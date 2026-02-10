ఇంట్లో చేసే "పూరీలు" సరిగ్గా పొంగడం లేదా? - పిండిలో ఇవి కలిపి చేయండి - సూపర్గా వస్తాయి!
-పూరీలు పర్ఫెక్ట్గా చేయడం రావట్లేదా? - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకుంటారు!
Published : February 10, 2026 at 3:12 PM IST
Hotel Style Poori at Home: టిఫెన్స్లో చాలా మందికి నచ్చేది, ఇష్టంగా తినేది పూరీలు. వేడివేడిగా, బాగా పొంగిన పూరీలను తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఇంట్లో పూరీలు చేయాలంటే కాస్త ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే బయట హోటల్స్తో పోలీస్తే ఇంట్లో చేసే పూరీలు అంత బాగా పొంగవు. పైగా నూనె పీల్చి ఉంటాయి. అందుకే డబ్బులు పోయినా సరే చాలా మంది బయట నుంచి తెచ్చుకుంటుంటారు. మరి మీ ఇంట్లో కూడా పూరీలు పొంగడం లేదా? అయితే ఈ సారి వీటిని చేసేటప్పుడు పిండిలో ఈ రెండు పదార్థాలు కలిపి చేయండి. బెలూన్ల మాదిరి ఉబ్బుతాయి. పైగా గంటలపాటు సాఫ్ట్గా ఉండి, నూనె పీల్చవు. మరి లేట్ చేయకుండా పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమ పిండి - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి పిండిని చేతితో నలుపూత మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నూనె మొత్తం పిండి పట్టినాక ఓ రెండు పదార్థాలు కలుపుకోవాలి. అవే బొంబాయి రవ్వ, పంచదార పొడి. వీటిని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల నూనె పీల్చకుండా పొంగుతాయి.
- అయితే ఇక్కడ వీటిని ఎలా తీసుకోవాలంటే ఒక కప్పు గోధుమపిండికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ, అర టీ స్పూన్ పంచదార పొడి కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ గోధుమపిండి రెండు కప్పులు కాబట్టి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ, 1 టీ స్పూన్ పంచదార పొడి వేసి మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిలో కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. నీళ్లు సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండిని అర చేతితో వత్తుకుంటూ సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని మెత్తగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత లేదా తడి క్లాత్ వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగేలోపు చపాతీ పీట మీద ఓ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పూరీలుగా వత్తుకోవాలి. ఇలా పూరీలన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నూనె బాగా కాగుతున్నప్పుడు తయారు చేసుకున్న పూరీలను వేసుకుని లైట్గా ప్రెస్ చేస్తే పొంగుతాయి. ఓవైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పుకుని ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా పూరీలన్నింటినీ రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన కూరతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ ప్లఫ్పీ, సాఫ్ట్ పూరీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతి ఫాలో అయిపోండి.
చిట్కాలు:
- పూరీలు కాల్చుకునేందుకు నూనె బాగా కాగి ఉండాలి. అలాగే హై ఫ్లేమ్లో వీటిని కాల్చుకోవాలి. నూనె ఏ మాత్రం కాగకుండా పూరీలు వేస్తే పొంగవు సరికదా ఆయిల్ పీల్చుకుంటాయి.
- పూరీలను పల్చగా వత్తుకుంటే నూనెలో వేసినప్పుడు రంధ్రాలు పడి సరిగా పొంగవు. అదే మందంగా చేసుకుంటే అప్పడాల మాదిరి క్రిస్పీగా అవుతాయి. కాబట్టి పూరీలను మీడియం సైజ్లో చేసుకోవాలి. పూరీలను నూనె సాయంతో కూడా చేసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ పొడి పిండి యూజ్ చేసి పూరీలు చేసుకుంటే వాటిని నూనెలో వేసేముందు పిండి దులుపుకుంటే నూనెలో వేసినప్పుడు మంచిగా కాలతాయి.
- పొడి పిండి యూజ్ చేసి మాత్రమే కాకుండా నూనెతో కూడా పూరీలను రుద్దుకుని కాల్చుకోవచ్చు. కానీ ఆయిల్ వాడితే మాత్రం కచ్చితంగా ఒక్కొక్కటి చేసుకుని కాల్చుకుంటే మంచిది.
