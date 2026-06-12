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కారు, బైక్ "సైడ్ మిర్రర్స్" ఎలా ఉండాలో తెలుసా? - ఇలా సెట్ చేసుకుంటే సేఫ్ జర్నీ!

కారు, బైక్ నడపడం కాదు - 'అద్దాలు' సరిగా సెట్ చేసుకోవడం తెలిసుండాలంటున్న నిపుణులు!

How to Adjust Car Mirrors Properly
How to Adjust Car Mirrors Properly (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 1:48 PM IST

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How to Adjust Car Mirrors Properly : మనం బైక్, కారు, ఆటో, లారీ ఇలా ఏ వాహనం నడుపుతున్నా దానికి ఉండే "అద్దాలు" చాలా కీలకం. ఇవి డ్రైవర్​కు మూడో కన్ను లాంటివి. ఇవి రోడ్డు మీద వెనుక నుంచి వచ్చే వెహికల్స్​ గమనించడానికి మాత్రమే కాకుండా సురక్షిత ప్రయాణానికి తోడ్పడతాయి. అయితే, మనలో చాలా మంది అద్దం ఉంది కదా అని కార్లో ఉన్నా, బైక్​పై ఉన్నా తమను తాము పదే పదే చూసుకుంటుంటారు. లేదంటే వెనుకున్నవారిని చూస్తుంటారు. మీరు అలాంటి తప్పు చేస్తుంటే వెంటనే మానేయండని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎవరమైనా సరే వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా వెహికల్ సైడ్, రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్ సరిగా ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు.

ఇటీవల "ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ మ్యాన్‌లినెస్‌" నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనంలో అందుకు సంబంధించి ఒక కీలక విషయం వెల్లడైంది. అదేంటంటే, డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్లలో 95 శాతం మందికి సైడ్, రియర్‌ వ్యూ మిర్రర్స్‌ సరిగా సెట్‌ చేసుకోవడమే రాదని తేలిందట. కారుకు ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన అడాస్‌ (అడ్వాన్స్‌డ్‌ డ్రైవర్‌ అసిస్టెన్స్‌ సిస్టమ్స్‌), ఎల్‌డీడబ్ల్యు (లైన్‌ డిపార్చర్‌ వార్నింగ్‌) వంటివి అందుబాటులో ఉన్నాయని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ, ఒక్కోసారి అవి పనిచేయకపోవచ్చు. అందుకే, డ్రైవింగ్‌ సమయంలో తదేక దీక్షతో ఉండాలని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, సురక్షిత ప్రయాణానికి వెహికల్ అద్దాలు ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో కూడా సూచిస్తున్నారు.

సైడ్‌ వ్యూ మిర్రర్స్‌ ఎలా ఉండాలంటే?

  • డ్రైవర్‌ సీటుకు కుడివైపు ఉండే సైడ్‌ మిర్రర్‌ అనేది ముందు డోర్‌ హ్యాండిల్‌ సైడ్‌ మిర్రర్‌కు కుడివైపు దిగువ మూల భాగం కనిపించేలా సెట్ చేసుకోవాలి.
  • డ్రైవర్‌ సీటుకు ఎడమవైపు సైడ్‌ మిర్రర్‌ అనేది ముందు డోర్‌ హ్యాండిల్‌ అద్దంలో ఎడమవైపు మూలంతా కనిపించేలా చూసుకోవాలి.
  • వెనక నుంచి వచ్చే వెహికల్ అద్దంలో లేదంటే.. అది మీ పక్కగా ముందుకు వెళ్తుండాలి. అలా కన్పించనట్లయితే మీ వాహనం అద్దాలు సరిగా సెట్‌ చేసుకోలేదని గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు.

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అద్దాలు బిగించారా?

  • వాహనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కుడి, ఎడమ, వెనక నుంచి వచ్చే వెహికల్స్​ను అనుక్షణం గమనిస్తుండాలి. సైడ్‌ వ్యూ మిర్రర్స్, రియర్‌ వ్యూ మిర్రర్, బ్లైండ్‌ స్పాట్‌ మిర్రర్లు అత్యంత కీలకమని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • సైడ్‌ వ్యూ మిర్రర్‌ సరిగా సెట్ చేసుకోకపోతే.. లైన్‌ మారే టైమ్​లో ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • అద్దాల అమరికలో తేడా ఉంటే, కొన్నిసార్లు పక్కనున్న వాహనాలను కూడా గమనించలేం. అద్దంలో ఏమీ కన్పించడం లేదని లైన్‌ మారితే ప్రమాదం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
  • ఎవరైనా సరే డ్రైవర్‌ సీట్లో కూర్చున్నాక ముందు సీట్‌ అడ్జస్ట్‌ చేసుకున్న వెంటనే అద్దాలనూ సెట్‌ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • సైడ్‌ రియర్‌ వ్యూ మిర్రర్స్, సెంటర్‌ రియర్‌ వ్యూ మిర్రర్స్‌ కదులుతుంటే దృశ్య స్పష్టత ఉండదని గమనించాలి. అందుకే, వీటిని కదలకుండా బిగించుకోవాలి. తేడా ఉంటే కొత్తవి సెట్ చేసుకోవాలి.
  • సైడ్‌ మిర్రర్‌ను నిలువునా రెండు పార్ట్స్​గా విభజించి చూడాలి. కారువైపు ఉన్న అద్దంలో సగ భాగం(ఆకుపచ్చ).. సేఫ్ జోన్‌. వెనక నుంచి వచ్చే కారు, ఇతర వెహికల్స్ ఈ భాగంలో కన్పిస్తున్నట్లయితే సిగ్నల్‌ వేసి లైన్‌ మారేందుకు ట్రై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ వాహనాలు మనం లైన్‌ మారేందుకు టైమ్ ఇచ్చేంత దూరంలో ఉంటాయి.
  • సైడ్‌ వ్యూ మిర్రర్‌ మిగిలిన సగభాగం(ఎరుపు).. ఇది డేంజర్ జోన్‌. వెనక నుంచి వచ్చే కారు, ఇతర వాహనాలు ఈ భాగంలో కన్పిస్తుంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లైన్‌ మారడానికి ప్రయత్నించవద్దంటున్నారు.
  • ఇక రియర్‌ వ్యూ మిర్రర్‌ విషయానికొస్తే కారు వెనక సీట్‌పై భాగం మీద నుంచి రోడ్డు మొత్తం కన్పించేలా సెట్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

బ్లైండ్‌ స్పాట్‌ మిర్రర్స్‌ :

ఆధునిక బ్లైండ్‌స్పాట్‌ డిటెక్షన్‌ సిస్టమ్‌తో పనిచేసే మిర్రర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి వాహనం వెనక భాగంలో అమర్చే సెన్సార్‌ ఆధారంగా పనిచేస్తాయి. వెనక నుంచి రెడ్‌జోన్‌లో వచ్చే వాహనాన్ని గుర్తించి.. బ్లింక్‌ కావడంతోపాటు కూతతో కూడిన అలర్ట్‌ ఇస్తాయని చెబుతున్నారు.

మోటార్‌బైక్‌ మిర్రర్స్ ఉండాలిలా!

  • బైక్ విషయానికొస్తే వెనక నుంచి వచ్చే వాహనాలు స్పష్టంగా కన్పించేలా సైడ్‌ మిర్రర్స్‌ సెట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రెండు వైపులా ఉండే అద్దాల అంచులో మీ మోచేతి చివరి భాగం మాత్రమే కన్పించేలా అమర్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

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