హోటల్ స్టైల్లో "పూరీలు" - చల్లారినా గట్టిపడని "బొంబాయి చట్నీ"!

పూరీలు ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండానే పొంగుతాయి! - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Poori Recipe
Poori Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Poori Prepare in Telugu : పూరీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇండ్లలో వివిధ రకాలుగా వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో హోటల్ స్టైల్లో పూరీలతో పాటు ఇందులోకి ఇలా కర్రీని చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. అంతేకాక పూరీలు ఆయిల్ కూడా పీల్చకుండా పొంగుతాయి. మరి ఈ రెసిపీలను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Poori Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 4 కప్పులు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • నూనె - సరిపడా
Poori Recipe
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కప్పుల గోధుమపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, నాలుగు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి పిండిని సాఫ్ట్​గా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరో మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కొ బాల్​ను తీసుకొని చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో పూరీ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పూరీలను వేయాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పూరీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి పూరీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
Poori Recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

పూరీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 1 స్పూన్
  • తాలింపు గింజలు - 1 స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - 1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - కొంచెం
  • క్యారెట్ ముక్కలు - 2 స్పూన్లు
  • శనగపిండి - 2 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • బంగాళదుంపలు - 2
Poori Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం రెండు బంగాళదుంపలను తీసుకొని కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని కుక్కర్​లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
  • అలాగే ఇంకో గిన్నెలో రెండు స్పూన్ల శనగపిండి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పిండిని ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక స్పూన్ అల్లం ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
Poori Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉ్లలిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఆరు పచ్చిమిర్చి వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, రెండు స్పూన్ల క్యారెట్ ముక్కలు వేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం ఒకటిన్నర గ్లాసు నీరు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఉడికించిన పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • చివరన కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే పూరీ కర్రీ రెడీ అయినట్లే! వేడివేడి పూరీల్లో ఈ కర్రీ వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!

