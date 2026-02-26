హోటల్ స్టైల్ "టమోటా ఉప్మా" - ఇలా చేస్తే వద్దన్నవారే ఇష్టంగా తింటారు!
ఉప్మా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - ఒక్కసారి తింటే రుచి మరచిపోరంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 5:22 PM IST
Hotel Style Tomato Upma : ఉప్మాను అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ చాలా మందికి ఇదంటే అస్సలు నచ్చదు. అలాంటి వారందరికీ ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ హోటల్ స్టైల్లో టమోటా ఉప్మా చేసి పెట్టారంటే వద్దన్నవారే ఇష్టంగా తింటారు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ రెసిపీని చాలా సింపుల్గా తయారు చేయొచ్చు. మరీ దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
పసందైన "బాదం లడ్డూలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - 4 కప్పులు
- పల్లీలు - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
- టమోటాలు - 12
- ఆయిల్ - సరిపడా
- జీడిపప్పు - 8 టీ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 4 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 4
- మినపప్పు - 4 టీ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- అల్లం తరుగు - 2 టీ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 4 టీ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 12 టమోటాలు, నాలుగు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 8 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- పల్లీలు దోరగా వేగాక ఎనిమిది టీ స్పూన్ల ఆయిల్, ఎనిమిది టీ స్పూన్ల జీడిపప్పు యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వు వేసి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక నాలుగు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, నాలుగు టీ స్పూన్ల మినపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి మగ్గించాలి. ఆనియన్స్ వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం తరుగు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. టమోటా ముక్కలు మగ్గి సాఫ్ట్గా అయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో 12 కప్పుల నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆపై మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమం మరుగుతున్నప్పుడు వేయించిన రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
- ఇందులోనే నాలుగు టీ స్పూన్ల నెయ్యి, కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే హోటల్ స్టైల్ టమోటా ఉప్మా మీ ముందుంటుంది!
కరకరలాడుతూ నోరూరించే "బీరకాయ గారెలు" - అద్భుతమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
కమ్మని "బొప్పాయి కూర" - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోతుంది!