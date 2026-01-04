ETV Bharat / offbeat

హోటల్​ స్టైల్​ "మటన్​ కీమా కర్రీ" - మసాలా ఘాటుతో అద్దిరిపోతుంది - పిల్లలూ లైక్​ చేస్తారు!

- చికెన్​, మటన్​ కర్రీలు రెగ్యులర్​- ఇలా మటన్​ కీమా కర్రీ చేసుకున్నారంటే మైమరచిపోతారు!

Hotel Style Mutton Keema Curry
Hotel Style Mutton Keema Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 11:23 AM IST

Hotel Style Mutton Keema: నాన్​వెజ్​లో మటన్​ రూటే సెపరేట్​. చికెన్​ను ఎప్పుడంటే అప్పుడు తిన్నా.. ఆదివారం వచ్చిందంటే మాత్రం మటన్​ ఉండాల్సిందే. అయితే​ మాగ్జిమమ్ అందరూ మటన్​తో కర్రీ మాత్రమే చేస్తుంటారు. కానీ ఫర్ ఏ ఛేంజ్ ఈసారి మటన్​ కీమా ట్రై చేయండి. అది కూడా హోటల్​ స్టైల్లో. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. మటన్​ తినని పిల్లలు కూడా దీనిని ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. ఇది అన్నంలోకే కాకుండా రోటీ, చపాతీల్లోకి కూడా ఎంతో బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మటన్​ కీమా కర్రీ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mutton Keema
మటన్​ కీమా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మటన్‌ కీమా - 500 గ్రాములు
  • నూనె - 4 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 2
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ - 2 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • పచ్చి మిరపకాయలు - 2
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • టమాటలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - తగినంత
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 2 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
  • నిమ్మరసం - టేబుల్‌ స్పూన్
  • నెయ్యి - ఒకటిన్నర టేబుల్‌ స్పూన్లు
Mutton Keema Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ కర్రీకి అవసరమనై పదార్థాలను ముందుగానే రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను ముక్కలుగా చేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని అర కప్పు ఉండేలా చూసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Mutton Keema Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మసాలా దినుసులు వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పుదీనా తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ పచ్చి వాసన పోయినాక టమాటా ప్యూరీ వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Mutton Keema Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • టమాటా పేస్ట్​ వేగి నూనె పైకి తేలినాక మటన్​ కీమా వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • మటన్​ కీమా కాస్త నూనెలో మగ్గినాక కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు చేర్చి కలియతిప్పాలి.
  • కారం మగ్గినాక సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 20 నుంచి 25 నిమిషాలు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
Mutton Keema Curry
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • మటన్​ కీమా ఉడికి కర్రీ కాస్త దగ్గరపడినా కొత్తిమీర తరుగు, గరం మసాలా, నిమ్మరసం యాడ్​ చేసి అంతా కలిపి ఉడికించాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి నెయ్యి యాడ్​ చేసి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే హోటల్​ స్టైల్​ మటన్​ కీమా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mutton Keema Curry
మటన్​ కీమా కర్రీ (Eenadu)

చిట్కాలు:

  • మటన్​ కీమా లేతది అయితే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు తెచ్చినది ముదురిది అయితే కీమాను కుక్కర్​లో వేసి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి రెండు మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి ఆ తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్​ చూసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఉప్పు, కారాన్ని మీరు తినే ఘాటుగా తగినట్లుగా తీసుకుంటే సరి. అయితే మటన్​ కీమా కాస్త స్పైసీగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
  • మీరు తీసుకునే పచ్చిమిర్చి ఘాటుగా ఉంటే దానిని తగ్గట్లు కారం తీసుకోవాలి.

