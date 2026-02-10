ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లో చేసే "పూరీలు" సరిగ్గా పొంగడం లేదా? - పిండిలో ఇవి కలిపి చేయండి - సూపర్​గా వస్తాయి!

-పూరీలు పర్ఫెక్ట్​గా చేయడం రావట్లేదా? - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకుంటారు!

Hotel Style Poori at Home
Hotel Style Poori at Home (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 10, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hotel Style Poori at Home: టిఫెన్స్​లో చాలా మందికి నచ్చేది, ఇష్టంగా తినేది పూరీలు. వేడివేడిగా, బాగా పొంగిన పూరీలను తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఇంట్లో పూరీలు చేయాలంటే కాస్త ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే బయట హోటల్స్​తో పోలీస్తే ఇంట్లో చేసే పూరీలు అంత బాగా పొంగవు. పైగా నూనె పీల్చి ఉంటాయి. అందుకే డబ్బులు పోయినా సరే చాలా మంది బయట నుంచి తెచ్చుకుంటుంటారు. మరి మీ ఇంట్లో కూడా పూరీలు పొంగడం లేదా? అయితే ఈ సారి వీటిని చేసేటప్పుడు పిండిలో ఈ రెండు పదార్థాలు కలిపి చేయండి. బెలూన్ల మాదిరి ఉబ్బుతాయి. పైగా గంటలపాటు సాఫ్ట్​గా ఉండి, నూనె పీల్చవు. మరి లేట్​ చేయకుండా పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమ పిండి - రెండు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - కొద్దిగా
Hotel Style Poori at Home
Hotel Style Poori at Home (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి పిండిని చేతితో నలుపూత మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె మొత్తం పిండి పట్టినాక ఓ రెండు పదార్థాలు కలుపుకోవాలి. అవే బొంబాయి రవ్వ, పంచదార పొడి. వీటిని యాడ్​ చేసుకోవడం వల్ల నూనె పీల్చకుండా పొంగుతాయి.
  • అయితే ఇక్కడ వీటిని ఎలా తీసుకోవాలంటే ఒక కప్పు గోధుమపిండికి ఒక టేబుల్​ స్పూన్​ బొంబాయి రవ్వ, అర టీ స్పూన్​ పంచదార పొడి కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ గోధుమపిండి రెండు కప్పులు కాబట్టి రెండు టేబుల్​ స్పూన్ల​ బొంబాయి రవ్వ, 1 టీ స్పూన్​ పంచదార పొడి వేసి మరోసారి బాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Hotel Style Poori at Home
Hotel Style Poori at Home (Getty Images)
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిలో కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ యాడ్​ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. నీళ్లు సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండిని అర చేతితో వత్తుకుంటూ సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని మెత్తగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత లేదా తడి క్లాత్​ వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
Hotel Style Poori at Home
Hotel Style Poori at Home (Getty Images)
  • నూనె కాగేలోపు చపాతీ పీట మీద ఓ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పూరీలుగా వత్తుకోవాలి. ఇలా పూరీలన్నింటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నూనె బాగా కాగుతున్నప్పుడు తయారు చేసుకున్న పూరీలను వేసుకుని లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తే పొంగుతాయి. ఓవైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పుకుని ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా పూరీలన్నింటినీ రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన కూరతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ ప్లఫ్పీ, సాఫ్ట్​ పూరీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతి ఫాలో అయిపోండి.
Hotel Style Poori at Home
Hotel Style Poori at Home (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పూరీలు కాల్చుకునేందుకు నూనె బాగా కాగి ఉండాలి. అలాగే హై ఫ్లేమ్​లో వీటిని కాల్చుకోవాలి. నూనె ఏ మాత్రం కాగకుండా పూరీలు వేస్తే పొంగవు సరికదా ఆయిల్​ పీల్చుకుంటాయి.
  • పూరీలను పల్చగా వత్తుకుంటే నూనెలో వేసినప్పుడు రంధ్రాలు పడి సరిగా పొంగవు. అదే మందంగా చేసుకుంటే అప్పడాల మాదిరి క్రిస్పీగా అవుతాయి. కాబట్టి పూరీలను మీడియం సైజ్​లో చేసుకోవాలి. పూరీలను నూనె సాయంతో కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ పొడి పిండి యూజ్​ చేసి పూరీలు చేసుకుంటే వాటిని నూనెలో వేసేముందు పిండి దులుపుకుంటే నూనెలో వేసినప్పుడు మంచిగా కాలతాయి.
  • పొడి పిండి యూజ్​ చేసి మాత్రమే కాకుండా నూనెతో కూడా పూరీలను రుద్దుకుని కాల్చుకోవచ్చు. కానీ ఆయిల్​ వాడితే మాత్రం కచ్చితంగా ఒక్కొక్కటి చేసుకుని కాల్చుకుంటే మంచిది.

బీట్​రూట్​, కొబ్బరి కాంబోలో "లడ్డూలు" - పంచదార అవసరం లేదు!

నోరూరించే "చికెన్‌ తహారీ" - టేస్ట్​ కా బాప్! - ఈజీగా చేసుకోండిలా

TAGGED:

POORI RECIPE IN TELUGU
HOTEL STYLE POORI AT HOME
TASTY AND PLUFFY HOTEL STYLE POORI
హోటల్​ స్టైల్​ పూరీలు ఎలా చేయాలి
HOTEL STYLE POORI AT HOME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.