మీ వాహనంలో ఈ చిన్న "డివైజ్" ఉంటే చాలు! - వెహికల్ ఎక్కడుందో ఇట్టే చెప్పేస్తుంది!
వాహనాల్లో "GPS ట్రాకింగ్ డివైజ్" - ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వెంటనే మీరూ బండిలో ఫిట్ చేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 4:15 PM IST
Vehicle Location Tracking Device Benefits : కొన్నిసార్లు మనం ఊరు లేదా ఇతర ప్రాంతాలకెళ్లడానికి ఎక్కిన వాహనంలో సిబ్బంది తీరు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. వాహనం ఆపమన్నా పట్టించుకోరు. అప్పుడు చాలామంది ఆందోళనకు గురవుతుంటారు. ఏం చేయాలో అర్థంకాదు. అలాంటి టైమ్లో పోలీసులు, రవాణాశాఖ, ఇతర అధికారులను అప్రమత్తం చేసేందుకు "వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్(VLTD)" అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే, మీ వాహనానికి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా లేదా వెహికల్కు యాక్సిడెంట్ అయి సీరియస్గా ఉన్నా ఈ డివైజ్ వెంటనే స్పందించి రక్షణ చర్యలను అందిస్తుంది. అసలు, ఈ డివైజ్ ఏంటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? దాని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ఈ "వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్(VLTD)"ను వాహనంలో అమర్చుతారు. ఈ డివైజ్తో పాటు ప్రయాణికులు కూర్చునే చోట 'అత్యవసర బటన్' పెడతారు. దానిని నొక్కితే చాలు. అది వెంటనే పోలీసులు, రవాణాశాఖ అధికారులు, అత్యవసర సేవలు అందించే వారిని అలర్ట్ చేస్తుంది. వారు వెంటనే స్పందించి వాహనం వెళ్తున్న ప్రాంతానికి చేరుకుంటారు. బాధితులను రక్షించి, తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. దీనివల్ల ప్రధానంగా మహిళలు, చిన్నారులు సేఫ్గా ప్రయాణించొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
వాణిజ్య వాహనాలకు ఇది తప్పనిసరి!
- దేశవ్యాప్తంగా వ్యక్తిగత వాహనాలు కాకుండా అద్దెకు నడిపే కార్లు, జీపులు, అన్ని రకాల ట్రావెల్స్ బస్సులు, విద్యా సంస్థల బస్సులు వంటి ప్రజా రవాణా వాహనాలు, సరకు రవాణా చేసే నేషనల్ పర్మిట్ కలిగిన లారీలు తదితరాలకు "వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ను(వీఎల్టీడీ)" తప్పనిసరి చేస్తూ నిబంధన తెచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.
- 2019, జనవరి ఒకటి నుంచి వచ్చిన వాహనాల్లో ఈ డివైజ్ కచ్చితంగా ఉండాలని కేంద్రం షరతు విధించింది. దాంతో వాహన తయారీ కంపెనీలు అప్పటి నుంచి ఈ డివైజ్ను అమరుస్తున్నాయి. అయితే, చాలా మంది వాహనదారులు ఈ డివైజ్ను పనిచేయకుండా చేసి, వాహనాలు నడిపేస్తున్నారు.
- తాజాగా ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి అన్ని వాహనాలకు ఈ వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ ఉండాల్సిందేనని, అవి యాక్టివేట్గా ఉండాలని, దీనిని కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిందేనని కేంద్రం నుంచి ఆదేశాలొచ్చాయి.
- 2019కి ముందు రిజిస్టర్ అయిన వెహికల్స్ సైతం దీన్ని అమర్చుకోవాల్సిందేనని నిబంధనను తెచ్చింది కేంద్రం.
- అంతేకాదు, ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి వీఎల్టీడీ ఉన్న వెహికల్స్కు మాత్రమే వాహన్ పోర్టల్ సేవలు అందుతున్నాయి.
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ఈ డివైజ్తో ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటే?
- వాహనం ఇంజిన్ భాగం వద్ద ఇ-సిమ్తో కూడిన వెహికల్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ డివైజ్ను ఫిట్ చేస్తారు. ఇది GPS ఆధారంగా పనిచేస్తుంది.
- దీనికి అనుబంధంగా ప్రయాణికులు కూర్చునే చోట ఎమర్జెన్సీ బటన్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
- ఈ డివైజ్ ఉన్న వెహికల్స్ కదలికల పర్యవేక్షించడానికి రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రత్యేకంగా కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తారు.
- వీఎల్టీడీ డివైజ్ ద్వారా వాహనం గురించి వివరాలు రియల్ టైమ్లో తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఆ వెహికల్ ఎక్కడుంది? ఎటు ప్రయాణిస్తుంది? వంటి కచ్చితమైన సమాచారం దీని ద్వారా తెలుస్తుంది
- వాహనంలో ఉండే అత్యవసర బటన్ నొక్కితే, ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ సిస్టమ్తో లింక్ అయిన పోలీసులు, రవాణా శాఖ అధికారులు, అత్యవసర సేవలు అందించే వారిని అలర్ట్ చేస్తుంది.
- అలాగే, వెహికల్లో ఎవరికైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా, వెంటనే స్పందించి వాహనం ఎక్కడుందో వెంటనే తెలుసుకుని, వైద్యసేవలు అందించే వాహనాలను పంపొచ్చు.
- ఆయా వాహనాలు ప్రమాదాలకు గురైనప్పుడూ, అందులోని డివైజ్ ద్వారా కచ్చితమైన ప్లేస్ ఎక్కడో తెలుసుకొని వెంటనే ఆంబులెన్స్లు పంపడానికి వీలు ఉంటుంది.
- అంతేకాకుండా అక్రమ రవాణాను కూడా ఈ డివైజ్ ద్వారా గుర్తించవచ్చు. ఉదాహరణకు లారీల్లో అక్రమంగా సరుకు తరలిస్తున్నట్లయితే, అది ఎక్కడుందో గుర్తించి, సులువుగా పట్టుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- ప్రతి రాష్ట్రంలో వెహికల్స్ అన్నింటికీ వీఎల్టీడీ డివైజ్లను ఏర్పాటు చేయించి, కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం అందుబాటులోకి తీసుకొని, దాని పర్యవేక్షణ చేయాల్సిన బాధ్యత ఆ రాష్ట్ర రవాణాశాఖది. ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం ఏర్పాటు, రెండు సంవత్సరాల పాటు దాని నిర్వహణకు సైతం కేంద్రం ఆర్థికసాయం అందిస్తోంది.
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