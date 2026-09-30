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మొక్కలకూ "ఆత్మ రక్షణ" వ్యవస్థ! - శత్రువుల నుంచి కాపాడుకునేందుకు అవి వేసే ప్లాన్స్​ ఇవే!

-ఎవరైనా దాడి చేయాలని చూసినప్పుడు మనుషులు, జంతువులు తమను తాము రక్షించుకోవడంలో ముందే! - కానీ మొక్కలకు కూడా ఆత్మరక్షణ వ్యవస్థ ఉందంటున్న నిపుణులు!

How Plants Defend Themselves
How Plants Defend Themselves (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 10:54 AM IST

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How Plants Defend Themselves: ప్రాణభయం ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు అంటే ఎవరైనా దాడి చేయాలని చూసినప్పుడు మనుషులు తమను తాము రక్షించుకుంటారు. జంతువులు కూడా ఇలానే ఉంటాయి. ఇంతవరకు బానే ఉంది. మరి కదలకుండా, నిశ్చలంగా ఉండే మొక్కలు ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎలా ఎదుర్కొంటాయి? అంటే, దానికీ సమాధానముందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మొక్కలు కూడా ప్రతిక్షణం తమ అస్తిత్వం కోసం పోరాడుతున్నాయని వివరిస్తున్నారు. తమపై దాడిచేసే శత్రువుల నుంచి ఏళ్లుగా వృక్షజాలం సజీవంగా నిలబడటమే దీనికి నిదర్శనం అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మొక్కలకు ఆత్మరక్షణ వ్యవస్థ గురించి? దాడికి దిగే కీటకాలు, తెగుళ్లను అవి ఎలా తిప్పికొడతాయి? సహా వివిధ వివరాల గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఒకేసారి అనేక అస్త్రాలు: మొక్కలు ఒకే రక్షణపై ఆధారపడవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే శత్రువు ఒక అడ్డంకిని దాటితే, వెంటనే మరో అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు క్యాబేజీ ఆకులు "సిన్నిగ్రిన్‌" అనే కెమికల్​తో శత్రువుపై దాడి చేస్తాయని, సోయాబీన్‌ చూస్తే దాని ఆకుల సిరల వెంబడి వెంట్రుకల సాంద్రతను దట్టంగా పెంచి అఫిడ్స్‌ కీటకాలు కదలలేకుండా గోడ కట్టేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఇక కస్సావా మొక్కలైతే ఏకంగా కణజాలం దెబ్బతిన్నప్పుడు హైడ్రోజన్‌ సైనైడ్‌ను ఉత్పత్తి చేసి శత్రువుల పనిపడతాయంటున్నారు.

జిగట వల.. వింత ఆయుధం: మొక్కల ఉపరితలంపై కంటికి కనిపించని "ట్రైకోమ్స్‌" అనే సన్నని వెంట్రుకల్లాంటి నిర్మాణాలుంటాయని.. ఇవి భౌతిక కవచాల్లా శత్రువులకు అడ్డుపడతాయంటున్నారు. కొన్ని ట్రైకోమ్‌ గ్రంథులు జిగటగా ఉండే రసాయనాలను రిలీజ్​ చేసి కీటకాలను బంధిస్తాయంటున్నారు. డ్రోసెరా (సన్‌డ్యూ) లాంటి మాంసాహార మొక్కలు ఈ జిగటతో కీటకాలను బంధించి, జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్పత్తి చేసి.. వాటిద్వారా నత్రజని, భాస్వరం వంటి పోషకాలను లాగేసుకుంటాయంటున్నారు. అంటే మొక్కను రక్షించే ఒకే వెంట్రుక లాంటి నిర్మాణం, దానికి ఆహారం అందించే సాధనంగానూ ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.

శత్రువు రాకముందే.. అస్త్రం రెడీ!: శత్రువు రాకముందే కొన్ని మొక్కలు తమ అస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు ఓట్స్‌ మొక్కల వేళ్లలో 'అవెనాసిన్‌' అనే రసాయనం ఉంటుందంటున్నారు. హానికరమైన వ్యాధికారకాలు దాడి చేయకముందే మొక్కలో ఈ రసాయనం కాపలా ఉంటుందని.. దీన్నే 'ఫైటోయాంటిసిపిన్‌' అంటారని.. ఇది జీయుమెన్నామైస్, ఫ్యూజరియం వంటి హానికరమైన శిలీంధ్రాలను దరిచేర నివ్వకుండా అడ్డుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.

"మొక్కలు కేవలం ముళ్లు పెట్టుకుని ఊరుకుంటాయి అనుకుంటే పొరపాటే. భౌతిక అడ్డంకులు, రసాయన ఆయుధాలు, రక్షణ ఎంజైమ్‌లు, హార్మోన్ల సంకేతాలు, గాలి ద్వారా పంపే సంకేతాలతో కూడిన ఒక రక్షణ నెట్‌వర్క్‌ వాటి సొంతం. కంటికి కనిపించని భారీ యుద్ధానికి అవి ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటాయి. శత్రువును కరవలేవు, కాపాడమని అరవలేవు. కానీ తలొగ్గే ప్రసక్తే లేదని తమ పోరాటం ద్వారా నిరూపిస్తూనే ఉంటాయి" - ప్రొఫెసర్‌ ఎన్‌.విజయ కుమారి, పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ

శత్రువు శత్రువు.. మనకు మిత్రుడే!: ఇది మొక్కల వ్యూహాల్లోకెల్లా అత్యంత ఆసక్తికరమైనదిగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. మొక్కపై ఒక కీటకం దాడి చేయగానే, ఆ మొక్క గాలిలోకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన అస్థిర కర్బన సమ్మేళనాలను రిలీజ్​ చేస్తుందని, ఆ వాసన పసిగట్టి, దాడి చేస్తున్న కీటకాలను తినే ఇతర జీవులు అక్కడికి చేరుకుంటాయంటున్నారు. అంటే శత్రువును మట్టుబెట్టడానికి మొక్కలు తన శత్రువుకు శత్రువైన జీవిని రసాయన సంకేతాలతో మిత్రువుగా పిలుస్తాయన్నమాట!. మొక్క, శాకాహారి కీటకం, దానిని తినే ప్రెడేటర్‌.. ఇవన్నీ అప్పుడు ఒకే రసాయన కమ్యూనికేషన్‌ నెట్‌వర్క్‌లో నిమగ్నమైపోతాయంటున్నారు.

పొరుగువాటికి సైరన్‌.. ముందస్తు అప్రమత్తం!: సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ను తలపించే మరో అద్భుతం ఇది అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తనపై దాడి జరగగానే, గాయపడిన మొక్క గాలిలోకి విడుదల చేసే రసాయనాలను గ్రహించిన పొరుగు మొక్కలు.. ముందస్తుగా తమ రక్షణ వ్యవస్థను అప్రమత్తం చేసుకుంటాయంటున్నారు. అంటే పక్కనున్న వాటికి ముందుగా హెచ్చరికలు పంపి, భవిష్యత్తులో జరగబోయే దాడికి వాటిని సన్నద్ధం చేసే గొప్ప గుణం మొక్కల సొంతం అంటున్నారు.

అరిగించుకోలేవు.. బతకలేవు!: ఆకును గొంగళి పురుగు కొరుకుతున్నప్పుడు మొక్క అరవలేదు.. కానీ దాని కణాల్లో రసాయనిక అలారం అలర్ట్​ చేస్తుందంటున్నారు. ఆ కీటకాలకు కడుపు నిండకుండా, సరిగా జీర్ణం కాకుండా చేసి వాటి ఎదుగుదలను దెబ్బతీసేలా మొక్కలు తమ రసాయన స్వభావాన్ని మార్చుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, మాండుకా సెక్ట్సా అనే కీటకం నికోటియానా మొక్కను తిన్నప్పుడు, ఆ మొక్క జాస్మోనిక్‌ యాసిడ్‌ ద్వారా రసాయన మార్పులు చేసి కీటకాల పెరుగుదలను నెమ్మదింపజేస్తుందంటున్నారు. మొక్కజొన్న, టమాట, పాప్లర్‌ లాంటి మొక్కలు తమపై దాడి జరిగినప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక ఎంజైమ్‌లను ఉపయోగించి, కీటకాలను దగ్గరకు రాకుండా చేస్తాయంటున్నారు. కీటకాలు తిన్నా, వాటికి అరగకుండా చేసి మరణాల రేటును పెంచుతాయని వివరిస్తున్నారు.

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మొక్కల ఆత్మరక్షణ వ్యవస్థ ఏంటి
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