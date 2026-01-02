రెస్టారెంట్ స్టైల్ "పల్లీ చట్నీ" - ఒకసారి చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడంటే అపుడు పోపు వేసుకోవచ్చు!
పల్లీ చట్నీ ఇలా చేసి పెట్టుకోండి - ఏ టిఫిన్లోకైనా అద్భుతంగా ఉంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 2:22 PM IST
Palli Pachadi : టిఫిన్లలోకి ఎక్కువగా వాడేది పల్లీ చట్నీ. పల్లీ చట్నీ లేకుండా టిఫిన్లు తినడం కష్టమే. ఎవరైనా సరే పల్లీ చట్నీ అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తాలింపు పెట్టేస్తుంటారు. ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లు చేసిన ప్రతీసారి పల్లీ చట్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి చేసిపెట్టుకుంటే చాలు! వారం రోజులైనా నిల్వ ఉండే చట్నీ రెసిపీ గురించి ఇపుడు తెలుసుకుందాం.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 200 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 15
- పచ్చి కొబ్బరి - 100 గ్రాములు
- చింతపండు - చిటికెడు
- నూనె - సరిపడా
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- బెల్లం - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఆవాలు - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి పావు కేజీ పల్లీలు వేయించాలి. పల్లీలు సన్నటి మంటపైనే వేయించి తీసుకోవాలి. అస్సలు ఆగకుండా కలుపుతూ వేయిస్తే గింజ లోపలి వరకు వేగుతుంది. ఆ తర్వాత ఓ గిన్నలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పప్పు వేయించాక మళ్లీ అదే కడాయిలో మరి కొద్దిగా నూనె వేసుకుని 10 నుంచి 15 పచ్చిమిర్చి కూడా వేయించుకోవాలి. (పచ్చి మిర్చి ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువగా, తక్కువ ఘాటు ఉంటే అదనంగా చేర్చుకోవచ్చు) మిర్చి రంగు మారి స్మోకీ ఫ్లేవర్ వచ్చే వరకు వేయించి ఆ తర్వాత పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇపుడు వేయించి చల్లార్చుకున్న వేరుశనగ గుండ్లు మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పల్లీల క్వాంటిటీలో సగం పచ్చి కొబ్బరి తీసుకోవాలి. పల్లీలు 200 గ్రాములు తీసుకున్నాం కాబట్టి 100 గ్రాముల పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 రెబ్బల చింతపండు, చిన్న అల్లం ముక్క, బెల్లం ముక్క వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ చట్నీ చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఒకేసారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మరింత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే వారం రోజుల వరకు వాడుకోవచ్చు. కావాలనుకున్నపుడు తాలింపు వేసి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
- తాలింపు కోసం కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఎండు మిర్చి వేసి వేయించాలి. మిర్చి నల్లబారిన తర్వాత పచ్చి శనగపప్పు దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ధనియాలు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని చివరగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
- ఇలా రెడీచేసుకున్న పోపు చట్నీలో వేసుకుని కలుపుకొంటే సరిపోతుంది. ఈ చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా, తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. టిఫిన్లకే కొత్త టేస్ట్ అందిస్తుంది.
