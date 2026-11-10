'గ్యాస్ స్టవ్' లైఫ్ టైమ్ ఎంత? - ఏయే లక్షణాలు కనిపిస్తే కొత్తది కొనుక్కోవాలి?
Gas Stove Change Signs : మీ గ్యాస్ స్టవ్ ఎప్పుడు మార్చాలి? - ఈ సంకేతాలు కనిపిస్తే కొత్తది తీసుకోవడమే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
Published : November 10, 2026 at 7:50 PM IST
ఇంట్లో ఏళ్ల తరబడి వాడే పాత వస్తువులను రిపేర్ చేయించుకుని వాడుకోవడం మనలో ఎక్కువ మందికి అలవాటే. ముఖ్యంగా గ్యాస్ స్టవ్ విషయానికొస్తే, అది పాతదైనా చాలా గట్టిది, ఇప్పటికీ బాగానే పనిచేస్తోంది కదా! అని చాలా మంది మార్చడానికి ఇష్టపడరు. అయితే, పాత స్టవ్ల విషయంలో పొదుపు కంటే వంటగది భద్రతే అత్యంత ముఖ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. స్టవ్ పైకి మంచిగానే కనిపిస్తున్నా, లోపల వచ్చే కొన్ని మార్పుల వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రిపేర్కు సంబంధించిన కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తే మాత్రం దాని తీవ్రతను బట్టి సర్వీసింగ్ చేయించాలా? లేదంటే కొత్తది తీసుకోవాలా? అనేది నిర్ణయించుకోవడం ముఖ్యం అంటున్నారు. మరి, ఎలాంటి సంకేతాలు కనిపిస్తే గ్యాస్ స్టవ్ను మార్చాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- నార్మల్గా గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించినప్పుడు నీలి రంగు మంట వస్తుంది. అదే పసుపు లేదా నారింజ రంగు మంట వస్తోందంటే బర్నర్ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి సరిగ్గా మండట్లేదని, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదలయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లు అర్థం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాంటి టైమ్లో బర్నర్లను శుభ్రం చేయడం, స్టవ్ రిపేర్ చేయించడం వల్ల సమస్య తగ్గితే ఓకే, లేదంటే మాత్రం కొత్త స్టవ్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసినా, ఆఫ్ చేసినా గ్యాస్ స్మెల్ వస్తున్నట్లయితే అది బర్నర్స్ లేదంటే గ్యాస్ పైప్ లోపం కావచ్చంటున్నారు. ఒక్కోసారి సిలిండర్ వాల్వ్లో లోపం ఉన్నా గ్యాస్ లీకయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందుకే గ్యాస్ లీకేజీకి గల అసలు కారణమేంటో తెలుసుకొని రిపేర్ చేయించడంతో పాటు, అవసరమైతే స్టవ్, గ్యాస్ పైప్ వంటివి కూడా మార్చడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
- బర్నర్స్ కొన్నిసార్లు అసమానంగా వెలుగుతుంటాయి. అంటే, ఒకవైపు పెద్దగా, మరోవైపు చిన్నగా మంట రావడం గమనించచ్చు. ఇది కూడా ప్రమాదకరమే అంటున్నారు. అప్పుడు బర్నర్లు మార్చడం, వీలు కాకపోతే స్టవ్ కొత్తది తీసుకోవడం సురక్షితం అంటున్నారు.
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- కొన్నిసార్లు స్టవ్ నాబ్స్లో కూడా ప్రాబ్లమ్ రావొచ్చు. అంటే, స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో ఉంచినా పెద్ద మంట రావడం, పెద్దగా పెట్టినా మంట ఎక్కువగా రాకపోవడం గమనిస్తే నాబ్స్ గ్యాస్ ఫ్లోను అదుపు చేయలేకపోతున్నాయని గమనించాలంటున్నారు. అలాగే ఒక్కోసారి అంతర్గతంగా ఉండే వాల్వ్స్లోనూ సమస్య ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకే అసలు కారణమేంటో గుర్తించి రిపేర్ చేయించుకోవడం లేదంటే స్టవ్ను ఛేంజ్ చేయడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
- ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలామంది గ్లాస్ టాప్ స్టవ్లు వాడుతున్నారు. వీటిని అజాగ్రత్తగా ఉపయోగిస్తే ఆ గ్లాస్ ఉపరితలంపై పగుళ్లు రావడం, లేదంటే లోతుగా బ్రేక్ అవడం జరుగుతుంటుందంటున్నారు. ఇలాంటి టైమ్లో వంట చేసేటప్పుడు పగుళ్ల ద్వారా వేడి లోనికి ప్రవేశించి వాల్వ్స్ని దెబ్బతీయచ్చు. ఇది కూడా ప్రమాదకరమే అని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటప్పుడు స్టవ్ మార్చడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
- నార్మల్గా గ్యాస్ స్టవ్ ఉపయోగించేటప్పుడు ఎలాంటి సౌండ్ రాదు. కానీ ఏవైనా శబ్దాలొస్తే మాత్రం అంతర్గతంగా సమస్యలు ఉన్నట్లు గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ప్రమాదం కొని తెచ్చుకోవడం కంటే వెంటనే మార్చి కొత్తది తీసుకోవడం బెటర్ అని చెబుతున్నారు.
- వంట పూర్తి కావడానికి ఎక్కువ టైమ్ పట్టడం, గ్యాస్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వంటివి కూడా స్టవ్ మార్చాలి అనడానికి సంకేతాలే అంటున్నారు నిపుణులు.
- ప్రస్తుతం ఉన్న స్టవ్ రిపేర్ చేయించడానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తే మాత్రం, దానికి ఇంకొంత మొత్తం కలిపి కొత్తది తీసుకోవడమే ఉత్తమం అంటున్నారు.
- అలాగే సాధారణంగా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్టౌలు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు, గ్లాస్ టాప్ స్టవ్లు 8 నుంచి 12 ఏళ్ల వరకు మన్నుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ పెద్ద పెద్ద రిపేర్లు రాకపోతే మాత్రం మరికొన్నేళ్ల వరకు ఇవి వాడచ్చంటున్నారు.
- కాబట్టి సమస్య తీవ్రతను బట్టి స్టవ్ రిపేర్ చేయించుకోవడం లేదంటే కొత్తది కొనడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అంతేకానీ, వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ అలాగే వాడుకోవడం వల్ల లేని ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకున్నట్లవుతుందనే విషయం మర్చిపోవద్దంటున్నారు నిపుణులు.