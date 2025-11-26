హోటల్ స్టైల్ "పూరీలు" - ఈ పిండితో చేస్తే బెలూన్ల మాదిరి పొంగుతాయి!
- పూరీలు పొంగాలని పిండిలో పంచదార, బొంబాయి రవ్వ వంటివి కలుపుతున్నారా? - ఆ అవసరం లేకుండా రుచికరమైన పూరీలు చేసుకోండిలా!
Published : November 26, 2025 at 3:36 PM IST
Hotel Style Poori Recipe: టిఫెన్స్లో పూరీకి ఉన్నంత క్రేజ్ మరేదానికి ఉండదు. ఆయిల్ ఫుడ్ అయినా సరే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఇంట్లో చేసే వాటితో పోలిస్తే హోటల్స్లో చేసే వాటిని తినడానికి ఇష్టపడతారు. కారణం అవి మంచి కలర్లో ఉండటమే కాకుండా బాగా పొంగుతాయి కూడా కాబట్టి. అదే ఇంట్లో చేస్తే పొంగడం కాదుకదా పైపెచ్చు నూనె పీల్చుకుంటాయి. అందుకే చాలా మంది పూరీ తినడం అంటే ఇష్టమున్న చేయడానికి వెనకాడుతారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటాయి. సేమ్ హోటల్లో ఎలాగైతే చేస్తారో అదే రంగు, రుచితో అద్దిరిపోతాయి. అందుకోసం కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే సరి. మరి, లేట్ చేయకుండా హోటల్ స్టైల్ పూరీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పూరీ పిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ఫ్రైకి తగినంత
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పూరీ పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఈ పిండి అనేది గోధుమపిండి, మైదా పిండి మాదిరి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉంటుంది. కిరాణ షాపులు, ఆన్లైన్లో కూడా ఈ పిండి దొరుకుతుంది.
- ఈ పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తానికి నూనె పట్టే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పట్టుకుని చూస్తే పొడిపొడిగా ఉండాలి.
- ఇప్పుడు వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ పిండిని కలపడానికి నీళ్లు తక్కువే పడతాయి. కాబట్టి వాటర్ను చూసి పోసుకోవాలి. ఇక నీళ్లు సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండిని వీలైనంత కలుపుతూ మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే, ముద్ద వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలిపిన పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం ఓ ఉండను తీసుకుని లైట్గా ఆయిల్లో ముంచి చపాతీ పీట లేదా బోర్లించిన ప్లేట్ మీద ఉంచి గుండ్రంగా, ఒకే మందంలో పూరీలుగా వత్తుకోవాలి.
- నూనె బాగా కాగిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న పూరీని వేసి గరిటెతో లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ అంటే పూరీ నూనెలో మునిగేలా చేస్తే అన్ని వైపులా సమానంగా కాలడంతో పాటు పర్ఫెక్ట్గా పొంగుతుంది.
- ఇలా పూరీ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఉండలను కూడా పూరీలుగా వత్తుకుని నూనెలో కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చుకున్న వాటిని నచ్చిన కర్రీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పూరీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పిండిని కలపడంలోనే పూరీలు పొంగేది, లేనిది తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువ సేపు కలుపుకోవాలి.
- నూనెతో చేయడం రాకపోతే పొడి పిండి చల్లుకుంటూ కూడా పూరీలుగా వత్తుకోవచ్చు. కానీ పూరీపై పిండి నిలిచి నూనెలో వేసినప్పుడు కలర్ మారే అవకాశం ఉంటుంది.
- పూరీని ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలి. అన్నింటినీ ఒకేసారి చేసి పెడితే అవి ఆరోపోయి.. పర్ఫెక్ట్గా కాలవు.
- పూరీని మరీ పల్చగా వత్తుకుంటే మధ్యలో రంధ్రాలు పడి నూనె పీల్చుకుంటుంది. అదే మందంగా చేస్తే లోపల పిండి సరిగ్గా కాలదు. కాబట్టి మీడియం థిక్నెస్లో పూరీ అంతా ఒకే సైజ్ వచ్చేలా రోల్ చేసుకోవాలి.
- పూరీలను కాల్చుకునేందుకు నూనె బాగా కాగే ఉండాలి. నూనె ఏ మాత్రం కాలకపోయినా పూరీలు నూనె పీల్చుకుంటాయి. అలాగే పూరీలను కాల్చేటప్పుడు కూడా మంటను మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాలి.
