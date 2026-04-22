టూటీ ఫ్రూటీ బయట కొంటున్నారా? - ఇలా ఇంట్లోనే చేసుకోండి - సూపర్​ టేస్టీ!

- కేకుల్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా టూటీ ఫ్రూటీ - ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Homemade Tutti Frutti Recipe
Homemade Tutti Frutti Recipe (ETV Bharat)
Published : April 22, 2026 at 4:01 PM IST

Homemade Tutti Frutti Recipe: కేకులు, స్వీట్లు తింటున్నప్పుడు మధ్యలో తగిలే టూటీ ఫ్రూటీ అంటే మనందరికీ ఇష్టమే. అంతేకాదు వీటిని నేరుగా కూడా తింటుంటారు పిల్లలు. అయితే, నార్మల్​గా వీటిని షాప్​ లేదా ఆన్​లైన్​ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ, ఇకపై వాటిని బయట కొనాల్సిన పని లేకుండా ఎంచక్కా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పచ్చి బొప్పాయితో. సేమ్​ బయట కొన్నట్లే ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. మరి, లేట్​ చేయకుండా టూటీ ఫ్రూటీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి బొప్పాయి - అర కేజీ
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • రెడ్​ ఫుడ్​ కలర్​ - చిటికెడు
  • గ్రీన్​ ఫుడ్​ కలర్​ - చిటికెడు
  • ఎల్లో ఫుడ్​ కలర్​ - చిటికెడు

తయారీ విధానం:

  • పచ్చి బొప్పాయిపై చెక్కు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులో ఉండే గింజలు, తెల్లటి పొరను తీసేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బొప్పాయిని చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నెలో బొప్పాయి ముక్కలు వేసి 4 కప్పుల నీరు పోసి సుమారు 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి. అంటే ముక్కలు మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా, కొంచెం పారదర్శకంగా మారాలి.
Homemade Tutti Frutti Recipe
Homemade Tutti Frutti Recipe (Getty Images)
  • పైన చెప్పినట్లుగా ముక్కలు కుక్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి నీళ్లు వంపేసి ముక్కలను జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మరో గిన్నె పెట్టి పంచదార, మూడు కప్పుల నీరు పోసి వేడి చేయాలి.
  • పంచదార కరిగినాక అందులో ఉడికించిన ముక్కలు యాడ్​ చేసి సుమారు పావుగంట నుంచి 20 నిమిషాలపాటు మధమధ్యలో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • 20 నిమిషాల తర్వాత లేత తీగ పాకం వచ్చిందేమో చెక్​ చేసుకుని వెనీలా ఎసెన్స్​ యాడ్​ చేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Homemade Tutti Frutti Recipe
Homemade Tutti Frutti Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఈ ముక్కల్ని మూడు పాత్రల్లోకి సమంగా తీసుకోవాలి. ఒక్కో గిన్నెలో ఒక్కో రంగు వేసి కలిపి సుమారు 12 గంటల పాటు అలానే ఉంచాలి.
  • అనంతరం ఆ ముక్కలను ప్లేటుల్లోకి తీసి ఎండబెట్టాలి. ముక్కలు పొడిపొడిలాడుతూ చేతికి అంటుకోకుండా ఉన్నప్పుడు సీసాలో భద్రం చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే.. రుచిగా, రంగురంగులతో ఆకర్షణీయంగా ఉండే హోమ్‌ మేడ్‌ టూటీ ఫ్రూటీ రెడీ.
Homemade Tutti Frutti Recipe
Homemade Tutti Frutti Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • పచ్చి బొప్పాయి వద్దనుకునే వారు పుచ్చకాయను కూడా టూటీ ఫ్రూటీ కోసం వాడుకోవచ్చు. అయితే, పుచ్చకాయ ఉపయోగిస్తే అందులో కేవలం తెల్లటి కండను మాత్రమే తీసుకోవాలి.
  • ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపించే టూటీ ఫ్రూటీకి ఫుడ్​ కలర్స్​ కాకుండా నేచురల్​ కలర్స్​ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అంటే బీట్‌రూట్‌ ముక్కలను మరిగించిన నీళ్లతో ఎరుపు, పసుపు నీళ్లతో పసుపుపచ్చ, పాలకూర ఉడికించిన రసంతో ఆకుపచ్చ రంగులు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా చేసుకునే ఓపిక లేదంటే మార్కెట్లో దొరికే ఫుడ్‌ కలర్స్‌ ఉపయోగించవచ్చు.

చికెన్​తో క్రంచీ "మసాలా వడలు" - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​కు కిర్రాక్​ ఉంటాయి! - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

జొన్నపిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్​లెట్స్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

TAGGED:

TUTTI FRUTTI MAKING PROCESS
HOMEMADE TUTTI FRUTTI RECIPE
TUTTI FRUTTI RECIPE AT HOME
ఇంట్లోనే టూటీ ఫ్రూటీ చేయడం ఎలా
HOMEMADE TUTTI FRUTTI RECIPE

