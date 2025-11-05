ETV Bharat / offbeat

ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చే హోటల్ స్టైల్ "సాంబార్" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

హోటల్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ - ఈ రుచికి ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Hotel Style Sambar
Hotel Style Sambar (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025

Sambar Making in Telugu : సాంబార్​ ఈ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇంట్లో ఎన్ని కూరలున్నా పక్కన పెట్టేసి దీనితోనే కొందరు అన్నమంతా తినేస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ రెసిపీని ఇంట్లో చేసినప్పుడు బయట తిన్న స్టైల్లో రావడం లేదని కొందరు చెబుతుంటారు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో హోటల్ స్టైల్లో సాంబార్​ను ఓసారి చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "దొండకాయ నిమ్మకాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!

Hotel Style Sambar
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - పావు కేజీ (250 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • పసుపు - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 2
  • క్యారెట్ - 1
  • దోసకాయ - 1
  • మునక్కాయ - 1
  • బెండకాయలు - 2
  • సొరకాయ - అర ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • పసుపు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • సాంబార్ మసాలా - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
Hotel Style Sambar
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ఉల్లిపాయ, టమోటా, బెండకాయ, మునక్కాయ, సొరకాయ, పచ్చిమిర్చి, దోసకాయ, క్యారెట్​ను ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు కుక్కర్​లో పావు కేజీ కందిపప్పు, ఐదు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. అలాగే రెండు స్పూన్ల ఆయిల్, పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి 8 విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, కూరగాయ ముక్కలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Hotel Style Sambar
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం పోసి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. అదేవిధంగా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Hotel Style Sambar
ఆవాలు, జీలకర్ర, కారం, పసుపు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికించిన కందిపప్పు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ మగ్గనివ్వాలి. ఆ తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరన పావు టేబుల్ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాంబార్ మసాలా వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Hotel Style Sambar
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కొద్దిగా ఆయిల్ పోయలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఐదు ఎండుమిర్చి, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపును తయారైన సాంబార్​ మిశ్రమంలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • అంతే హోటల్ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే సాంబార్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

