"కూర కారంతో చేపల కర్రీ" - మటన్, చికెన్ కంటే మస్త్ టేస్ట్​గా ఉంటుంది!

నోరూరించే చేపల పులుసు - ముక్కలు కూడా అవసరం లేదనిపిస్తుంది!

fish_curry_recipe
fish_curry_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Fish Curry Recipe : చేపల కర్రీ, చేపల పులుసు ప్రాంతానికో విధంగా చేస్తుంటారు. తెలంగాణలో ఓ రకంగా, ఆంధ్రాలో నెల్లూరు, కృష్ణా, గోదావరి ప్రాంతాల్లో వేర్వేరుగా పులుసు పెడుతుంటారు. కొంత మంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అస్సలు వేయరు. కానీ, ఇలాంటి చేపల పులుసు ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. కొత్తగా పట్టించిన కూర కారంతో చిక్కటి గ్రేవీ ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. పులుసు టేస్ట్ తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.

పాతబస్తీ "మటన్ కర్రీ" - ఈ వరల్డ్ ఫేమస్ డిష్ మీరూ ట్రై చేయండి!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - కేజీ
  • ఉప్పు - 1 స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - 1 కాయ
  • చింతపండు - 100 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • గసగసాలు - 1టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - 4టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • టమోటా - 2
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 8
  • ఉల్లికాడలు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కేజీ చేప ముక్కలు శుభ్రం చేసుకుని ఉప్పు, పసుపుతో పాటు కారం, నిమ్మరసం వేసుకుని కలుపుకుని 15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా 100 గ్రాముల చింతపండు శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. మిక్సీలోకి ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులోనే గసగసాలు కూడా నానబెట్టుకుని వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు, పొడవుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గించుకున్న తర్వాత నూనె పైకి తేలుతుంది. ఈ టైంలో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి.ఆ తర్వాత మరో మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న కూర కూరం పొడి వేసుకోవాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత పొట్టు తీసి కచ్చా పచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి పాయలు వేసి కలపాలి. ఇపుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు కపోసుకుని కలపాలి. కొత్తకారం వేస్తే అరోమా మారుతుంది. ఇపుడు ఉల్లికాడలు, కొత్తిమీర వేసుకుని కలిపి పులుసు మురుగుతున్న సమయంలో మారినేట్ చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత పెట్టుకుని 10 నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంట తగ్గించుకుని కొత్తిమీర వేసుకుని మూత పెట్టి మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఇలా ఎక్కువసేపు మరిగించడం వల్ల పులుసు చాలా చిక్కగా, టేస్టీగా ఉంటుంది.

