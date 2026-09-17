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గోడలకు పెయింటింగ్ - సరైన రంగు ఇలా సెలక్ట్ చేసుకోండి!

- భావోద్వేగాలను ప్రతిబింబించేలా పెయింట్స్​ ఎంచుకోవచ్చు - మీ డ్రెస్సులకు.. వాల్ పెటియింటింగ్స్​ మధ్య సంబంధం!

Wall Painting
Wall Painting (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 3:40 PM IST

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Wall Painting : సొంత ఇల్లు అనేది ఒక భావోద్వేగం. అందుకే ఇంటికి సంబంధించిన ప్రతీ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, అత్యున్నతమైనదాన్ని సెలక్ట్ చేసుకునే క్రమంలో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఫర్నిచర్‌, డెకార్‌, కర్టెన్లు, అలంకరణ వస్తువులు మొదలు.. ఇంటికి వేసే పెయింటింగ్స్ వరకు ప్రతిదీ కూడా పెద్ద టాస్కే! ఇలాంటి వారు కొన్ని విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఏ మూడ్‌?

ఫలానా రూమ్‌లోకి వెళ్లినప్పుడు మీకు ఎలాంటి భావన కలగాలి? ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహంగా, వెచ్చగా... ఇలా మీకు కావాల్సిన మూడ్‌ ఏంటో నిర్ణయించుకోవాలి. ఉదాహరణకు బెడ్‌రూమ్‌కి ప్రశాంతమైన వాతావరణం కావాలనుకుంటే సాఫ్ట్‌ షేడ్స్‌ బాగుంటాయి. , ఆహ్వానించేలా ఉండాలనుకుంటే కాస్త ప్రకాశవంతమైన రంగులను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ రూమ్ ను ఎందుకు ఉపయోగించబోతున్నారు? పరిమాణం, సహజ కాంతిని బట్టి రంగులను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఈ రంగులు నచ్చే ఛాన్స్!

మీరు ఎక్కువగా ఎలాంటి రంగు దుస్తులు ఎంచుకుంటారో.. ఏ షేడ్స్‌ వేసుకున్నప్పుడు మీకు సౌకర్యంగా, ఆనందంగా అనిపిస్తుందో.. ఆ రంగులు మీకు ఎక్కువగా నచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇంటికోసం అలాంటి రంగులు సెలక్ట్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. కేవలం ట్రెండింగ్ లో ఉందని మాత్రమే రంగును సెలక్ట్ చేసుకోవద్దని, మీ వ్యక్తిగత అభిరుచికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

మ్యాచింగ్ చూడండి :

కేవలం మీ మనసుకు, కళ్లకు మాత్రమే నచ్చితే సరిపోదని, టైల్స్‌, డెకార్‌, సోఫా, కార్పెట్లు.. అన్నిటికీ మ్యాచ్ కావాలని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి, పుస్తకంలోనో, మొబైల్‌లోనో చూసి బాగుందని వెంటనే డెసిషన్ తీసుకోవద్దని చెబుతున్నారు. అన్నిటికీ సరిపోయే రంగూులను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

వెలుగుల్లోనూ :

కొన్ని రంగులు లైటింగ్ ను బట్టి మారిపోతుంటాయి. పగటి పూట ఒకవిధంగా, రాత్రిపూట మరోరకంగా కనిపిస్తుంటాయి. సాయంత్రం లైట్ల కింద ఇంకోలా కనిపిస్తాయి. అందుకే,చిన్న శాంపిల్‌ చూసి వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం మంచిది. గోడపై కాస్త పెద్ద శాంపిల్‌ వేసి లేదా పేపర్‌ శాంపిల్‌ అతికించి రోజులో వేర్వేరు సమయాల్లో గమనించాలి. ఆ ర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.

ఫర్నిచర్‌కి సరిపోతుందా?

కర్టెన్లు, కుషన్లు, కవర్లు మార్చడం సులభమే. కానీ ఫర్నిచర్‌ మొత్తాన్ని ప్రతిసారీ మార్చడం సాధ్యం కాదు. అందుకే ఇప్పటికే ఉన్న సోఫా, టేబుల్స్‌, బెడ్‌, క్యాబినెట్ల రంగులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని గోడలకు వేయాల్సిన పెయింట్ ను సెలక్ట్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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