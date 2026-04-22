టూటీ ఫ్రూటీ బయట కొంటున్నారా? - ఇలా ఇంట్లోనే చేసుకోండి - సూపర్ టేస్టీ!
- కేకుల్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా టూటీ ఫ్రూటీ - ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Published : April 22, 2026 at 4:01 PM IST
Homemade Tutti Frutti Recipe: కేకులు, స్వీట్లు తింటున్నప్పుడు మధ్యలో తగిలే టూటీ ఫ్రూటీ అంటే మనందరికీ ఇష్టమే. అంతేకాదు వీటిని నేరుగా కూడా తింటుంటారు పిల్లలు. అయితే, నార్మల్గా వీటిని షాప్ లేదా ఆన్లైన్ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ, ఇకపై వాటిని బయట కొనాల్సిన పని లేకుండా ఎంచక్కా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పచ్చి బొప్పాయితో. సేమ్ బయట కొన్నట్లే ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. మరి, లేట్ చేయకుండా టూటీ ఫ్రూటీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చి బొప్పాయి - అర కేజీ
- పంచదార - 2 కప్పులు
- వెనీలా ఎసెన్స్ - అర టీస్పూన్
- రెడ్ ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
- గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
- ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- పచ్చి బొప్పాయిపై చెక్కు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులో ఉండే గింజలు, తెల్లటి పొరను తీసేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బొప్పాయిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నెలో బొప్పాయి ముక్కలు వేసి 4 కప్పుల నీరు పోసి సుమారు 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. అంటే ముక్కలు మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా, కొంచెం పారదర్శకంగా మారాలి.
- పైన చెప్పినట్లుగా ముక్కలు కుక్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నీళ్లు వంపేసి ముక్కలను జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో గిన్నె పెట్టి పంచదార, మూడు కప్పుల నీరు పోసి వేడి చేయాలి.
- పంచదార కరిగినాక అందులో ఉడికించిన ముక్కలు యాడ్ చేసి సుమారు పావుగంట నుంచి 20 నిమిషాలపాటు మధమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత లేత తీగ పాకం వచ్చిందేమో చెక్ చేసుకుని వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఈ ముక్కల్ని మూడు పాత్రల్లోకి సమంగా తీసుకోవాలి. ఒక్కో గిన్నెలో ఒక్కో రంగు వేసి కలిపి సుమారు 12 గంటల పాటు అలానే ఉంచాలి.
- అనంతరం ఆ ముక్కలను ప్లేటుల్లోకి తీసి ఎండబెట్టాలి. ముక్కలు పొడిపొడిలాడుతూ చేతికి అంటుకోకుండా ఉన్నప్పుడు సీసాలో భద్రం చేసుకుంటే సరి.
- అంతే.. రుచిగా, రంగురంగులతో ఆకర్షణీయంగా ఉండే హోమ్ మేడ్ టూటీ ఫ్రూటీ రెడీ.
చిట్కాలు :
- పచ్చి బొప్పాయి వద్దనుకునే వారు పుచ్చకాయను కూడా టూటీ ఫ్రూటీ కోసం వాడుకోవచ్చు. అయితే, పుచ్చకాయ ఉపయోగిస్తే అందులో కేవలం తెల్లటి కండను మాత్రమే తీసుకోవాలి.
- ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపించే టూటీ ఫ్రూటీకి ఫుడ్ కలర్స్ కాకుండా నేచురల్ కలర్స్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అంటే బీట్రూట్ ముక్కలను మరిగించిన నీళ్లతో ఎరుపు, పసుపు నీళ్లతో పసుపుపచ్చ, పాలకూర ఉడికించిన రసంతో ఆకుపచ్చ రంగులు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా చేసుకునే ఓపిక లేదంటే మార్కెట్లో దొరికే ఫుడ్ కలర్స్ ఉపయోగించవచ్చు.
