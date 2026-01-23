"సింపుల్, పర్ఫెక్ట్ దోసె" రెసిపీ - 'ఆలూ మసాలా దోసె' అప్పటికప్పుడు ఇలా చేయండి!
ఇడ్లీ, దోసె పిండి లేనపుడు ఇలాంటి టిఫిన్ ట్రై చేయండి - రుచిగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 10:08 AM IST
HOTEL STYLE INSTANT MASALA DOSA : హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో మసాలా దోసె ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. అయితే అలాంటి మసాలా దోసె ఇంట్లోనే సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ దోసె తయారీకి మీరు ఎప్పటిలాగే నానబెట్టిన పప్పులతో చేసే పిండి వాడుకోవచ్చు. కానీ, అప్పటికప్పుడు దోసె వేసుకోవాలంటే ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయండి.
"పరమాన్నం" ఇలా చేయండి - కమ్మగా, చల్లారినా చిక్కపడకుండా గుళ్లో ప్రసాదంలా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 4
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చి పప్పు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- అల్లం ముక్కలు - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
దోసె బ్యాటర్ కోసం :
- బియ్యం పిండి - కప్పు
- ఉప్మా రవ్వ - అర కప్పు
- శనగపిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఎండు మిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పెరుగు - అర కప్పు
- వంట సోడా -పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మసాలా కోసం ఆలూ కర్రీ రెడీ చేసుకోవడానికి బంగాళదుంపలను శుభ్రం చేసుకుని కుక్కర్లో నీళ్లు పోసి 4 విజిల్స్ ఇచ్చి కుక్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. బంగాళదుంపలు చల్లారిన తర్వాత మెదిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుుడ స్టవ్పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని పోపు గింజలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ, పసుపు, ఉప్పు, జీలకర్ర, గరం మసాలా పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
- పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఆ తర్వాత ఆలూ ముద్దను వేసి కలుపుకోవాలి. రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికిస్తే మసాలా అంతా ఆలూ ముక్కలకు పడుతుంది. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు కలపాలి.
- ఇపుడు దోసె బ్యాటర్ కోసం మిక్సీలోకి కప్పు బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. అందులోనే అర కప్పు ఉప్మా రవ్వ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఎండు మిర్చి, జీలకర్ర, అర కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. మరో కప్పు నీళ్లు కూడా పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో అర కప్పు నీళ్లు కూడా పోసుకుని పిండి బాగా కలపాలి. పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇపుడు దోసె కోసం స్టవ్ పై తవా పెట్టుకుని కొద్దిగా వేడెక్కగానే నీళ్లు చల్లి తుడుచుకోవాలి. ఇపుడు మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దోసె వేసుకోవాలి. పైన కారం పొడి లేదా ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ మసాలా పెట్టుకుని కొద్దిసేపు కాల్చుకుని ఫోల్డ్ చేసి తీసుకోవాలి. అంతే! దోసె క్రిస్పీగా, లోపల బంగాళదుంప మసాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
"సొరకాయ పాయసం" సింపుల్ రెసిపీ ఇది - కోవా, కండెన్స్డ్ మిల్క్ అవసరమే లేదు!
క్యాబేజీతో నోరూరించే "దోసెలు" - బియ్యం, మినపప్పు లేకుండానే నిమిషాల్లోనే రెడీ!