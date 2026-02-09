మీ ఇల్లు లేదా షాపు "గూగుల్ మ్యాప్స్"లో కనిపించాలా? - సింపుల్గా ఇలా యాడ్ చేసేయండి!
సింపుల్ స్టెప్స్తో గూగుల్ మ్యాప్స్లో లొకేషన్ యాడ్ - తెలియని అడ్రస్కి ఎవరైనా ఈజీగా వచ్చేస్తారు!
Published : February 9, 2026 at 5:17 PM IST
How to Add Your Home or Shop in Google Maps : ప్రస్తుతం చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అందులో ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసే యాప్స్లో "గూగుల్ మ్యాప్స్" ఒకటి. దీనిలో అప్పటికప్పుడు అనేక రకాల ఫీచర్స్ అప్డేట్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు దీన్ని అడ్రస్ సెర్చింగ్కి మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. కానీ, నేడు అనేక రకాల సేవలను గూగుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా గూగుల్ మ్యాప్స్లోని 'స్ట్రీట్ వ్యూ' ఫీచర్ గమ్యస్థానాన్ని చేరుకునేందుకు ముందు దాని గ్రౌండ్ లెవల్ వ్యూను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ ఫీచర్ ల్యాండ్మార్క్స్, ఎంట్రెన్సెస్ను గుర్తించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
దీంతో తెలియని కొత్త ప్రదేశాలను సందర్శించడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా పట్టణ పరిసరాలను సందర్శించినప్పుడు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆధారంగానే ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు, ఫుడ్ డెలివరీలు, బైక్, కారు రైడింగ్ యాప్స్ నడుస్తున్నాయి. అంతేకాదు, ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే మార్గాలతో పాటు దారిలో టోల్ గేట్లు, పెట్రోల్ బంకులు, హోటళ్లు, హాస్పిటళ్లు ఎక్కడెక్కడున్నాయో వాటి వివరాలు చెప్పేస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా ప్రయాణాల్లో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. నడిచి వెళ్లాలన్నా, బైక్, కారు ఇలా వాహనం ఏదైనా ఎలా వెళ్లాలో, ఏ దారిలో వెళ్లాలో లొకేషన్ను చూపిస్తుంది. ఇలా సమస్త సమచారాన్ని మీకు చూపించే గూగుల్లో మీ ఇల్లు లేదా షాపు కనిపించాలనుకుంటున్నారా? అయితే, లేట్ చేయకుండా ఇలు లేదా షాపు లొకేషన్ సింపుల్గా ఎలా యాడ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
రోడ్డు మీద వాహనం ఆగిపోయిందా? - ఈ నంబర్కు ఫోన్ చేయండి - నిమిషాల్లో వచ్చేస్తారు!
సింపుల్గా మీ ఇంటి లొకేషన్ యాడ్ చేయండిలా :
- ముందుగా మీ మొబైల్లో గూగుల్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్లాలి.
- తర్వాత అందులో కనిపించే కాంట్రిబ్యూట్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి.
- నెక్ట్స్ యాడ్ ప్లేస్ పైన క్లిక్ చేసి మీ ఇల్లు లేదా మీరు నమోదు చేయాలనుకుంటున్న షాపు లేదా మరేదైనా ప్లేస్ పేరును ఎంటర్ చేయాలి.
- అనంతరం కేటగిరీ క్లిక్ చేసి అపార్ట్మెంట్ లేదా ఇల్లు అయితే రెసిడెంట్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు నమోదు చేయాలనుకుంటున్న అడ్రస్ షాపు అయితే అది ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తుందో దాన్ని ఎంచుకోవాలి.
- షాపుల్లోనూ వేర్వేరు విభాగాలు ఉంటాయి. అందులో ఫుడ్, డ్రింక్, షాపింగ్, సర్వీసెస్, హోటల్, రెస్టారెంట్, ఔట్ డోర్, రిక్రియేషన్, ఆఫీస్ లేదా కంపెనీ, స్కూలు, కళాశాల ఇలా ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తుందో దాన్ని చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పూర్తి అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి మ్యాప్లో కచ్చితమైన లొకేషన్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం యాడ్ ఫొటోస్ పైన ప్రెస్ చేసి మీ ఇల్లు లేదా షాపు లేదా మీరు దేన్ని నమోదు చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఫొటోలు అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- అంతే, ఒకటీ రెండ్రోజుల్లో మీ ఇల్లు లేదా షాపు లొకేషన్ విత్ ఫొటోతో అప్డేట్ అయిపోతుంది!
- ఇలా గూగుల్ మ్యాప్స్లో మీ ఇల్లు లేదా అపార్ట్మెంట్ లేదా షాపు అడ్రస్ సేవ్ చేయడం ద్వారా మీ మిత్రులు మీ ఇంటి చిరునామా ఈజీగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది.
- ఎవరన్నా మీ ఇల్లు తెలవక ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే వారికి ఇంటి అడ్రస్ చెప్పాల్సిన పన్లేదు. గూగుల్లో మీరు నమోదు చేసిన బిల్డింగ్ పేరు చేప్తే సరిపోతుంది. సింపుల్గా గూగుల్ మ్యాప్స్లో అది సెర్చ్ చేసుకుని వచ్చేస్తారు!
తత్కాల్ టికెట్లు ఎంతకీ బుక్ అవ్వడం లేదా? - ఈ పద్ధతి ఫాలో అయితే ఈజీగా కన్ఫార్మ్!
ప్రమాద సమయంలో - ఫోన్ లాక్ తీయకుండానే కాల్ చేయొచ్చు! - ఈ సెట్టింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి