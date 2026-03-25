హోటల్ స్టైల్ "బటర్, గార్లిక్ తందూరి చికెన్" - చాలా కమ్మగా ఉంటుంది!
చికెన్ ఇలా చేసి చూడండి - కొత్త టేస్ట్ ఆస్వాదించడం ఖాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 12:24 PM IST
Hotel Style Tandoori Chicken Recipe in Telugu : పిల్లలు చికెన్ అంతగా ఇష్టపడడం లేదా? ఓ సారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఎప్పుడు వద్దనరు! అంత టేస్ట్ ఉంటుంది. ప్రతి ముక్క ఎంతో సాఫ్ట్గా, టేస్టీగా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. హోటళ్లలో తందూరి చికెన్ లాగా బటర్ గార్లిక్ చికెన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
సమ్మర్ స్పెషల్ "టమోటా రసం" - ఈ రెసిపీ కమ్మగా, చల్లగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కిలో
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
- చాట్ మసాలా - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 3 స్పూన్లు
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- బటర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 12
తయారీ విధానం :
- కిలో స్కిన్ లెస్ చికెన్ చిన్న సైజు ముక్కలు కొట్టించుకోవాలి. చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు లేకుండా వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి తరుగుతోపాటు ధనియాల పొడి, గరం మసాలా పొడి వేసుకోవాలి. పసుపు, చాట్ మసాలా, ఉప్పు, కారం వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కసూరి మేతి, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని చికెన్ ముక్కలకు పట్టించాలి.
- మసాలా మిశ్రమాన్ని చికెన్ ముక్కలకు బాగా పట్టించేలా గంట సేపు మారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని బటర్ రాసి చికెన్ ముక్కలను పేర్చుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని చికెన్లో నీళ్లు బయటకు వచ్చి ఆవిరయ్యే వరకు వేయించాలి. మరో 3 నిమిషాల తర్వాత మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మరో 15 నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్మోకీ ఫ్లేవర్ కోసం చిన్న గిన్నెలోకి నిప్పు బొగ్గులు తీసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి లేదా నూనె వేసుకుని పెట్టి కడాయి మూతపెట్టాలి.
- ఇపుడు మరో కడాయిలో బటర్ వేసుకుని సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని బాగా వేయించాలి. ఇపుడు చికెన్ పై మూత తీసేసి బొగ్గులు పక్కన పెట్టుకుని చికెన్ వేసుకుని కలపాలి.
- అంతే బటర్ గార్లిక్ తందూరి చికెన్ రెడీగా ఉంటుంది.
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "రవ్వ కేసరి" - అప్పటికప్పుడైనా సరే ఇలా చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది
"ములక్కాడ పెరుగు పచ్చడి" - నోటికి కమ్మగా, కారంగా బాగుంటుంది!