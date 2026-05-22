చైనాలో ఏం జరుగుతోంది? - రోబోలు స్తంభాలు ఎక్కుతున్నాయి.. సిమెంట్ కలుపుతున్నాయి!

రోబోలతో "వాటికన్ సిటీ" విస్తీర్ణంకన్నా.. రెండున్నర రెట్ల భారీ రైల్వే స్టేషన్​ హబ్​ నిర్మించిన డ్రాగన్!

Published : May 22, 2026 at 11:46 AM IST

China Robotics Industry : మొన్నామధ్య కరెంటు తీగల్లో సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రోబోను స్తంభం ఎక్కించింది చైనా! ఆ తర్వాత కొన్ని రోబోలను లైన్లో నిలబెట్టి కరాటే, కుంఫూ డెమో కూడా చూపించింది. ఇక, ఇంటి పనులు చేసిపెట్టడానికి అవసరమైన "చిట్టీ"లను ఏనాడో అపాయింట్ చేసుకుంది. లేటెస్ట్ విషయం ఏమంటే.. వాటిని తాపీమేస్త్రీలుగా మార్చేసింది! అవును.. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద రైల్వే స్టేషన్లలో ఒకటైన "చాంగ్‌కింగ్‌ ఈస్ట్‌ హైస్పీడ్‌ రైల్వే హబ్‌"ను రోబోల సాయంతో నిర్మించింది. వేలాది మంది కార్మికులతోపాటు "చిట్టివాడు" కూడా ఓ చెయ్యి వేయడంతో.. సంవత్సరాల తరబడి కొనసాగాల్సిన ప్రాజెక్టు.. కేవలం 38 నెలల్లోనే పూర్తయింది. అలా, హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది చైనా!

"వాటికన్ సిటీ" కన్నా రెండున్నర రెట్లు!

ఈ రైల్వే స్టేషన్ అలాంటిలాంటిది కాదు. ఇక్కడ హైస్పీడ్‌ రైళ్లతోపాటు.. మెట్రో ట్రైన్స్, బస్సులు, ట్యాక్సీలు కూడా ఆగేందుకు వీలుగా అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. 29 ట్రాక్స్, 15 ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఉన్న స్టేషన్​లో గంటకు 16,000 మంది రాకపోకలు సాగించగలరు. ఈ స్టేషన్ ద్వారా సంవత్సరానికి ఏకంగా 10 కోట్ల మంది ప్రయాణించడానికి తగిన ఏర్పాట్లున్నాయి. 2022 మే నెలలో ఈ రైల్వే స్టేషన్‌ నిర్మాణం ప్రారంభించి, 2025 జూన్‌లో కంప్లీట్​ చేసేశారు!

ఉక్కు, గాజుతో కలిపిన నిర్మాణశైలి కారణంగా సహజ వెలుతురు ఉంటుంది. ఏఐ, 5జీ, లైడార్ టెక్నాలజీ సాయంతో కాంక్రీట్‌ లెవెలింగ్‌ చేయడంలో మిల్లీమీటరు స్థాయిలో కూడా కచ్చితత్వం సాధించారు. మనుషుల కంటే రోబోలు మూడు రెట్ల వేగంతో పని చేశాయి. 24 గంటలపాటు పెట్రోలింగ్‌ రోబోలు, వెల్డింగ్‌ రోబోలు ప్రొడక్షన్ మరింతగా పెంచాయి. ఈ స్టేషన్ క్లబ్ విస్తీర్ణం ఏకంగా 12.2 లక్షల చదరపు మీటర్లు. అంటే.. వాటికన్ సిటీ కన్నా రెండున్నర రెట్లు పెద్దది! ఈ నిర్మాణానికి సంబంధించిన వీడియోను "ఎక్స్​"లో పోస్టు చేసిన ఎలాన్‌ మస్క్‌.. "వెల్కమ్ టూ ఫ్యూచర్" తనదైన పద్ధతిలో కోట్ చేశారు!

ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా :

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రోబోటిక్స్ మార్కెట్‌గా చైనా అవతరించింది. భూమ్మీద ఉత్పత్తి అవుతున్న మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ రోబోల్లో సుమారు సగానికిపైగా ఇన్‌స్టాలేషన్లు డ్రాగన్​లో జరుగుతున్నాయట! పారిశ్రామిక రంగంలో చైనా లక్షలాది రోబోలను వినియోగిస్తోందని "ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్" వెల్లడించింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుతున్న రోబోలలో 64 శాతం చైనాలోనే ఉన్నాయట! సెమీకండక్టర్లు, మొబైల్స్, కంప్యూటర్ల అసెంబ్లింగ్ కోసం వీటిని వినియోగిస్తున్నారట! కార్ల తయారీల్లోనూ క్వాలిటీ చెకింగ్ కోసం హ్యూమనాయిడ్ రోబోలను టెస్ట్ చేస్తున్నారట.

  • భారీ యంత్రాల తయారీలో రోబోలను వినియోగించడంలోనూ చైనా గణనీయమైన వృద్ధి సాధించింది. వీటిని వినియోగించడంతో ఉత్పత్తి వేగం భారీగా పెరిగింది. ఆ విధంగా దేశం అవసరాల్లో దాదాపు 85 శాతం సొంతంగానే తీర్చుకుంటోంది.
  • సేవా రంగంలో కూడా రోబోల వినియోగం పెరిగింది. రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో కుకింగ్ చేయడానికి, సర్వింగ్ చేయడానికి రోబోలను వాడుతున్నారు. దుకాణాల్లో కస్టమర్లకు సెల్ఫ్-చెక్అవుట్ సేవల్లోనూ వినియోగిస్తున్నారు.
  • హెల్త్‌కేర్ విభాగంలోనూ రోబోల వాడకం పెరుగుతోంది. ఇందుకో "నర్సింగ్ రోబోలు" వచ్చేశాయి. వృద్ధులను మంచం నుండి సురక్షితంగా పైకి లేపడం కోసం ప్రత్యేక చేతులతో కూడిన రోబోలను రూపొందించారు. జాయింట్ రీప్లేస్‌మెంట్, తక్కువ కటింగ్​తో చేసే రోబోటిక్ సర్జన్లను హాస్పిటల్స్ లో వినియోగిస్తున్నారు.
  • వ్యవసాయ రంగంలో కూడా రోబోలను ప్రవేశపెట్టారు. తూర్పు చైనాలోని హ్యాంగ్‌జౌ వంటి ప్రాంతాల్లో తేయాకులను కోయడానికి రోబోలను ఉపయోగిస్తున్నారు. సేకరించిన ఆకులను బేస్ క్యాంపులకు తరలించడానికి కూడా 4 కాళ్ల రోబో డాగ్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నాయి.
  • పవర్ గ్రిడ్లలో, ప్రమాదకరమైన విద్యుత్ అవసరాల్లో రోబోలను వాడుతున్నారు. సబ్​ స్టేషన్లలో లీకేజీలను పర్యవేక్షించడానికి హ్యూమనాయిడ్ రోబోలకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు.

