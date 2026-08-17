ఆకాశంలో రోడ్లు, డివైడర్లు ఉంటాయా? - విమానాలు యాక్సిడెంట్ను ఎలా తప్పించుకుంటాయి?
- నేల మీద రహదారులతో పోలిస్తే పూర్తి భిన్నంగా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్! - అమెరికన్ ఎయిర్ లైన్స్ ప్రమాదం తప్పిందే ఇలాగే!
Published : August 17, 2026 at 12:18 PM IST
Air traffic control : నేల మీద బస్సులు, కార్లు, బైకులు వంటి వాహనాలు ప్రయాణించడానికి ఒక రోడ్డు ఉంటుంది. అది కంటికి కనిపిస్తుంది. అన్నీ అదే దారిలో వెళ్తుంటాయి. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలను ఢీకొనకుండా డివైడర్లు కూడా ఉంటాయి. జాతీయ రహదారులైతే మధ్యలో లైన్ల గుర్తులు కూడా ఉంటాయి. వాహనాలన్నీ వీటిని ఫాలో అవుతుంటాయి. మరి, ఆకాశంలో? ఎటు చూసినా శూన్యమే. ఆ శూన్యంలో ఒక విమానం సరైన మార్గంలో ఎలా ప్రయాణిస్తుంది? ఇదే సరైన దారి అని పైలట్కు ఎలా తెలుస్తుంది? ఎదురెదురుగా విమానాలు ఢీకొనే అవకాశం ఉండదా? ఉంటే, ఆ ప్రమాదం నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నిన్న అర్ధరాత్రి అమెరికా ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన రెండు విమానాలు ఒకే దారిలో ఎదురెదురుగా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఢీకొట్టుకున్నంత పనైంది. కానీ, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ వెంటనే ప్రమాదాన్ని గుర్తించడంతో ప్రయాణికులు బతికి బయటపడ్డారు! ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే.. రెండు విమానాలకు ఒకే ఫ్లైట్ నంబర్ ఇవ్వడం వల్ల జరిగింది.
ఏం జరిగింది? :
హైదరాబాద్ టూ సూర్యాపేట రోడ్డు మార్గంలో తిరిగే ఆర్టీసీ బస్సు ఒకటే ఉండదు. లెక్కలేనన్ని ఉంటాయి. ఆ బస్సులకు వేర్వేరు సర్వీసు నంబర్లు, వేర్వేరు గమ్యస్థానాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఒకే సమయంలో ఒకే దారిలో వెళ్లొచ్చు, రావచ్చు.
అయితే విమానాల విషయానికి వస్తే ప్రతీ సర్వీసుకు ఒక నంబర్ ఉంటుంది. ఆ నంబర్ ఫ్లైట్ గమ్యస్థానానికి చేరుకొని, తిరిగి అదే నంబర్ తో రిటర్న్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు AI-324 నంబర్ ఫ్లైట్ ఉదయం 10 గంటలకు శంషాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ బయల్దేరుతోందనుకోండి. ఢిల్లీలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ల్యాండ్ అయితే.. మళ్లీ అదే AI-324 నంబర్ తో తిరుగుప్రయాణం మొదలు పెడుతుంది. అయితే, ఇక్కడే కీలక విషయం ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రాయల్లో తక్కువలో తక్కువ 3 నిమిషాలకు ఒక విమానం టేకాఫ్ అవుతుంది, ల్యాండ్ అవుతుంది. మరి, ఇవి ఒకదాన్ని మరొకటి ఢీకొట్టకుండా ఎలా ప్రయాణిస్తాయంటే.. ఇదంతా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC) చేతిలో ఉంటుంది. ఒక విమానం ఎంత ఎత్తులో ప్రయాణించాలి? ఎన్ని డిగ్రీల కోణంలో ప్రయాణించాలి? అనేదానికి ప్రత్యేకమైన గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ప్రతీ విమానం వీటిని పాటిస్తుంది. ATC ఎప్పటికప్పుడు భూమ్మీద నుంచే పర్యవేక్షిస్తుంది.
ఇటు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లోని కంప్యూటర్లో, అటు విమానంలో పైలట్ల ముందున్న స్క్రీన్లో 360 డిగ్రీల రూట్ మ్యాప్ ఉంటుంది. వీటిని అనుసరించి తూర్పు వైపు వెళ్లే విమానాలన్నీ 0 డిగ్రీల నుండి 179 డిగ్రీల మధ్యలో ప్రయాణిస్తాయి. పడమర వైపు వెళ్లే విమానాలన్నీ 180 డిగ్రీల నుండి 359 డిగ్రీల మధ్యలో ప్రయాణిస్తాయి.
ఇక ఎంత ఎత్తులో వెళ్లాలనే విషయంలో కూడా నిబంధనలు ఉన్నాయి. తూర్పువైపు వెళ్లే విమానాలు బేసి సంఖ్యలో ప్రయాణించాలి. ఉదాహరణకు 31,000 అడుగులు, 33 వేల అడుగులు, 35 వేల అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణించాలి. పడమర వైపు ప్రయాణించే విమానాలన్నీ సరి సంఖ్యల ఎత్తులో వెళ్తాయి. ఉదాహరణకు 32 వేలు, 34 వేలు, 36 వేల అడుగుల ఎత్తులో ఎగురుతాయి.
ఇలా చూసుకున్నప్పుడు కనీసం 1000 అడుగుల దూరం ఉంటుంది కాబట్టి, ఒకే రూట్లో ప్రయాణించే విమానాలు పొరపాటున ఎదురెదురుగా వచ్చినా కూడా ఢీకొనడానికి అవకాశం ఉండదు. అయితే, ప్రతీ విమానానికి మధ్య అడ్డం (Horizontal) దూరం కనీసం 3 నుంచి 5 మైళ్ల దూరం ఉండేలా ATC చూస్తుంది. నిలువు (verticle) ఎంత ఎత్తులో వెళ్లాలి అనేది కూడా ట్రాఫిక్ను బట్టి, ఎప్పటికప్పుడు పైలట్లకు ATC సూచనలు చేస్తూ ఉంటుంది.
జీపీఎస్, రేడియో తరంగాలతో లింకై ఉండే కంప్యూటర్ టెక్నాలజీతో ATC ఎప్పటికప్పుడు స్క్రీన్పై విమానాలను పరిశీలిస్తూనే ఉంటుంది. అవి ఎంత ఎత్తులో ఎగురుతున్నాయి? ఎన్ని డిగ్రీ కోణంలో ప్రయాణిస్తున్నాయి? అనే విషయాలన్నీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంటాయి. అటు విమానంలోని పైలట్లకు కూడా స్క్రీన్ మీద లైన్స్ కనిపిస్తుంటాయి. ఒకరకంగా ఇవి మన నేల మీద ఉండే రోడ్ల వంటివే అనుకోవచ్చు. ఆ లైన్లకు అనుగుణంగానే వారు విమానాన్ని నడుపుతుంటారు. విమానం టేకాఫ్ అయిన దగ్గర్నుంచి ల్యాండ్ అయ్యేంత వరకు ఆ లైన్లు విమానం ఏ దిశలో ప్రయాణిస్తోందో చెబుతూనే ఉంటాయి. అందుకే పైలట్లు టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ సమయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉంటారుగానీ, ఒక్కసారి గాల్లోకి లేచిన తర్వాత విమానంలోని "ఆటో పైలట్ మోడ్" ఆన్ చేస్తారు. అది రాడార్ సిస్టమ్ను ఫాలో అవుతూ లైన్ మీదుగా ప్రయాణిస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది.
ఈ కారణంగానే, ఆకాశంలో రోజుకు ఎన్ని వేల విమాన సర్వీసులు కొనసాగినా ఒకదాన్నొకటి ఢీకొట్టకుండా ముందుకు సాగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, నిన్నటి అమెరికా ఎయిర్ లైన్స్ ప్రమాద పరిస్థితి ఎందురు ఎదురైందంటే.. అది స్పెషల్ కేస్.
"అమెరికన్ 2482" అనే సర్వీసు నంబర్ గల విమానం షికాగో నుంచి ఫీనిక్స్ వెళ్లాల్సి ఉంది. అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత అక్కడి ప్రయాణికులను ఎక్కించుకొని తిరిగి షికాగో రావాల్సి ఉంది. కానీ, ఈ విమానం బయల్దేరడం చాలా ఆలస్యమైంది. దీంతో ఫీనిక్స్లో వెయిట్ చేస్తున్నవారికి ఇబ్బంది కలగకుండా మరో విమానాన్ని సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ విమానం టేకాఫ్ అవుతున్న సమయంలోనే.. షికాగో నుంచి ఆలస్యంగా బయల్దేరిన విమానం ల్యాండింగ్ కోసం వచ్చేసింది.
అవి విమానాలు రెండు అయినప్పటికీ.. అదే ఒకే సర్వీసు. ఒక విమానం వెళ్లి వస్తేనే ఒక సర్వీస్ పూర్తయినట్టు. అలా.. రెండు విమానాలు ఒకే సర్వీస్ నంబర్ తో ప్రయాణించడంతో.. ATC కంట్రోలర్ ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ తమకేనని రెండు విమానాల్లో పైలట్లు భావించే ప్రమాదం ఉంది. అప్పుడు కంట్రోలర్ చెప్పిన ఒకే ఎత్తులో రెండూ వచ్చేస్తే ఢీకొట్టడం ఖాయం. ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్.. వెంటనే తన ఇన్స్ట్రక్షన్ మార్చారు. "టేకాఫ్ అవుతున్న అమెరికన్ 2482" విమానం తక్కువ ఎత్తులో వెళ్లాలి. "ల్యాండ్ అవుతున్న అమెరికన్ 2482" ఎక్కువ ఎత్తులో రావాలి అని సూచించారు. అంటే.. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ సమయ స్ఫూర్తితో వ్యవహరించారు. టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ అనే పదాలను చేర్చడం ద్వారా ఆయా పైలట్లకు ఎవరి సూచనలు వారికి విడిగా అందేలా చూశారు. కంట్రోలర్ సమయ స్ఫూర్తి కారణంగానే, ఒకే రూట్లో.. ఒకే సర్వీసు విమానాలు ప్రయాణించినప్పటికీ సురక్షితంగా బయటపడ్డాయి. లేదంటే ఘోరం జరిగిపోయి ఉండేది.