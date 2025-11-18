ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే హోటల్ స్టైల్ "టమోటా బాత్" - లంచ్ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ జోడీ!

టమోటాలు, బియ్యంతో ఈజీగా చేసుకునే రెసిపీ - ఇంట్లోనే ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోండి!

Tomato Rice Bath
Tomato Rice Bath (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tomato Rice Bath Recipe : టమోటాలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పప్పు, ఫ్రై లేదా పచ్చడి చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి హోటల్ స్టైల్​లో ఇలా టమోటా బాత్ ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇది లంచ్​ బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. దీనిని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే టమోటా బాత్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కేరళ స్టైల్ "ఘీ రైస్" - వెజ్​, నాన్​వెజ్ కర్రీలతో విందు పసందు!

Tomato Bath
టమోటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 3 స్పున్లు
  • ఆయిల్ - 1 స్పూన్
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 2
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • దాల్చినచెక్క -1
  • మిరియాలు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • టమోటాలు - 8
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
Tomato Bath
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఎనిమిది టమోటాలు, రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు కుక్కర్​లో మూడు స్పూన్ల నెయ్యి, ఒక స్పూన్ ఆయిల్ పోయలి. ఇవి వేడైన తర్వాత నాలుగు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక దాల్చినచెక్క, పావు టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Tomato Bath
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేయించాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
Tomato Bath
కారం (Getty Images)
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేయించాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Tomato Bath
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత ఒక కప్పు బియ్యం, కప్పున్నర నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
  • మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చూస్తే టమోటా బాత్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే!

పాకం పట్టకుండా బెంగాలీ స్పెషల్ "రోష్ బోరా" - ఇంట్లోనే సరికొత్త స్వీట్ టేస్ట్ ఆస్వాదిస్తారు!

సింపుల్​గా తక్కువ టైంలో రుచికరమైన "టమోటా పచ్చడి" - చపాతీల్లో, అన్నంలో ఇంకా బాగుంటుంది!

TAGGED:

TOMATO BATH PREPARE IN TELUGU
టమోటా బాత్ తయారీ విధానం
TOMATO RICE BATH MAKING
TOMATO PULAO PROCESS
TOMATO BATH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చలికాలంలో బాల్కనీలో మొక్కలు జాగ్రత్త! - ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

పిల్లల్లోనూ హైబీపీకి అవకాశాలెన్నో! - ఇలా గుర్తించే వీలుందంటున్న నిపుణులు!

విజిల్స్ ఉండవు, తుపాకీ పేలదు! ఈ 'సైలెంట్ ఒలింపిక్స్' గురించి మీకు తెలుసా?

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 500 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.