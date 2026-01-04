హోటల్ స్టైల్ "మటన్ కీమా కర్రీ" - మసాలా ఘాటుతో అద్దిరిపోతుంది - పిల్లలూ లైక్ చేస్తారు!
- చికెన్, మటన్ కర్రీలు రెగ్యులర్- ఇలా మటన్ కీమా కర్రీ చేసుకున్నారంటే మైమరచిపోతారు!
Published : January 4, 2026 at 11:23 AM IST
Hotel Style Mutton Keema: నాన్వెజ్లో మటన్ రూటే సెపరేట్. చికెన్ను ఎప్పుడంటే అప్పుడు తిన్నా.. ఆదివారం వచ్చిందంటే మాత్రం మటన్ ఉండాల్సిందే. అయితే మాగ్జిమమ్ అందరూ మటన్తో కర్రీ మాత్రమే చేస్తుంటారు. కానీ ఫర్ ఏ ఛేంజ్ ఈసారి మటన్ కీమా ట్రై చేయండి. అది కూడా హోటల్ స్టైల్లో. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. మటన్ తినని పిల్లలు కూడా దీనిని ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. ఇది అన్నంలోకే కాకుండా రోటీ, చపాతీల్లోకి కూడా ఎంతో బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మటన్ కీమా కర్రీ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మటన్ కీమా - 500 గ్రాములు
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 2
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- ఉల్లిపాయలు - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి మిరపకాయలు - 2
- పుదీనా - కొద్దిగా
- టమాటలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - తగినంత
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2 స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- నిమ్మరసం - టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ఈ కర్రీకి అవసరమనై పదార్థాలను ముందుగానే రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటాలను ముక్కలుగా చేసి మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని అర కప్పు ఉండేలా చూసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పుదీనా తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయినాక టమాటా ప్యూరీ వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- టమాటా పేస్ట్ వేగి నూనె పైకి తేలినాక మటన్ కీమా వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- మటన్ కీమా కాస్త నూనెలో మగ్గినాక కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు చేర్చి కలియతిప్పాలి.
- కారం మగ్గినాక సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 20 నుంచి 25 నిమిషాలు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
- మటన్ కీమా ఉడికి కర్రీ కాస్త దగ్గరపడినా కొత్తిమీర తరుగు, గరం మసాలా, నిమ్మరసం యాడ్ చేసి అంతా కలిపి ఉడికించాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నెయ్యి యాడ్ చేసి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే హోటల్ స్టైల్ మటన్ కీమా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మటన్ కీమా లేతది అయితే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు రుచి కూడా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు తెచ్చినది ముదురిది అయితే కీమాను కుక్కర్లో వేసి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి రెండు మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి ఆ తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఉప్పు, కారాన్ని మీరు తినే ఘాటుగా తగినట్లుగా తీసుకుంటే సరి. అయితే మటన్ కీమా కాస్త స్పైసీగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
- మీరు తీసుకునే పచ్చిమిర్చి ఘాటుగా ఉంటే దానిని తగ్గట్లు కారం తీసుకోవాలి.
