పాత దుస్తులను బయట పడేస్తున్నారా? - అది ప్రకృతికి ముప్పుగా మారుతుందని తెలుసా?
Textile Waste Harms the Environment : మీరు కొనిపారేసే దుస్తులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో తెలుసా? - ఈ విషయం తెలిస్తే ఇకపై అలా చేయరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:48 PM IST
Textile Waste : బీరువా నిండా దుస్తులు ఉన్నా, మార్కెట్లోకి కొత్త ఫ్యాషన్ రాగానే మన చేతులు ఆగవు. అయితే, బట్టలు కొనేటప్పుడు రంగు, ధర, నాణ్యత అంటూ వంద రకాలుగా ఆలోచించి తీసుకుంటుంటాం. కానీ, అవి పాతగా మారినప్పుడు మాత్రం కనీసం ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా చెత్త బుట్టలో పడేస్తుంటాం. అక్కడితో మన పని అయిపోయిందనుకుంటాం. అయితే, మీరు పడేసే ఆ ఒక్క జత బట్టలు ప్రకృతికి ఎంత పెద్ద ముప్పుగా మారుతున్నాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మీ ఫ్యాషన్ సరదా పర్యావరణానికి శాపంగా ఎలా మారుతుందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
మనం పారేసే పాత బట్టల వెనుక ఉన్న ఒక షాకింగ్ ప్రపంచాన్ని దర్శకురాలు మేఘనా గుప్తా తన 'అన్రావెల్' డాక్యుమెంటరీ ద్వారా కళ్లకు కట్టారు. అసలు మనం పారేసే దుస్తులు ఎక్కడికి వెళ్తాయనే ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని ఇది పరిచయం చేస్తుంది. అమెరికా, యూరప్ వంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ మోజులో పడి ఏటా లక్ష టన్నుల బట్టలను చెత్తగా పారేస్తున్నారు. అవన్నీ సముద్రాలు దాటి మన దేశంలోని కచ్, పానిపట్ వంటి ప్రాంతాలకు రీసైక్లింగ్ కోసం వస్తున్నాయి.
అక్కడి కార్మికులు ఈ పాత బట్టను రంగులు, రకాల వారీగా వేరు చేసి, తిరిగి నూలుగా మారుస్తున్నారు. ఆ దారాలతో దుప్పట్లు, తివాచీలు వంటి కొత్త ఉత్పత్తులు తయారు చేసి మళ్లీ విదేశాలకే ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఒక దేశం చెత్త అని పారేసిన వస్తువు, మరో దేశానికి ముడిసరకుగా మారడం నేటి వినియోగ సంస్కృతిలోని వింత వైరుధ్యానికి నిదర్శనం. నిజానికి ఒకప్పుడు మన దేశంలో పాత దుస్తులను 'పారేయడం' అనే అలవాటే ఉండేది కాదు. పాత బట్టలను పేదలకు ఇవ్వడం, చిరిగిన వాటిని కుట్టుకుని ధరించేవారు. మరీ పనికిరాని స్థితికి చేరితే కాళ్లు తుడుచుకునే పట్టాలుగా, ఇల్లు తుడవడానికో ఇలా వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించడం చేసేవారు. వస్తువు జీవితకాలాన్ని పొడిగించడం అనేది సంస్కృతిలో భాగంగా ఉండేది. కానీ, నేటి వినియోగ సంస్కృతి దాన్ని క్రమంగా కనుమరుగుచేస్తోంది. అవసరానికి మించి కొనడం ఇక్కడా పెరుగుతోంది.
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ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సెకండ్ హ్యాండ్ దుస్తుల మార్కెట్గా ఘనా రాజధాని అక్రాలో ఉన్న కంటమాంటో పేరుగాంచింది. వివిధ దేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే పాత బట్టలకు మరమ్మతులు చేసి తిరిగి విక్రయిస్తుంటారు. అయితే అమ్ముడుకాని, నాణ్యత లేని దుస్తులు అక్కడ భారీగా చెత్తకుప్పల్లా పేరుకుపోతున్నాయి. మరోవైపు, మన దేశంలోని పానిపట్ వంటి ప్రాంతాల్లో అలాంటి వస్త్ర వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేసి వాటికి కొత్త రూపాన్ని ఇస్తున్నారు. కానీ, ఈ ప్రక్రియ అంత ఈజీ కాదు. ఇందుకోసం నీరు, ఇంధనం వంటి వనరులతో పాటు కార్మికుల శ్రమనూ వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. మన దగ్గర ఈ వనరులన్నీ చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతున్నాయి కాబట్టే దేశదేశాల నుంచీ వ్యర్థాలు ఇక్కడికి చేరుతున్నాయి. అయితే, ఈ రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్లో సింథటిక్ దుస్తుల నుంచి విడుదలయ్యే సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్ దారాలు(మైక్రోఫైబర్స్) పర్యావరణానికి పెను సవాలుగా మారుతున్నాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
రీసైక్లింగ్ చేయడం వల్ల మాత్రమే ఈ సమస్యకు పూర్తి పరిష్కారం దొరకదంటున్నారు. అసలైన మార్పు మన అలవాట్ల నుంచే మొదలవ్వాలని సూచిస్తున్నారు పర్యావరణ నిపుణులు. ముఖ్యంగా అవసరానికి మించి దుస్తు కొనకుండా ఉండటం, నాణ్యమైన దుస్తులను ఎక్కువకాలం వాడటం, కాస్త చిరిగితే కుట్టించుకుని ధరించడం, ఆ తర్వాత అవసరమైనవారికి అందించడం వంటి అలవాట్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలంటున్నారు. వాస్తవానికి దుస్తుల విలువ వాటి ప్రైస్ట్యాగ్లో కనిపించేది మాత్రమే కాదు. వాటి తయారీకి వాడిన వనరులు, శ్రమ, తయారీ టైమ్లోనూ, వాడుక అనంతరమూ పర్యావరణంపై అవి చూపే ప్రభావం అన్నీ ఆ విలువలో భాగమే అంటున్నారు. అందుకే మన వినియోగానికి కాస్త వివేకం తోడైనప్పుడే నిజమైన అభివృద్ధికి అర్థం ఉంటుంది. ఇకపై బీరువాలో కొత్త బట్టలకు చోటు కల్పించే ముందు, మన ఆలోచనల్లో బాధ్యతకు చోటు కల్పిద్దాం అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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