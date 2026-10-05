డ్రైఫ్రూట్స్ పాడైపోయాయని ఎలా గుర్తించాలి? - ఇలా నిల్వ చేస్తే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా!
నట్స్కు 'ఎక్స్పైరీ డేట్' ఉంటుందా? - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచే సీక్రెట్ టిప్స్ ఇవే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 1:11 PM IST
How to Store Nuts for Long Time : కొంతమంది బాదంపప్పు, జీడిపప్పు, పిస్తా, పల్లీలు, వాల్నట్స్ వంటి నట్స్ని ఎక్కువ మొత్తంలో కొనేస్తుంటారు. అయితే ఐరన్, ఫైబర్, ప్రొటీన్, క్యాల్షియం, మంచి కొవ్వులు వంటి ఎన్నో పోషకాలుండే వీటిని సరైన పద్ధతిలో స్టోర్ చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే వాటిలోని పోషకాలు తరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. నట్స్ను ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా నిల్వ చేయడంలో ఈ టిప్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎందుకు పాడవుతాయి?
కొన్నిసార్లు నట్స్ కొని ఇంటికి తెచ్చిన కొన్ని రోజులకే పాడైపోతుంటాయి. వాటి నుంచి అదో రకమైన స్మెల్ రావడం, రుచిలోనూ తేడా కనిపిస్తుంది. అందుకు కారణం వాటిని సరైన పద్ధతిలో స్టోర్ చేయకపోవడమే అంటున్నారు నిపుణులు. నార్మల్గా బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, వాల్నట్స్ వంటి పప్పు గింజల్లో నూనెలు, మంచి కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటికి గాలి, వేడి, వెలుతురు తగలడం వల్ల ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఫలితంగా అవి పాడైపోతాయంటున్నారు. టేస్ట్ను కోల్పోతాయి. ఇక తేమ తగిలితే వీటిపై శిలీంధ్రాలు కూడా వృద్ధి చెందుతాయంటున్నారు. అందుకే నట్స్ సరైన పద్ధతిలో స్టోర్ చేయడం ముఖ్యమని చెబుతున్నారు.
ఎలా నిల్వ చేయాలంటే?
- పప్పులు, ఉప్పు, కారం వంటి నిత్యావసరాలను ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో స్టోర్ చేస్తుంటాం. ఈ చిట్కా నట్స్/డ్రైఫ్రూట్స్కి కూడా వర్తిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మనం ఎంచుకునేది గాజు సీసా అయినా ప్లాస్టిక్ జార్ అయినా మూత టైట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఇలా ఎయిర్ టైటెడ్ డబ్బాలో నట్స్ను నిల్వ చేస్తే ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
- కొంతమంది ప్యాకెట్లలోని నట్స్ను వాడి, ఆ ప్యాకెట్స్ని అలాగే భద్రపరుస్తుంటారు. అయితే ఇలా భద్రపరిచేటప్పుడు వాటిలోకి గాలి చొరబడకుండా ఉండాలంటే సీలింగ్ క్లిప్స్ని ఉపయోగించాలంటున్నారు. అవసరమైనప్పుడు వాటిని ఓపెన్ చేసి, ఆపై తిరిగి అమర్చుకోవడం సులభమవుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- నట్స్ను నేరుగా ఎండ తగిలే ప్లేస్లో అస్సలు ఉంచకూడదంటున్నారు. రూమ్ టెంపరేటర్ వద్ద స్టోర్ చేయాలనుకునే వారు చల్లగా, పొడిగా, చీకటిగా ఉండే ప్లేస్లో వీటిని ఉంచాలంటున్నారు.
ఇంట్లో కుండీల్లో స్ట్రాబెర్రీ కోసేద్దామా? - దక్షిణం వైపు బాల్కనీల్లో వేగంగా పెరిగే ఛాన్స్!
- కొందరు పెద్ద మొత్తంలో నట్స్ను కొని, నెలల తరబడి యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వారు వీటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫ్రిడ్జ్ను వాడుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎయిర్ టైటెడ్ డబ్బాలో ఉంచి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే ఇవి కనీసం ఆరు నెలల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయంటున్నారు.
- నట్స్ను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినట్లయితే వాటి పక్కన మసాలాలు, ఘాటైన వాసనలు ఉండే పదార్థాలు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ స్మెల్ను నట్స్ పీల్చుకుంటాయి. తద్వారా వాటి టేస్ట్ మారే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
- ఇక వీటిని ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బయటికి తీసినా, రూమ్ టెంపరేచర్ వద్దకు వచ్చాకే జార్ మూత ఓపెన్ చేయాలి. అప్పుడే బయటి గాలి, వేడి, తేమ వంటివి వెంటనే వాటికి తగలకుండా ఉంటాయి. ఫలితంగా అవి పాడవకుండా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
- షెల్స్లో ఉన్న నట్స్ సాధారణ నట్స్ కంటే చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటాయట! వాటికి గాలి, వేడి, తేమ తగలకపోవడమే అందుకు కారణమంటున్నారు. అందుకే, ఎక్కువ మొత్తంలో నట్స్ కొనాలనుకునే వారు షెల్స్తో కూడినవే కొనడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
- ఎంత జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసినా, నట్స్ ఫ్రెష్గా ఉన్నాయా, లేదా అనే విషయం అప్పుడప్పుడూ చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వాటి రంగు, టేస్ట్ మారినట్లుగా గుర్తిస్తే వాటిని వాడకపోవడమే బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇక నట్స్ని కొనే ముందు వాటి ప్యాకింగ్, గడువు తేదీలను లేబుల్పై ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించుకోవడం కూడా ముఖ్యమే అని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
గడువు తేదీ దేనికెంత?
- నట్స్కూ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే ఆయా రకాలు, నిల్వ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఇవి ఎన్ని రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయనే విషయం ఆధారపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- నట్స్ అన్నింటిలోకెల్లా బాదం పప్పులు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయట! అవి రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద సంవత్సరం పాటు, ఫ్రిడ్జ్లో అయితే రెండేళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయంటున్నారు.
- అదే వాల్నట్స్ రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద 3 నెలలు, ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఏడాది, ఫ్రీజర్లో అయితే రెండేళ్లు తాజాగా ఉంటాయట!
- పల్లీలు గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆరు నెలలు, ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఏడాది, ఫ్రీజర్లో అయితే రెండేళ్ల పాటు పాడవకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- పిస్తా పప్పు, జీడిపప్పు వంటివి రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద ఆరు నెలలు, ఫ్రిడ్జ్లో అయితే సంవత్సరం, ఫ్రీజర్లో అయితే రెండు సంవత్సరాల పాటు తాజాగా ఉంటాయట. అయితే టెంపరేచర్, తేమ, నాణ్యత, ప్యాకేజింగ్ వంటి అంశాలను బట్టి ఈ గడువు తేదీలు మారుతుంటాయి అనే విషయాన్ని గమనించాలి.
'చికెన్ 65' ఎక్కడ పుట్టింది? - మంచూరియాను ఎవరు ఛాలెంజ్ చేశారు?
బఠాణీల్లో 'కృత్రిమ రంగులు' కలిశాయా? - సింపుల్గా ఇలా కనిపెట్టేయండి!