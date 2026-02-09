ETV Bharat / offbeat

మీ ఇల్లు లేదా షాపు "గూగుల్ మ్యాప్స్​"లో కనిపించాలా? - సింపుల్​గా ఇలా యాడ్ చేసేయండి!

సింపుల్ స్టెప్స్​తో గూగుల్ మ్యాప్స్​లో లొకేషన్ యాడ్ - తెలియని అడ్రస్​కి ఎవరైనా ఈజీగా వచ్చేస్తారు!

Google Maps
Google Maps (Getty Images)
Published : February 9, 2026 at 5:17 PM IST

How to Add Your Home or Shop in Google Maps : ప్రస్తుతం చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అందులో ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసే యాప్స్​లో "గూగుల్ మ్యాప్స్" ఒకటి. దీనిలో అప్పటికప్పుడు అనేక రకాల ఫీచర్స్ అప్​డేట్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు దీన్ని అడ్రస్ సెర్చింగ్​కి మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. కానీ, నేడు అనేక రకాల సేవలను గూగుల్ మ్యాప్స్​ ద్వారా పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా గూగుల్ మ్యాప్స్​లోని 'స్ట్రీట్ వ్యూ' ఫీచర్ గమ్యస్థానాన్ని చేరుకునేందుకు ముందు దాని గ్రౌండ్ లెవల్ వ్యూను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ఫీచర్ ల్యాండ్‌మార్క్స్, ఎంట్రెన్సెస్​ను గుర్తించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

దీంతో తెలియని కొత్త ప్రదేశాలను సందర్శించడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా పట్టణ పరిసరాలను సందర్శించినప్పుడు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆధారంగానే ఆన్​లైన్ ఆర్డర్లు, ఫుడ్ డెలివరీలు, బైక్, కారు రైడింగ్ యాప్స్ నడుస్తున్నాయి. అంతేకాదు, ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే మార్గాలతో పాటు దారిలో టోల్ గేట్లు, పెట్రోల్ బంకులు, హోటళ్లు, హాస్పిటళ్లు ఎక్కడెక్కడున్నాయో వాటి వివరాలు చెప్పేస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా ప్రయాణాల్లో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. నడిచి వెళ్లాలన్నా, బైక్, కారు ఇలా వాహనం ఏదైనా ఎలా వెళ్లాలో, ఏ దారిలో వెళ్లాలో లొకేషన్​ను చూపిస్తుంది. ఇలా సమస్త సమచారాన్ని మీకు చూపించే గూగుల్​లో మీ ఇల్లు లేదా షాపు కనిపించాలనుకుంటున్నారా? అయితే, లేట్ చేయకుండా ఇలు లేదా షాపు లొకేషన్ సింపుల్​గా ఎలా యాడ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

సింపుల్​గా మీ ఇంటి లొకేషన్ యాడ్ చేయండిలా :

  • ముందుగా మీ మొబైల్​లో గూగుల్ మ్యాప్స్​లోకి వెళ్లాలి.
  • తర్వాత అందులో కనిపించే కాంట్రిబ్యూట్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి.
  • నెక్ట్స్ యాడ్ ప్లేస్ పైన క్లిక్ చేసి మీ ఇల్లు లేదా మీరు నమోదు చేయాలనుకుంటున్న షాపు లేదా మరేదైనా ప్లేస్ పేరును ఎంటర్ చేయాలి.
  • అనంతరం కేటగిరీ క్లిక్ చేసి అపార్ట్​మెంట్ లేదా ఇల్లు అయితే రెసిడెంట్ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు నమోదు చేయాలనుకుంటున్న అడ్రస్ షాపు అయితే అది ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తుందో దాన్ని ఎంచుకోవాలి.
  • షాపుల్లోనూ వేర్వేరు విభాగాలు ఉంటాయి. అందులో ఫుడ్, డ్రింక్, షాపింగ్, సర్వీసెస్, హోటల్, రెస్టారెంట్, ఔట్ డోర్, రిక్రియేషన్, ఆఫీస్ లేదా కంపెనీ, స్కూలు, కళాశాల ఇలా ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తుందో దాన్ని చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పూర్తి అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి మ్యాప్​లో కచ్చితమైన లొకేషన్ సెట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం యాడ్ ఫొటోస్ పైన ప్రెస్ చేసి మీ ఇల్లు లేదా షాపు లేదా మీరు దేన్ని నమోదు చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఫొటోలు అప్​లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • అంతే, ఒకటీ రెండ్రోజుల్లో మీ ఇల్లు లేదా షాపు లొకేషన్ విత్ ఫొటోతో అప్​డేట్ అయిపోతుంది!
  • ఇలా గూగుల్ మ్యాప్స్​లో మీ ఇల్లు లేదా అపార్ట్​మెంట్ లేదా షాపు అడ్రస్ సేవ్ చేయడం ద్వారా మీ మిత్రులు మీ ఇంటి చిరునామా ఈజీగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది.
  • ఎవరన్నా మీ ఇల్లు తెలవక ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే వారికి ఇంటి అడ్రస్ చెప్పాల్సిన పన్లేదు. గూగుల్​లో మీరు నమోదు చేసిన బిల్డింగ్ పేరు చేప్తే సరిపోతుంది. సింపుల్​గా గూగుల్​ మ్యాప్స్​లో అది సెర్చ్ చేసుకుని వచ్చేస్తారు!

