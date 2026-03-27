యమ్మీ యమ్మీగా "టెండర్ కోకోనట్ ఐస్క్రీమ్" - మూడు పదార్థాలతోనే సింపుల్గా రెడీ!
- ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "ఐస్క్రీమ్ రెసిపీ" - పిల్లలైతే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : March 27, 2026 at 1:30 PM IST
Homemade Ice Cream Recipe : సీజన్తో సంబంధం లేకుండా చిన్నా పెద్దా అందరూ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో "ఐస్క్రీమ్" ఒకటి. ఇక సమ్మర్లో అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు చల్లచల్లగా ఐస్క్రీమ్ను తింటుంటే ఆ మజానే వేరు. అయితే, పిల్లలు అడుగుతున్నారని చాలా మంది పేరెంట్స్ పార్లర్స్, షాప్స్ నుంచి ఐస్క్రీమ్స్ కొనుగోలు చేసి తెస్తుంటారు. కానీ, అవి అంత ఆరోగ్యకరమైనని కాకపోవచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
అదే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "టెండర్ కోకోనట్ ఐస్క్రీమ్". ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేశారంటే ఐస్క్రీమ్ పార్లర్లో దొరికే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ టెండర్ కోకోనట్ ఐస్క్రీమ్ను ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- లేత పచ్చికొబ్బరి - ఒకటిన్నర కప్పులు (150 గ్రాములు)
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - రెండు లీటర్లు
- కండెన్సడ్ మిల్క్ - 800ఎంఎల్
తయారీ విధానం :
- ఈ హోమ్ మేడ్ ఐస్క్రీమ్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒకటిన్నర కప్పుల పరిమాణంలో లేత పచ్చికొబ్బరిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో లేత పచ్చికొబ్బరిని వేసి రెండు మూడు పల్స్ ఇచ్చి వదిలేయాలి. అంటే, కొబ్బరి చిన్న చిన్న తురుములా అయితే సరిపోతుంది.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మూడ్నాలుగు గంటలపాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన ఫ్రెష్ క్రీమ్లోని కేవలం గడ్డ కట్టిన ఫ్యాట్ను మాత్రమే వేసుకోవాలి.
- ఆ గడ్డ కట్టిన ఫ్రెష్ క్రీమ్ అనేది రెండు కప్పులు (1000 గ్రాములు) ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకున్న క్రీమ్ను హ్యాండ్ బ్లెండర్తో హై-స్పీడ్ మీద మూడ్నాలుగు నిమిషాలు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఐస్క్రీమ్ సాఫ్ట్ టెక్చర్ వచ్చి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఆ విధంగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ను బ్లెండ్ చేసుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న లేత పచ్చికొబ్బరి తురుము, కండెన్సడ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి హ్యాండ్ బ్లెండర్తో అంతా బాగా కలిసేలా హై స్పీడ్ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఫ్రీజర్లో షేప్లో ఒక ఎయిర్ టైటెడ్ బాక్స్ తీసుకుని అందులో బీట్ చేసుకున్న ఫ్రెష్క్రీమ్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- తర్వాత బాక్స్ మూత పెట్టి దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో 12 గంటల పాటు ఉంచాలి. అంటే, రాత్రంతా ఉంచితే సరిపోతుంది. ఆ బాక్స్ను ఫ్రీజర్లో ఉంచినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్ అనేది హైలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అది మంచిగా గడ్డ కట్టిందనుకున్నాక బయటకు తీసి స్పూన్ లేదా స్కూప్తో కప్పులలోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఐస్క్రీమ్ పార్లర్ స్టైల్లో యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "టెండర్ కోకోనట్ ఐస్క్రీమ్" ఇంట్లోనే సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- ఇది బయట దొరికేదానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా అద్భుతమైన టేస్ట్ అండ్ టెక్చర్తో తింటుంటే మంచి మజానిస్తుంది.
- మరి, నచ్చితే ఈ సమ్మర్లో మీరూ మీ పిల్లల కోసం బయట కొనివ్వకుండా ఇంట్లోనే ఇలా రుచికరంగా చేసి పెట్టండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
చిట్కాలు :
- ఈ ఐస్క్రీమ్ తయారీకి నార్మల్ పచ్చికొబ్బరి సెట్ అవ్వద్దని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, వీలైనంత లేత పచ్చికొబ్బరిని మాత్రమే తీసుకోవాలి. అప్పుడే, ఐస్క్రీమ్ పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో కమ్మగా కుదురుతుంది.
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినప్పుడు దానిలోని గడ్డ కట్టిన ఫ్యాట్ను మాత్రమే వాడుకోవాలి. మిగిలిన లిక్విడ్ భాగాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయొద్దు.
