హోటల్ స్టైల్లో "పూరీలు" - చల్లారినా గట్టిపడని "బొంబాయి చట్నీ"!
పూరీలు ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండానే పొంగుతాయి! - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 12:26 PM IST
Poori Prepare in Telugu : పూరీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇండ్లలో వివిధ రకాలుగా వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో హోటల్ స్టైల్లో పూరీలతో పాటు ఇందులోకి ఇలా కర్రీని చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. అంతేకాక పూరీలు ఆయిల్ కూడా పీల్చకుండా పొంగుతాయి. మరి ఈ రెసిపీలను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 4 కప్పులు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కప్పుల గోధుమపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, నాలుగు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి పిండిని సాఫ్ట్గా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరో మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొ బాల్ను తీసుకొని చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో పూరీ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పూరీలను వేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి పూరీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి పూరీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
పూరీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 1 స్పూన్
- తాలింపు గింజలు - 1 స్పూన్
- అల్లం ముక్కలు - 1 స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - కొంచెం
- క్యారెట్ ముక్కలు - 2 స్పూన్లు
- శనగపిండి - 2 స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- బంగాళదుంపలు - 2
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం రెండు బంగాళదుంపలను తీసుకొని కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని కుక్కర్లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- అలాగే ఇంకో గిన్నెలో రెండు స్పూన్ల శనగపిండి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పిండిని ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక స్పూన్ అల్లం ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉ్లలిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఆరు పచ్చిమిర్చి వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, రెండు స్పూన్ల క్యారెట్ ముక్కలు వేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఒకటిన్నర గ్లాసు నీరు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఉడికించిన పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- చివరన కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే పూరీ కర్రీ రెడీ అయినట్లే! వేడివేడి పూరీల్లో ఈ కర్రీ వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
