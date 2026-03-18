75కుటుంబాల్లో 51మంది ఐఏఎస్, ఐపీఎస్​లు - అయినా, ఆ గ్రామంలో నిలిచిన అభివృద్ధి!

వలసల కారణంగా ఖాళీ అవుతున్న మధుపట్టి - సగానికి పైగా ఇళ్లకు తాళాలు

Published : March 18, 2026 at 12:53 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 12:58 PM IST

Madhopatti Village : అనగనగా ఒక చిన్న గ్రామం. అక్కడ 75కుటుంబాలు ఉండేవి. అందులో నుంచి పలు దఫాల్లో 51మంది ఐఏఎస్, ఏపీఎస్​ సాధించడంతో పాటు మరికొందరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నతోద్యోగాలు పొందారు. ఇలా ఎంతో ఘనచరిత్ర కలిగిన ఆ గ్రామం ఇపుడు కంటతడి పెడుతోంది. అందరూ ఊరు విడిచి వెళ్లిపోవడం స్థానికులను కలవరపెడుతోంది. ఆ వివరాలు, వెనకున్న వాస్తవాలు తెలియాలంటే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం జౌన్​పూర్ జిల్లాలోని మధుపట్టి గ్రామానికి వెళ్లాల్సిందే.

చరిత్ర ఘనం

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని జౌన్‌పూర్ జిల్లాలో ఉన్న మాధోపట్టి గ్రామం గురించి కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంతోమంది ఐఏఎస్, ఐపీఎస్​లను అందించిన ఈ గ్రామం దేశవ్యాప్త గుర్తింపు దక్కించుకుంది. వారంతా వివిధ రాష్ట్రాల్లో, జాతీయ, అంతర్జాతీయ సేవలతో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. గ్రామంలో 75 కుటుంబాలు ఉండేవి. అందులో నుంచి 51 మంది ఉన్నత స్థాయి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులుగా ఎంపికయ్యారు. కానీ, ఈ గ్రామం అభివృద్ధికి ఆమడదూరంలో నిలిచింది. కొన్నేళ్లుగా వలసల విపత్తును ఎదుర్కొంటోంది. ఉద్యోగాలు దక్కిన తర్వాత వారంతా గ్రామాన్ని విడిచి వెళ్లడంతో 75 ఇళ్లలో సగానికి పైగా తాళాలు వేసి కనిపిస్తున్నాయి. ఒక్కొక్కరుగా ఊరు విడిచి వెళ్తుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు.

ఉద్యోగాలు దక్కిన వారంతా విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఎక్కడెక్కడికో వలస పోవాల్సిన పరిస్థితి. దీంతో తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఊరు విడిచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఇళ్లు ఖాళీ చేస్తూ ఒక్కొక్కరుగా గ్రామాన్ని వదిలి వెళ్తుండడంతో తాళాలు వేసి ఉంటున్నాయని, అభివృద్ధి నిలిచిపోయిందని స్థానికులైన సజల్ సింగ్, అతడి నలుగురు సోదరులు (ఐఏఎస్ అధికారులు) స్వయంగా వెల్లడించారు. ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత గ్రామంలోని సగానికి పైగా ఇళ్లకు తాళాలు వేసి ఉన్నాయని రాహుల్ అనే సామాజిక కార్యకర్త తెలిపారు.

ఆఫీసర్స్ విలేజ్

మధుపట్టి గ్రామాన్ని ఆఫీస‌ర్స్ విలేజ్‌, యూపీఎస్సీ ఫ్యాక్ట‌రీగా పిలుస్తుంటారు. యూపీఎస్సీ కోచింగ్ సెంటర్ ఏమీలేదిక్కడ. కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చిన యువతుల్లో పలువులు ఉన్నతోద్యోగాలు సాధించారు. ఇంత చిన్న ఊరి నుంచి అంత మంది ఉన్న‌త ఉద్యోగాలు సాధించడం వెనుక పెద్ద చరిత్రే ఉంది.

స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు ఠాకూర్ భగవతి దిన్ సింగ్, ఆయ‌న‌ భార్య శ్యామరతి సింగ్‌ ఈ గ్రామానికి చెందిన వారే. శ్యామరతి సింగ్ 1917లో మహిళలకు అక్షరజ్ఞానం నేర్పారు. ఈ క్రమంలో స్థానికులైన యువకులు సైతం తన వద్ద విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకున్నారు. ఇలా స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వమే ఈ గ్రామంలో అక్షరబీజాలు నాటుకున్నాయి.

స్వాతంత్ర్యం రాకతో

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వ‌చ్చిన త‌ర్వాత మధుపట్టి నుంచి తొలిసారిగా ఓ యువకుడు ఐఎఫ్ఎస్‌(IFS), ఆ త‌ర్వాత‌ వినయ్ కుమార్ సింగ్ అనే మ‌రో యువ‌కుడు ఐఏఎస్ (IAS) సాధించాడు. తిరిగి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన న‌లుగురు అన్న‌ద‌మ్ములు ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌కు ఎంపికవ్వడంతో మధుపట్టి పేరు దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగింది. యూపీఎస్సీ వెల్లడించే ప్రతి ఫలితాల్లోనూ మధుపట్టి వాసులు ఉండడం సర్వసాధారణమైంది. యువకులతో పాటు యువతులు సైతం పోటీపడి నెగ్గేవారు. వివాహం చేసుకుని ఇత‌ర ప్రాంతాల నుంచి ఆ ఊరికి కోడ‌ళ్లుగా వ‌చ్చిన వారు కూడా ఉద్యోగాలు దక్కించుకోవడం ఈ గ్రామ మహిమగా అభివర్ణిస్తుంటారు. సీనియర్లు, వారి మార్గదర్శనమే అందుకు కారణం. ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రోత్సహించడం, వారి విజయంలో గ్రామం మొత్తం పాల్పంచుకోవడం గమనార్హం.

