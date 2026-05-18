టికెట్ లేకుండా తిరుపతి వెళ్తున్నారా? - ఇలా ప్లాన్ చేశారంటే అద్భుతమైన దర్శనం!
శ్రీవారిని ఇలా దర్శించుకోండి - మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలు మీ సొంతం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 3:14 PM IST
Tirumala Tirupati Darshan Timings : తిరుమల తిరుపతి ప్రయాణం ప్రతి ఒక్కరికీ మర్చిపోలేని మధురానుభూతులు కలిగిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. స్వామి వారి దర్శనం, అన్న ప్రసాదం, లడ్డూ రుచి, ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలు మిమ్మల్ని మైమరపింపజేస్తాయి. అయితే, స్వామివారి దర్శనం అనుకున్నంత సులువేమీ కాదు! కానీ, ఇలా ప్లాన్ చేశారంటే మీ ప్రయాణం ఆసాంతం ఉత్సాహంగా సాగుతుందనడంలో సందేహం లేదు. వీలైతే ఓ సారి ఇలా షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకోండి.
"తిరుపతి టూర్ షెడ్యూల్" - పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టపడే ప్లాన్ ఇది!
మొదటి రోజు మీరు రైలు, కారు, ఇతర మార్గాల్లో తిరుపతి చేరుకున్నట్లయితే ముందుగా శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసంలో స్నానాలు పూర్తి చేసి లాకర్ తీసుకుని లగేజీ భద్రపరుచుకోండి. ఉదయం గోవిందరాజ స్వామి ఆలయానికి వెళ్లండి. ఒకటీ, రెండు గంటల్లో స్వామి వారితో పాటు పుండరీకవల్లి, శ్రీపార్ధసారథి శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి, శ్రీ రామానుజాచార్యుల సన్నిధి దర్శనం పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత 10నుంచి 11గంటల్లోగా తిరుచానూరు వెళ్లి శ్రీపద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకోండి. ప్రత్యేక దర్శనం టిక్కెట్లు తీసుకుంటే తొందరగా దర్శనం పూర్తవుతుంది.
ఆ తర్వాత ఆలయం దగ్గర్లోనే మధ్యాహ్న భోజన ప్రసాదం స్వీకరించి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని కపిలతీర్థం (కపిలేశ్వరాలయం) సందర్శించండి. ప్రకృతి సిద్ధమైన జలపాతం ఎంతగానే ఆకర్షిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇస్కాన్ శ్రీకృష్ణ ఆలయాన్నీ సందర్శించండి. మీరు లగేజీ తిరిగి తీసుకుని ఆ రాత్రి తిరుపతిలోనే బసచేయాలి.
అర్ధరాత్రి తర్వాత శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసంలోని టికెట్ కౌంటర్లలోకి వెళ్లాలి. తెల్లవారు జామున 4గంటలకే దర్శనం టోకెన్లు జారీ చేస్తారు కాబట్టి దర్శించుకోవాలనుకునే వారంతా క్యూలోన్లలోకి వెళ్లాలి. బయోమెట్రిక్ పద్ధతిలో టికెట్ జారీ చేస్తారు. మీరు గురువారం స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలనుకుంటే బుధవారమే (ఒక రోజు ముందుగా) టికెట్ తీసుకోవాలి.
రెండో రోజు తెల్లవారుజామున దర్శనం టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత నేరుగా శ్రీకాళ హస్తి వెళ్లండి. అక్కడ ప్రెషప్ అయ్యాక స్వామి వారిని దర్శించుకుని వీలైతే రాహు, కేతు పూజలు చేయించుకుని మధ్యాహ్నానికి తిరిగి తిరుపతికి చేరుకోవాలి.
భోజనం చేసిన తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకుని పిల్లలతో కలిసి దగ్గర్లోని జూపార్క్ లేదా తలకోన జలపాతానికి వెళ్లండి. సాయంత్రం కల్లా తిరిగి వచ్చేసి విశ్రాంతి తీసుకుని రాత్రి తిరుమల కొండపైకి చేరుకోవాలి.
అక్కడే బసచేసి మూడో రోజు తెల్లవారుజామున స్నానాలు పూర్తి చేసుకుని వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ లోకి వెళ్లి స్వామి వారిని దర్శించుకోండి. అన్న ప్రసాదాలు స్వీకరించి, లడ్డూలు తీసుకుని తిరిగి తిరుపతికి చేరుకోవాలి. అక్కడి నుంచి తిరిగి మీ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడంతో యాత్ర పూర్తవుతుంది. ఇలా 3 రోజుల ట్రిప్ ప్లాన్ చేశారంటే ఆథ్యాత్మికతకు తోడు, పర్యాటకంగానూ ఆహ్లాదాన్నిస్తుంది.
