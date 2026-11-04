గిన్నెలు తోమే 'స్క్రబ్బర్లు, స్పాంజిలు' ఎప్పుడు మార్చాలి? - అరిగిపోయేదాకా వాడితే అంతే సంగతి!
Kitchen Cleaning Tools : కిచెన్ క్లీనింగ్ సాధనాలే ఆరోగ్యానికి ముప్పు! - క్లీనింగ్, సరైన టైమ్కు మార్చడం చాలా అవసరమంటున్న నిపుణులు!
Published : November 4, 2026 at 7:54 PM IST
మన ఇల్లు ఎంత శుభ్రంగా ఉందో చెప్పడానికి కిచెన్ సింక్ ఒక అద్దం లాంటిది. ఆ సింక్ను మెరిపించడానికి, గిన్నెలు తోమడానికి రకరకాల స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లు, బ్రష్లు వాడుతుంటాం. అయితే, చాలా మంది వీటి వాడకంలో తీసుకునే శ్రద్ధ, వాటిని తిరిగి శుభ్రం చేయడంలో తీసుకోరు. అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడడం ఆపై వాటిని సింక్ మూలకో సబ్బు పెట్టెలోనో పడేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అవసరానికి వాడి, ఆపై పక్కన పడేసే ఈ కిచెన్ క్లీనింగ్ సాధనాలే వివిధ అనారోగ్యాలకు కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే పాత్రలనే కాదు, వాటిని శుభ్రం చేసే కిచెన్ స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లు, బ్రష్ల శుభ్రత విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, వీటిని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి? ఎప్పుడు మార్చాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఎలా శుభ్రం చేయాలంటే?
- గిన్నెలు తోమడం కంప్లీట్ అయ్యాక స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లపై పదార్థపు అవశేషాలు లేకుండా పూర్తిగా క్లీన్ చేయాలి. ఆపై పిండి ఎండలో ఆరబెట్టాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకుని అందులో శుభ్రం చేసిన స్పాంజి, స్క్రబ్బర్ వేసి ఆ పాత్రను అవెన్లో రెండు నిమిషాల సేపు హై టెంపరేచర్ వద్ద ఉంచాలి. తద్వారా వాటిపై ఉండే బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నశిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, స్టీల్/మెటల్ స్క్రబ్బర్లను అవెన్లో ఉంచకూడదు. వీటిని నేరుగా మరిగే నీళ్లలో వేసి శుభ్రం చేయడం మంచిదంటున్నారు.
- ఇక డిష్వాషర్ ఉపయోగించే వారు ఈ స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లు, బ్రష్లను పై ర్యాక్లో ఉంచి క్లీన్ చేయడం బెటర్ అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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- బ్రష్, స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లను వైట్ వెనిగర్లో పది నిమిషాలసేపు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో కడిగేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
- చాలామంది గిన్నెలు తోమే స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లను డిష్వాషర్ లిక్విడ్లో వేసి రోజు మొత్తం అలాగే ఉంచేస్తారు. ఇలా తడిగా ఉన్న వాటి పైకి బ్యాక్టీరియా, క్రిములు త్వరగా చేరతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి వీటిని ఎప్పుడు కూడా పొడిగా ఉండే ప్రదేశాల్లోనే ఉంచాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పని పూర్తయిన తర్వాత కిచెన్ బాల్కనీలో పెట్టడం మంచిదంటున్నారు.
- కిచెన్ క్లీనింగ్ కోసం సిలికాన్తో రెడీ చేసిన స్క్రబ్బర్లు, బ్రష్లు వాడడం మరీ మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇలాంటివి చేతికి అనువుగా ఉండడంతో పాటు వేగంగా ఆరిపోతాయి కూడా! తద్వారా వీటిపైకి బ్యాక్టీరియా, క్రిములు చేరే అవకాశం ఉండదంటున్నారు.
ఇవి ఎప్పుడు మార్చాలంటే?
- కిచెన్ స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లు, బ్రష్లను చాలా మంది పూర్తిగా అరిగిపోయేదాకా అలాగే ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ, ఇలా వాడడం కూడా సరైనది కాదంటున్నారు నిపుణులు. వీటిని నిర్ణీత వ్యవధిలో మార్చడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- ఈ క్రమంలో స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లు రెండు వారాలకోసారి, బ్రష్లను రెండు నెలలకోసారి మార్చడం మేలు అంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇక నాన్వెజ్ వంటకాలు చేసిన గిన్నెలను తోమేందుకు వాడిన స్పాంజిలు, స్క్రబ్బర్లు, బ్రష్లను ఎప్పటికప్పుడు పడేయడమే ఉత్తమం అంటున్నారు. వీలైతే వీటి కోసం విడిగా స్క్రబ్బర్లు, బ్రష్లు, స్పాంజిల్ని పెట్టుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
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