట్​ కోసం అప్లై చేసిన వారు దరఖాస్తు, ఫీజు చెల్లించిన పత్రాన్ని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవాలి. చిరునామా గుర్తింపు పత్రం, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం ఒరిజనల్స్, జిరాక్స్ కాపీలు తీసుకుని మీకు కేటాయించిన సమయానికి అర గంట ముందు పాస్​పోర్ట్ సేవా కేంద్రానికి చేరుకోవాలి.
  • అక్కడ ఒరిజినల్ పత్రాలు చూసి మీకు ఒక సీరియల్ నంబర్ ఇస్తారు. అనంతరం మూడు కౌంటర్లకు పంపుతారు. అక్కడ 1. ఫొటో, ఫింగర్​ప్రింట్స్​ సేకరిస్తారు. 2. దరఖాస్తు పరిశీలన. 3. మీకు ఒక పత్రం ఇస్తారు. ఇవన్నీ అయిన వెంటనే మీ ఫోన్​కి ఓ నంబర్ వస్తుంది. ఆ నంబర్​తో మీ దరఖాస్తు స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు.

పోలీస్ విచారణ :

  • చివరగా పోలీసు విచారణ ఉంటుంది. మీ పై క్రిమినల్/ సివిల్ కేసులు ఉన్నాయేమో అని స్పెషల్ బ్రాంచ్ వారు విచారిస్తారు.
  • దరఖాస్తు పూర్తి చేసే సమయంలోనే ఏమె ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా? అని అడుగుతుంది. కేసులు దాచి పెడితే విచారణలో దొరికిపోతారు. అలా జరిగితే మీ అర్జీని తిరస్కరిస్తారు. అంతేకాక మీకు పాస్​పోర్ట్ ఆగిపోతుంది. అన్నీ సక్రమంగా ఉంటే పోలీసులు నివేదికను పై అధికారులకు పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత మీకు ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ కూడిన పాస్​పోర్ట్ వస్తుంది.

