తేనెటీగల విషం ధర కోటి రూపాయలు - ఎలా తయారు చేస్తారు? ఎందుకంత ధర?
తేనెటీగల విషంతో ఎన్నో ఉపయోగాలు - సేకరణపై రైతులకు శిక్షణ
Published : February 5, 2026 at 3:39 PM IST
Honey Bee Venom : కిలో తేనె ధర గరిష్ఠంగా 3వేల వరకు ఉండొచ్చు! కానీ, కిలో తేనెటీగల విషం ధర అక్షరాలా కోటి రూపాయలకు పైనే ఉంటుందట. అసలు తేనెటీగల విషం ఎలా సేకరిస్తారు? ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు? అని మీ సందేహమా! ఆ వివరాల కోసం పూర్తి కథనం చదవాల్సిందే.
'తేనె' అనగానే నాలుక చప్పరించేయాలనిపిస్తుంది. స్వచ్ఛమైన తేనె ఎంత మధురంగా ఉంటుందో ఊహించుకుంటే తెలిసిపోతుంది. కానీ, అదే ఊహల్లోకి తేనెటీగ గుర్తొస్తే భయంతో వణికిపోతాం. తేనెటీగ కుట్టిదంటే గంటల తరబడి ఆ నొప్పిని భరించలేం. కానీ, తేనెటీగ కుట్టడం కంటే అది విడుదల చేసే విషమే నొప్పికి కారణం అని మీకు తెలుసా? తేనెటీగలు నోటితో కాకుండా వాటి ముల్లుని మన శరీరంలోకి దించి విషాన్ని విడుదల చేయడం వల్లనే నొప్పిగా ఉంటుంది. దీన్నే 'బీ వీనమ్' లేదా 'ఎపిటాక్సిన్" అంటారు. తేనెటీగల నుంచి ప్రత్యేక పద్ధతిలో సేకరించే వాటి విషం ధర గ్రాము పదివేల నుంచి పాతికవేల రూపాయల వరకూ ఉంటుంది. ఉంది. తేనెటీగల విషాన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ మెడిసిన్ తయారీలో, యాంటీ ఏజింగ్ క్రీముల్లోనూ, ఎపీ థెరపీ వంటి వైద్య ప్రక్రియల్లోనూ విరివిగా వాడుతున్నట్లు నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
తేనెటీగల విషంలో ఏముంటుందో తెలుసా?
తేనెటీగల విషం చూడ్డానికి తెల్లని పాలపొడిలా కనిపిస్తుంది. దీని సేకరణ కోసం తోటలూ, చెట్ల మధ్యలో పెట్టెలు పెట్టి ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో తేనెటీగల్ని పెంచుతారు. ఆ పెట్టెల్లోనే ఈ వీనమ్ సేకరిస్తారు. ‘తేనెటీగలు తమ గూట్లోకి వెళ్లే దారిలో ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టేలా ఒక పలకలాంటి పరికరాన్ని (వీనమ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ) ఏర్పాటు చేస్తారు. ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇది అతి తక్కువ కరెంటుతో తేనెటీగలకి చిన్నపాటి షాక్ ఇస్తుంది. దీంతో అవి భయపడిపోయి విషాన్ని విడుదల చేస్తాయి. 'తేనెటీగలు మనుషుల్ని కుట్టి విషం విడుదల చేయడం ద్వారా వాటికి ప్రాణ హాని ఉంటుంది. కానీ, ఇలాంటి ప్రక్రియలో వాటికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. విడుదల చేసిన విషం తెల్లని క్రిస్టల్ పొడిలా మారుతుంది, చిన్న బ్లేడ్లాంటి పరికరంతో ఆ పొడినంతా సేకరిస్తారు' అని జయశంకర్ తెలంగాణా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ సీనియర్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ వి.సునీత తెలిపారు. తేనెటీగల పెంపకం, వాటి నుంచి విషం సేకరణ అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. చాలా ఓపికతో ఎదురుచూడాల్సిన వ్యవహారం అని పెంపకందారులు చెప్తున్నారు. ఒక్కో తేనెటీగ తడవకి 0.1మిల్లీల విషాన్ని మాత్రమే విడుదల చేస్తుందని, అలాగే ఈ సేకరణ వారంలో ఒక్కసారి మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఇరవై పెట్టెలు ఉంటే 1గ్రాము వీనమ్ మాత్రమే సేకరించగలమని చెప్తున్నారు.
ఈ విషయం సేకరణలో అమెరికా, చైనా రైతులు ముందుంటే ఇప్పుడిప్పుడే మన దేశ రైతులూ ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్ర రైతాంగం వీనమ్ తయారుచేసి సగటున ఏటా రెండు కోట్ల వరకూ సంపాదిస్తున్నారు. కాగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రాల నుంచీ వందల మంది రైతులు ఇప్పటికే శిక్షణ తీసుకున్నారు.
కాస్మెటిక్స్ తయారీలో
ఎన్నో వ్యయ, ప్రయాసలకోర్చి తయారు చేసే తేనెటీగల విషం ధర కోటికి పైగా ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? అందులో 'మెలిటిన్' అనే శక్తిమంతమైన పెప్టైడ్ ఉంటుంది. దీనిలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఏజింగ్ గుణాల వల్ల క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ వంటి వ్యాధులను నయం చేయడంలో ఉపయోగిస్తున్నారు. పెయిన్కిల్లర్స్, యాంటీఏజింగ్ క్రీమ్లూ, సీరమ్ల తయారీలో ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. తేనెటీగల విషాన్ని ఉపయోగించి తయారు చేసిన మాయిశ్చరైజర్లు, పెయిన్ రిలీఫ్ క్రీమ్లు, టూత్పేస్ట్లు, ఫేస్మాస్క్లు, ప్యాచ్లు సైతం మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నాయి. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే వాటిని ఉపయోగించాలని డెర్మటాలజిస్టులు సూచిస్తున్నారు.
