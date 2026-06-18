"ఎల్ నినో" నిజంగా ఎంత డేంజర్? - దీనివల్ల దేశానికి ఏమవుతుంది?
- ప్రపంచం మీదకు దూసుకొస్తున్న ఎల్నినో ముప్పు - అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్న సైంటిస్టులు
Published : June 18, 2026 at 5:29 PM IST
El Nino Effect on India : ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఎల్ నినో గురించే మాట్లాడుతోంది. డెబ్బై ఏళ్లలో ఎన్నడూ చూడని ముప్పు ముంచుకొస్తోందనే హెచ్చరికలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు "ఎల్ నినో" అంటే ఏంటి? అది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? దానివల్ల ప్రపంచం మీద, మన దేశం మీద, మన రాష్ట్రం మీద ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏరువాక సాగాల్సిన సమయమిది. జోరువానలు ఏకధారగా మట్టిని ముద్దాడుతూ ముసురు పెట్టాల్సిన కాలమిది. కానీ, వర్షపు ఊసేలేదు. ఇంకా ఎండాకాలపు మంట వెంటాడుతూనే ఉంది. వేడిగాలులు వీస్తున్నాయి. ఇవే ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ సూచనలు!
ఎలా ఏర్పడుతుంది?
"సాధారణ రోజుల్లో భూమధ్యరేఖ వెంబడి తూర్పు నుండి పశ్చిమానికి.. అంటే అమెరికా నుంచి ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా వైపు బలమైన వాణిజ్య పవనాలు వీస్తుంటాయి. అయితే, కొన్ని ఏళ్లకు ఈ గాలులు హఠాత్తుగా బలహీనపడతాయి. దీనివల్ల పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని వెచ్చని ఉపరితల జలాలు వెనక్కి ప్రవహించి, అమెరికా ఖండాల తీరానికి చేరుకుంటాయి. దాంతో అక్కడ సముద్ర జలాలు అసాధారణంగా వేడెక్కి, ఆ వేడి వాతావరణంలోకి విడుదల అవుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల క్రమంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణం వేడెక్కుతుంది. ఈ ప్రక్రియనే ఎల్ నినో అంటారు.
ఏం జరుగుతుంది?
ఈ ప్రక్రియ వల్ల వేడి గాలులు వీస్తాయి. దాంతో వర్షాలు కురిసే పరిస్థితి ఉండదు. భారతదేశంతోపాటు యూరప్ వంటి ప్రాంతాల్లోనూ రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. దీనివల్ల రుతుపవనాలు సకాలంలో రావు. ఈ పరిస్థితి మన దేశంపై ఎక్కువగానే ప్రభావం చూపుతుంది. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. ఇది ఎంత అనేది వేడెక్కిన వాతావరణాన్ని బట్టి ఉంటుంది. దీంతో పంటల దిగుబడి తగ్గిపోయి, కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది.
మన దేశంలో దాదాపు సగం వరకు వ్యవసాయ భూములు వర్షాధారమైనవే. రుతుపవనాలు రాకపోతే జొన్నలు, మొక్కజొన్న వంటి గింజ ధాన్యాలతోపాటు పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల సాగు విస్తీర్ణంతోపాటు దిగుబడి కూడా సుమారు 10% కంటే ఎక్కువగా తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు.. పడే అరకొర వర్షాలు కూడా సకాలంలో పడకపోవడం వల్ల కాలం అదును తప్పి, పండే పంట నాణ్యత కూడా దెబ్బతింటుంది. పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి పశుగ్రాసం కొరత కూడా ఏర్పడుతుంది. మేత దొరక్క పశువులు అల్లాడిపోతాయి.
ద్రవ్యోల్బణం ముప్పు :
పంటల దిగుబడి తగ్గడం వల్ల మార్కెట్లో ఆహార పదార్థాల ధరలు భారీగా పెరిగిపోయి ఆహార ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీసే ముప్పు ఉంది. పంట నష్టాల వల్ల రైతుల ఆదాయం తగ్గిపోయి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జనం కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఇదే జరిగితే.. మొత్తంగా దేశ ఆర్థిక వృద్ధిపై ప్రభావం పడుతుంది.
కరెంటు కోతలు :
ఇంకా వర్షాలు తగ్గడం వల్ల భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోతాయి. జలాశయాలు ఎండిపోతాయి. ఫలితంగా సాగునీటికే కాకుండా తాగునీటికి కూడా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ప్రాజెక్టులు ఖాళీ అయితే కరెంటు ఉత్పత్తి పడిపోతుంది. విద్యుత్ డిమాడ్ భారీగా పెరిగిపోయి, కరెంటు కోతలకు దారితీయవచ్చు.
మత్స్య సంపదకు దెబ్బ:
పసిఫిక్ మహాసముద్రం అసాధారణంగా వేడెక్కితే సముద్ర జీవావరణం దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల జలచరాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది. చల్లటి వాతావారణం వెతుక్కుంటూ ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల చేపల వేటపై ఆధారపడిన మత్స్యకారులు, దేశాలు ఇబ్బంది పడతాయి.
ఈ ప్రభావం సుదీర్ఘ సమయం?
పలువురు వాతావరణ శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం ఈ ఎల్ నినో ప్రభావం ఎక్కువ కాలం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. 2027 వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అంటే.. ఒక సీజన్కు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా సుదీర్ఘంగా ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందన్నమాట.
పెరుగుతున్న భూతాపం :
ఎల్నినో పరిస్థితులు ప్రతీ ఐదారేళ్ల తర్వాత ఏర్పడడం సాధారణమే. కానీ, మానవ తప్పిదాల కారణంగా భూతాపం పెరుగుతోంది. తద్వారా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి. 2023 మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2024 ఆ రికార్డును అధిగమించింది. బొగ్గు వంటి శిలాజ ఇంధనాలను విపరీతంగా వాడడం వల్ల భూతాపం అంతకంతకూ పెరిగిపోతోందని సైంటిస్టులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఎల్నినో వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు సరికొత్త రికార్డులు నమోదు చేసే అవకాశం కూడా ఉందనే భయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
భారత్కు ఏకైక ఆశాకిరణం :
- ఇంతటి ముప్పు కలిగించబోతున్న ఎల్నినో నుంచి భారతదేశాన్ని కాపాడగలిగే ఆశాకిరణం ఒక్కటే. అదే ఇండియన్ ఓషియన్ డైపోల్ (IOD). హిందూ మహాసముద్రంలో జరిగే ఒక వాతావరణ మార్పు ఇది.
- హిందూ మహాసముద్రంలోని పశ్చిమ భాగం, తూర్పు భాగం మధ్య సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో వచ్చే తేడాల వల్ల ఈ ఐఓడీ ఏర్పడుతుంది. ఇది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది
- ఆఫ్రికా వైపు సముద్రం బాగా వేడెక్కి, ఇండోనేషియా వైపు చల్లబడుతుంది. దీన్ని పాజిటివ్ ఐఓడీ అంటారు
- ఇండోనేషియా వైపు సముద్రం వేడెక్కి, ఆఫ్రికా వైపు చల్లబడితే దీన్ని నెగెటివ్ ఐఓడీ అంటారు
- రెండు వైపులా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా ఉంటే, దాన్ని న్యూట్రల్ ఐఓడీ అంటారు
- ఇందులో పాజిటివ్ ఐఓడీ మనకు కావాలి. ఇది ఏర్పడితే భారత్కు అత్యంత లాభదాయకం.
- ఎల్ నినో కారణంగా వచ్చే వేడి గాలులను కొంత వరకు అడ్డుకుంటుంది. నైరుతి రుతుపవన గాలులను భారతదేశం వైపు మళ్లించి, వర్షాలు కురిసేలా చేస్తుంది.
- అయితే, సైంటిస్టుల అంచనా ప్రకారం ఈ సారి న్యూట్రల్ ఐఓడీనే ఏర్పడే అవకాశం ఉందట! మరి, ఏం జరుగుతుందనేది చూడాలి.