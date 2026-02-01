వహ్వా అనిపించే "ఉలవల అన్నం" - ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోద్ది!
ఉలవలతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 3:52 PM IST
Ulavala Annam Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రైస్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో ఎగ్ రైస్, టమోటా రైస్, పుదీనా రైస్ లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా తినాలన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే పిల్లలు, పెద్దలూ వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీలు చేయమని అడుగుతుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ రెసిపీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. అదే ఉలవల అన్నం. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. అంతేకాక ఇది లంచ్ బాక్స్లోకి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది! మరి ఉలవల అన్నానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
పదండి "పచ్చిమిర్చి పచ్చడి" టేస్ట్ చేద్దాం - చపాతీ, దోసెల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉలవలు - ఒక కప్పు
- బియ్యం - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - 5 స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- మినపప్పు - 1 స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - అర కప్పు
- అల్లం ముక్కలు - అర కప్పు
- వెల్లుల్లి ముక్కలు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- టమోటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పసుపు - పావు స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు ఉలవలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే మరో గిన్నెలో కప్పు బియ్యం, తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, టమోటా, అల్లంవెల్లుల్లిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఐదు స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక స్పూన్ ఆవాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక స్పూన్ మినపప్పు, ఒక స్పూన్ శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న అర కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర కప్పు అల్లం ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా అర కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా వేగిన అనంతరం కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కప్పు టమోటా ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు నానబెట్టిన ఉలవలు, బియ్యాన్ని నీళ్లతో సహా వేయాలి.
- అదేవిధంగా తగినన్ని నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక స్పూన్ కారం, అర స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మిశ్రమాన్ని ఉడికించాలి.
- అన్నం పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి ఉలవల అన్నం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మరి ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా ఓసారి ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
సరికొత్త రుచితో "గోరుచిక్కుడు పులుసు" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!