హోటల్ హన్మంతు "మటన్ పులావ్ రెసిపీ" - సినీనటుల ఫేమస్ స్పాట్!
నోరూరించే మైసూర్ మటన్ పులావ్ - ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 3:03 PM IST
Mysore Mutton Pulav : మైసూర్ మటన్ పులావ్! అందులోనూ అక్కడ ఎంతో పేరొందిన హన్మంత హోటల్ పులావ్ సినీ నటులకు కూడా ఎంతో ఇష్టం. నిత్యం వందలాది మంది అక్కడ మటన్ పులావ్ టేస్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఈ పులావ్ కాస్త చప్పగా అనిపిస్తుంది. మన బిర్యానీ, పులావ్ మాదిరిగా మసాలా ఘాటు అంతగా ఉండదు. అయితే, మనకు తగ్గట్లుగా కాస్త మార్పులు చేసి ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. వీలైతో ఓ సారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. కొత్తవాళ్లు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు! చాలా సింపుల్!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - 1 కేజీ
- కొత్తిమీర - 1 పెద్ద కట్ట
- పచ్చిమిర్చి - 20
- అల్లం - 60 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి - 80 గ్రాముల
- ఉప్పు - తగినంత
- నూనె - 100 గ్రాములు
- యాలకులు - 12
- లవంగాలు - 12
- దాల్చిన చెక్క - 4 ఇంచులు
- పసుపు - అర స్పూన్
- 3 గ్లాసుల సాంబమసూరి
- గ్లాసు బాస్మతి రైస్
- నెయ్యి - 80 ఎంఎల్
- నూనె - 150 గ్రాముల
- ఉల్లిపాయలు - 3
- టమోటాలు - 2
- నిమ్మరసం - 1 కాయ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కొత్తిమీర క్లీన్ చేసుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి (ఘాటుకు సరిపడా), అల్లం, వెల్లుల్లి, ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు కల్లుప్పు, అందులోకి నూరుకున్న మసాలా, పసుపు వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు 3 గ్లాసుల సాంబమసూరి మరో గ్లాసు బాస్మతి రైస్ నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. గిన్నె నిండా నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు పులావ్ కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి, నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత 3 ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఇపుడు శుభ్రం చేసుకున్న మటన్ వేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయే వరకు 5 నిమిషాలు వేయించాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పసుపు, మసాలా మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు 3 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని బాగా ఉడికించుకోవాలి. మూతపెట్టి 35 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసుకుని 4 గ్లాసుల రైస్లోకి మరో 7 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. నిమ్మరసం పిండుకుని, ఉప్పు రుచి చూసుకుని అవసరమైతే కలపాలి. ఆ తర్వాత ఎసరు మరుగుతున్నపుడు నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అన్నం ఉడికి దగ్గరపడే సమయంలో మూతపెట్టుకుని దమ్ ఇస్తే చాలు! 10 నిమిషాల తర్వాత పులావ్ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. ఈ పులావ్ వాసనకే నోరూరిపోతుంది.
