హోటల్ స్టైల్ "బెండకాయ ఫ్రై" - పొడిపొడిగా, క్రిస్పీగా కమ్మగా ఉంటుంది!
బెండకాయతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 12:05 PM IST
Bendakaya Fry Recipe in Telugu : బెండకాయ ఫ్రైకి ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కువ. ఇది కిర్రాక్ టేస్ట్తో కరకరలాడుతూ సాంబార్, పెరుగు, పప్పుచారు వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గా సూపర్గా ఉంటుంది. దీనిని ఇంట్లో కొన్నిసార్లు చేసినప్పుడు క్రిస్పీగా, టేస్టీగా రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి హోటల్ స్టైల్లో ఇలా చేసి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకుంటారు. మరి కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఈ బెండకాయ ఫ్రై తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- పల్లీలు - 30 గ్రాములు
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొంచెం
- జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో బెండకాయలను శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పొడి క్లాత్తో తుడిచి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి. అనంతరం బెండకాయ ముక్కలను ప్లేట్లో వేసి రెండు గంటల పాటు ఆరబెట్టాలి.
- 2 గంటల అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి ఓ ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో తాలింపు కోసం 30 గ్రాముల పల్లీలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా మూడు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ కారం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఈ తాలింపు చక్కగా వేగిన తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- బెండకాయ ముక్కలు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే హోటల్ స్టైల్ బెండకాయ ఫ్రై సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!
