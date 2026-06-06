అందరూ ఇష్టంగా తినే "ఫ్రై పీస్ చికెన్" రెసిపీ - కేజీ కొలతలు, చేసే పద్ధతి ఇది!
చికెన్ ఫ్రై ఇలా చేశారంటే బాగా కుదురుతుంది - ఒక్క ముక్క కూడా మిగల్చరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 5:27 PM IST
Chicken Fry Recipe : ఈ మధ్య బిర్యానీతో పాటు చికెన్ ఫ్రై ఎక్కువగా ఆర్డర్స్ చేస్తున్నట్లు హోటళ్లు, రెస్టరెంట్స్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. ఇంట్లో కూడా సండే వచ్చిందంటే చికెన్, ఫిష్, మటన్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఓ సారి ఇలా ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో చికెన్ ఫ్రై ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినపుడు బగారా రైస్తో పాటు ఇలాంటి చికెన్ పెట్టారంటే అస్సలు మర్చిపోరు.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కేజీ
- జాజికాయ - సగం
- స్టార్ పువ్వు - 3
- యాలకులు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 3 ఇంచులు
- బిర్యానీ ఆకు - 2
- లవంగాలు - 4
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- ఉల్లిపాయలు - 3
- టమోటా - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 80 గ్రాములు
- నూనె - 120 గ్రాములు
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- మసాలా పొడి - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- చికెన్ పెద్ద ముక్కలు కొట్టించి తీసుకోవాలి. చికెన్ ఒక్కో పీస్ 40 గ్రాములు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ముందుగా సగం జాజికాయ, 3 స్టార్ పువ్వు, 4 యాలకులు, దాల్చిన చెక్క మిక్సీలోకి తీసుకుని పొడి చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని చికెన్ డీప్ ఫ్రై చేయడానికి సరిపడా నూనె వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కగానే శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ వేసుకుని ఐదారు నిమిషాలు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఫ్రై కోసం కడాయి పెట్టుకుని 100 గ్రాముల నూనె వేసుకోవాలి. అందులో బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. రంగు మారే వరకు వేయించాక కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాక ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు పసుపు వేసుకుని కలపాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుని ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కారం వేసుకుని కలపాలి. మరో 3 నిమిషాల తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలపాలి. దించడానికి ముందుగా కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసుకుని కలిపితే సరిపోతుంది.
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