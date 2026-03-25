హోటల్ స్టైల్ "బటర్, గార్లిక్ తందూరి చికెన్" - చాలా కమ్మగా ఉంటుంది!

చికెన్ ఇలా చేసి చూడండి - కొత్త టేస్ట్ ఆస్వాదించడం ఖాయం

tandoori_chicken
tandoori_chicken (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 12:24 PM IST

Hotel Style Tandoori Chicken Recipe in Telugu : పిల్లలు చికెన్ అంతగా ఇష్టపడడం లేదా? ఓ సారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఎప్పుడు వద్దనరు! అంత టేస్ట్ ఉంటుంది. ప్రతి ముక్క ఎంతో సాఫ్ట్​గా, టేస్టీగా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. హోటళ్లలో తందూరి చికెన్ లాగా బటర్ గార్లిక్ చికెన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

tandoori_chicken
tandoori_chicken (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కిలో
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బటర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి - 12
tandoori_chicken
tandoori_chicken (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • కిలో స్కిన్ లెస్ చికెన్ చిన్న సైజు ముక్కలు కొట్టించుకోవాలి. చికెన్ శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు లేకుండా వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి తరుగుతోపాటు ధనియాల పొడి, గరం మసాలా పొడి వేసుకోవాలి. పసుపు, చాట్ మసాలా, ఉప్పు, కారం వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కసూరి మేతి, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని చికెన్ ముక్కలకు పట్టించాలి.
tandoori_chicken
tandoori_chicken (Getty images)
  • మసాలా మిశ్రమాన్ని చికెన్ ముక్కలకు బాగా పట్టించేలా గంట సేపు మారినేట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని బటర్ రాసి చికెన్ ముక్కలను పేర్చుకుని హై ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని చికెన్​లో నీళ్లు బయటకు వచ్చి ఆవిరయ్యే వరకు వేయించాలి. మరో 3 నిమిషాల తర్వాత మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని మరో 15 నిమిషాలు వేయించాలి.
tandoori_chicken
tandoori_chicken (Getty images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్మోకీ ఫ్లేవర్ కోసం చిన్న గిన్నెలోకి నిప్పు బొగ్గులు తీసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి లేదా నూనె వేసుకుని పెట్టి కడాయి మూతపెట్టాలి.
  • ఇపుడు మరో కడాయిలో బటర్ వేసుకుని సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని బాగా వేయించాలి. ఇపుడు చికెన్ పై మూత తీసేసి బొగ్గులు పక్కన పెట్టుకుని చికెన్ వేసుకుని కలపాలి.
  • అంతే బటర్ గార్లిక్ తందూరి చికెన్ రెడీగా ఉంటుంది.

