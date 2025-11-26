ETV Bharat / offbeat

హోటల్​ స్టైల్​ "పూరీలు" - ఈ పిండితో చేస్తే బెలూన్ల మాదిరి పొంగుతాయి!

- పూరీలు పొంగాలని పిండిలో పంచదార, బొంబాయి రవ్వ వంటివి కలుపుతున్నారా? - ఆ అవసరం లేకుండా రుచికరమైన పూరీలు చేసుకోండిలా!

Hotel Style Poori Recipe
Hotel Style Poori Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Hotel Style Poori Recipe: టిఫెన్స్​లో పూరీకి ఉన్నంత క్రేజ్​ మరేదానికి ఉండదు. ఆయిల్​ ఫుడ్​ అయినా సరే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఇంట్లో చేసే వాటితో పోలిస్తే హోటల్స్​లో​ చేసే వాటిని తినడానికి ఇష్టపడతారు. కారణం అవి మంచి కలర్​లో ఉండటమే కాకుండా బాగా పొంగుతాయి కూడా కాబట్టి. అదే ఇంట్లో చేస్తే పొంగడం కాదుకదా పైపెచ్చు నూనె పీల్చుకుంటాయి. అందుకే చాలా మంది పూరీ తినడం అంటే ఇష్టమున్న చేయడానికి వెనకాడుతారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటాయి. సేమ్​ హోటల్​లో ఎలాగైతే చేస్తారో అదే రంగు, రుచితో అద్దిరిపోతాయి. అందుకోసం కొన్ని టిప్స్​ పాటిస్తే సరి. మరి, లేట్​ చేయకుండా హోటల్​ స్టైల్​ పూరీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పూరీ పిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - డీప్​ఫ్రైకి తగినంత
Hotel Style Poori
పూరీ పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పూరీ పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఈ పిండి అనేది గోధుమపిండి, మైదా పిండి మాదిరి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉంటుంది. కిరాణ షాపులు, ఆన్​లైన్​లో కూడా ఈ పిండి దొరుకుతుంది.
  • ఈ పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తానికి నూనె పట్టే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పట్టుకుని చూస్తే పొడిపొడిగా ఉండాలి.
  • ఇప్పుడు వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఈ పిండిని కలపడానికి నీళ్లు తక్కువే పడతాయి. కాబట్టి వాటర్​ను చూసి పోసుకోవాలి. ఇక నీళ్లు సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండిని వీలైనంత కలుపుతూ మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే, ​ముద్ద వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి.
Hotel Style Poori
పూరీలు (ETV Bharat)
  • ఇలా కలిపిన పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు పూరీలు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం ఓ ఉండను తీసుకుని లైట్​గా ఆయిల్​లో ముంచి చపాతీ పీట లేదా బోర్లించిన ప్లేట్​ మీద ఉంచి గుండ్రంగా, ఒకే మందంలో పూరీలుగా వత్తుకోవాలి.
Hotel Style Poori
పూరీలు (ETV Bharat)
  • నూనె బాగా కాగిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న పూరీని వేసి గరిటెతో లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తూ అంటే పూరీ నూనెలో మునిగేలా చేస్తే అన్ని వైపులా సమానంగా కాలడంతో పాటు పర్ఫెక్ట్​గా పొంగుతుంది.
  • ఇలా పూరీ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఉండలను కూడా పూరీలుగా వత్తుకుని నూనెలో కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా కాల్చుకున్న వాటిని నచ్చిన కర్రీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పూరీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Hotel Style Poori
పూరీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పిండిని కలపడంలోనే పూరీలు పొంగేది, లేనిది తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువ సేపు కలుపుకోవాలి.
  • నూనెతో చేయడం రాకపోతే పొడి పిండి చల్లుకుంటూ కూడా పూరీలుగా వత్తుకోవచ్చు. కానీ పూరీపై పిండి నిలిచి నూనెలో వేసినప్పుడు కలర్​ మారే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పూరీని ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలి. అన్నింటినీ ఒకేసారి చేసి పెడితే అవి ఆరోపోయి.. పర్ఫెక్ట్​గా కాలవు.
  • పూరీని మరీ పల్చగా వత్తుకుంటే మధ్యలో రంధ్రాలు పడి నూనె పీల్చుకుంటుంది. అదే మందంగా చేస్తే లోపల పిండి సరిగ్గా కాలదు. కాబట్టి మీడియం థిక్​నెస్​లో పూరీ అంతా ఒకే సైజ్​ వచ్చేలా రోల్​ చేసుకోవాలి.
  • పూరీలను కాల్చుకునేందుకు నూనె బాగా కాగే ఉండాలి. నూనె ఏ మాత్రం కాలకపోయినా పూరీలు నూనె పీల్చుకుంటాయి. అలాగే పూరీలను కాల్చేటప్పుడు కూడా మంటను మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లోనే పెట్టాలి.

