ETV Bharat / offbeat

"ఇడ్లీ ఎందుకు పొంగదు?" - మిక్సీలో పిండి రుబ్బుకున్నా ఇలా చేస్తే పొంగుతుంది!

ఇంట్లో కూడా హోటల్ స్టైల్ ఇడ్లీ టేస్ట్ పక్కా - ఈ కొలతల్లో ఓ సారి ట్రై చేయండి!

hotel_style_idli
hotel_style_idli (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 12:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HOTEL STYLE IDLI : అందరికీ నచ్చే టిఫిన్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఇడ్లీ మాత్రమే! తెల్లగా మల్లెపువ్వు లాగా కనిపించే ఇడ్లీ ప్లఫ్ఫీగా, స్పాంజిలాగా ఉంటే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. కానీ, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, వీధుల్లో బండ్లపైనే అలాంటి ఇడ్లీ దొరుకుతుంది. అలాగని వారు ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయరు. వారికి అదే పని కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. హోటల్ స్టైల్ ఇడ్లీ టేస్ట్ పక్కా.

"స్వీట్ లేకుండా హాట్ కజ్జికాయలు" - సింపుల్​గా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు!

hotel_style_idli
hotel_style_idli (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీ పిండి - 3 గ్లాసులు
  • మినపగుండ్లు - 1 గ్లాసు
  • మందపాటి అటుకులు - పావు గ్లాసు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
hotel_style_idli
hotel_style_idli (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • పల్లీలు - కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - ఇంచు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - అర స్పూన్
  • పచ్చి కొబ్బరి - చిన్న ముక్క తురుము
  • చింతపండు - చిటికెడు
  • పుట్నాల పప్పు - టేబుల్ స్పూన్
hotel_style_idli
hotel_style_idli (Getty images)

పోపు కోసం :

  • పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినపప్పు - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
hotel_style_idli
hotel_style_idli (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఇడ్లీ పిండి రెడీ చేయడానికి 1 గ్లాసు మినపగుండ్లు, పావు గ్లాసు మందపాటి అటుకులు కడిగి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి 4 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు మరో గిన్నెలోకి 3 గ్లాసుల సన్నటి ఇడ్లీ రవ్వ వేసుకోవాలి. నీళ్లు పోసుకుని బాగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత నీళ్లు వడగట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని 4గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి. రవ్వ పై నీళ్లు తేరగానే నీళ్లు వంపేసి పిండిని గట్టిగా పిండుతూ మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
hotel_style_idli
hotel_style_idli (Getty images)
  • రవ్వలో ఏ మాత్రం నీళ్లు లేకుండా తీసుకోవాలి. ఇపుడు మినపప్పు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ గ్రైండ్ చేయాలి. పిండిని బాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత రవ్వలోకి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. చేతితో కలపడం వల్ల రెండూ బాగా మిక్స్ అవుతాయి. ఇలా కలపడం వల్ల ఇడ్లీలు ప్లఫ్ఫీగా, దూదిలాగా వస్తాయి. ఆ తర్వాత రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
  • పొంగిన పిండిని కాస్త కలుపుకొని తీసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిని ఇడ్లీ పాత్రల్లోకి తీసుకుని నీళ్లు మరుగుతున్న పాత్రలో పెట్టుకుని తీసుకోవాలి.
hotel_style_idli
hotel_style_idli (ETV Bharat)

చట్నీ కోసం :

  • ప్యాన్ లోకి కప్పు పల్లీలు వేసుకుని పొట్టు రంగు మారే వరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. తిరిగి అదే ప్యాన్ లోకి పచ్చిమిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి. నూనె అవసరం లేకుండానే వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇంచు అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకుని బాగా కలుపుతూ మిర్చి రంగు మారే వరకు వేయించి జీలకర్ర, కొత్తిమీర, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. వేగిన తర్వాత చిటికెడు చింతపండు, టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాల పప్పు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకుని తాలింపు వేసుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని పచ్చిశనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేడికాగానే చట్నీలో కలుపుకొంటే సరిపోతుంది.

"టమోటా ఆవ చట్నీ" ఒక్కసారి చేసిపెట్టుకుంటే చాలు! - టిఫిన్ ఏదైనా కమ్మగా తినేయొచ్చు!

జీడిపప్పు "దమ్ ఆలూ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోతుంది!

TAGGED:

HOTEL STYLE IDLI
HOTEL STYLE IDLI RECIPE
SOFT AND SPONGY IDLI
హోటల్ స్టైల్ ఇడ్లీ రెసిపీ
SOFT IDLI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.