"సింపుల్, పర్ఫెక్ట్ దోసె" రెసిపీ - 'ఆలూ మసాలా దోసె' అప్పటికప్పుడు ఇలా చేయండి!

instant_masala_dosa
instant_masala_dosa (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:08 AM IST

3 Min Read
HOTEL STYLE INSTANT MASALA DOSA : హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో మసాలా దోసె ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. అయితే అలాంటి మసాలా దోసె ఇంట్లోనే సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ దోసె తయారీకి మీరు ఎప్పటిలాగే నానబెట్టిన పప్పులతో చేసే పిండి వాడుకోవచ్చు. కానీ, అప్పటికప్పుడు దోసె వేసుకోవాలంటే ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయండి.

instant_masala_dosa
instant_masala_dosa (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 4
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చి పప్పు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - అర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
instant_masala_dosa
instant_masala_dosa (Getty images)

దోసె బ్యాటర్ కోసం :

  • బియ్యం పిండి - కప్పు
  • ఉప్మా రవ్వ - అర కప్పు
  • శనగపిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • వంట సోడా -పావు టీ స్పూన్
instant_masala_dosa
instant_masala_dosa (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మసాలా కోసం ఆలూ కర్రీ రెడీ చేసుకోవడానికి బంగాళదుంపలను శుభ్రం చేసుకుని కుక్కర్​లో నీళ్లు పోసి 4 విజిల్స్ ఇచ్చి కుక్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. బంగాళదుంపలు చల్లారిన తర్వాత మెదిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
instant_masala_dosa
instant_masala_dosa (Getty images)
  • ఇపుుడ స్టవ్​పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని పోపు గింజలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా, పొడవుగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ, పసుపు, ఉప్పు, జీలకర్ర, గరం మసాలా పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
  • పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఆ తర్వాత ఆలూ ముద్దను వేసి కలుపుకోవాలి. రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికిస్తే మసాలా అంతా ఆలూ ముక్కలకు పడుతుంది. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు కలపాలి.
instant_masala_dosa
instant_masala_dosa (Getty images)
  • ఇపుడు దోసె బ్యాటర్ కోసం మిక్సీలోకి కప్పు బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. అందులోనే అర కప్పు ఉప్మా రవ్వ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఎండు మిర్చి, జీలకర్ర, అర కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. మరో కప్పు నీళ్లు కూడా పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో అర కప్పు నీళ్లు కూడా పోసుకుని పిండి బాగా కలపాలి. పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
instant_masala_dosa
instant_masala_dosa (Getty images)
  • ఇపుడు దోసె కోసం స్టవ్ పై తవా పెట్టుకుని కొద్దిగా వేడెక్కగానే నీళ్లు చల్లి తుడుచుకోవాలి. ఇపుడు మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని దోసె వేసుకోవాలి. పైన కారం పొడి లేదా ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ మసాలా పెట్టుకుని కొద్దిసేపు కాల్చుకుని ఫోల్డ్ చేసి తీసుకోవాలి. అంతే! దోసె క్రిస్పీగా, లోపల బంగాళదుంప మసాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.

