Health Insurance : 'ఆరోగ్య బీమా' పాలసీ అవసరం ఏంటి? - ఎంత తీసుకోవాలి?
మారుతున్న ప్రజల ఆలోచనలు - 70 శాతానికి పైగా తగినంత రక్షణ పొందడం లేదంటున్న నిపుణులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:04 PM IST
Health Insurance : వైద్య ఖర్చులను అస్సలు ఊహించలేం. అత్యవసర వేళ ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది ముందు జాగ్రత్తగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. పాలసీ అవసరం ఏంటి? ఎంత వరకు తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కౌన్సిల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎకోసిస్టమ్ సీఈఓ ఎస్.ప్రకాశ్ వెల్లడించారు.
ఆరోగ్య బీమా ప్రతి కుటుంబానికీ అవసరంగా మారినందున పాలసీ తీసుకున్నంత మాత్రాన సరిపోదని, అవసరాలకు తగినంత కవరేజీ ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆరోగ్య బీమా ఉన్న వారిలో 70 శాతానికి పైగా తగినంత బీమా రక్షణ పొందడం లేదని ప్రకాశ్ వెల్లడించారు. ప్రతి కుటుంబానికి కనీసం రూ.10లక్షల ఆరోగ్య బీమా అవసరమని, ఉద్యోగ సంస్థలు అందించే బీమాతోపాటు, వ్యక్తిగత పాలసీ ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
మారుతున్న ఆలోచనలు
ఆరోగ్య బీమాపై వినియోగదారుల ఆలోచనా విధానంలో మార్పులు వచ్చాయని తెలిపారు. గతంలో ఆరోగ్య బీమాను అదనపు ఖర్చుగా భావించినా, నేడు కుటుంబ ఆరోగ్యంతోపాటు పొదుపును కాపాడుకునే సాధనంగా గుర్తిస్తున్నారని వివరించారు. పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చులు, అవగాహన ఇందుకు కారణమని, వ్యక్తిగత ఆరోగ్య బీమాపై జీఎస్టీ మినహాయింపు తర్వాత కొత్త పాలసీల విక్రయాలు పెరిగాయని వెల్లడించారు. వినియోగదారులు స్పష్టమైన పాలసీ రూల్స్, వేగవంతమైన క్లెయిములు, నగదు రహిత చికిత్స, మెరుగైన డిజిటల్ సేవలను ఆశిస్తున్నారని ప్రకాశ్ పేర్కొన్నారు.
వ్యక్తిగత పాలసీ తప్పనిసరి
ఉద్యోగ సంస్థలు ఇచ్చే గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది కదా అనుకోవడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు ఉద్యోగులందరికీ సాధారణ ప్రయోజనం కల్పించేలా రూపొందిస్తారని, వ్యక్తిగత కుటుంబ అవసరాలకు సరిపోకపోవచ్చని తెలిపారు. ఉద్యోగం మారినా, విరమణ చేసినా బీమా ముగిసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వ్యక్తిగత పాలసీ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సూచించారు. ఉద్యోగ సంస్థ అందించే బీమాను అదనపు ప్రయోజనంగా మాత్రమే చూడాలని, సొంత పాలసీని ప్రధాన రక్షణగా భావించాలని వివరించారు.
బీమా రక్షణ కోసం
బీమా పాలసీలు తీసున్నా అందులో 70 శాతానికి పైగా తగినంత రక్షణ పొందలేదని, పాత పాలసీల మొత్తాన్ని కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా పెంచుకోకపోవడమే కారణమని వెల్లడించారు. ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ పాలసీలో ఒకరి తీవ్రమైన అనారోగ్యానికే ఎక్కువ మొత్తం ఖర్చయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందని, అందుకే, ప్రతి కుటుంబానికి కనీసం రూ.10లక్షల కవరేజీ ఉండాలని సూచించారు. సాధారణ పాలసీకి టాపప్ జోడించడం ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో బీమా పెంచుకోవచ్చనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ చిన్న వయసులో పాలసీ తీసుకుంటే ప్రీమియం తక్కువగా ఉండటంతోపాటు వేచి ఉండే వ్యవధి ఇబ్బందీ ఉండదని తెలిపారు.
క్లెయిమ్లు, నగదు రహిత చికిత్సల్లో మార్పులు
భారతీయ బీమా నియంత్రణ, అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (IRDAI) గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నగదు రహిత చికిత్స అభ్యర్థనపై గంటలోపు, డిశ్చార్జ్ సమయంలో ఆసుపత్రి తుది అనుమతి కోరిన మూడు గంటల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. ప్రస్తుతం క్లెయిముల పరిష్కారం, తిరస్కరణ నిష్పత్తులపైనా పర్యవేక్షణ పెరిగిందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కౌన్సిల్ చిన్న పట్టణాలు, శివారు ప్రాంతాల్లోని ఆసుపత్రులనూ నెట్వర్క్లో చేర్చుతోందని, కామన్ ఎన్ప్యానెల్మెంట్ ద్వారా ఆసుపత్రులు ఒకే ప్రక్రియతో పలు బీమా సంస్థల నెట్వర్క్లో చేరొచ్చని తెలిపారు.
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