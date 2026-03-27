యమ్మీ యమ్మీగా "టెండర్ కోకోనట్ ఐస్​క్రీమ్" - మూడు పదార్థాలతోనే సింపుల్​గా రెడీ!

Published : March 27, 2026 at 1:30 PM IST

Homemade Ice Cream Recipe : సీజన్​తో సంబంధం లేకుండా చిన్నా పెద్దా అందరూ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో "ఐస్​క్రీమ్" ఒకటి. ఇక సమ్మర్​లో అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు చల్లచల్లగా ఐస్​క్రీమ్​ను తింటుంటే ఆ మజానే వేరు. అయితే, పిల్లలు అడుగుతున్నారని చాలా మంది పేరెంట్స్ పార్లర్స్, షాప్స్ నుంచి ఐస్​క్రీమ్స్ కొనుగోలు చేసి తెస్తుంటారు. కానీ, అవి అంత ఆరోగ్యకరమైనని కాకపోవచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

అదే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "టెండర్ కోకోనట్ ఐస్​క్రీమ్". ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేశారంటే ఐస్​క్రీమ్ పార్లర్​​లో దొరికే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ టెండర్ కోకోనట్ ఐస్​క్రీమ్​ను ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • లేత పచ్చికొబ్బరి - ఒకటిన్నర కప్పులు (150 గ్రాములు)
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్ - రెండు లీటర్లు
  • కండెన్సడ్ మిల్క్ - 800ఎంఎల్

తయారీ విధానం :

  • ఈ హోమ్ మేడ్ ఐస్​క్రీమ్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒకటిన్నర కప్పుల పరిమాణంలో లేత పచ్చికొబ్బరిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో లేత పచ్చికొబ్బరిని వేసి రెండు మూడు పల్స్ ఇచ్చి వదిలేయాలి. అంటే, కొబ్బరి చిన్న చిన్న తురుములా అయితే సరిపోతుంది.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో మూడ్నాలుగు గంటలపాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన ఫ్రెష్ క్రీమ్​లోని కేవలం గడ్డ కట్టిన ఫ్యాట్​ను మాత్రమే వేసుకోవాలి.
  • ఆ గడ్డ కట్టిన ఫ్రెష్ క్రీమ్ అనేది రెండు కప్పులు (1000 గ్రాములు) ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకున్న క్రీమ్​ను హ్యాండ్ బ్లెండర్​తో హై-స్పీడ్ మీద మూడ్నాలుగు నిమిషాలు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఐస్​క్రీమ్ సాఫ్ట్ టెక్చర్ వచ్చి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఆ విధంగా ఫ్రెష్ క్రీమ్​ను బ్లెండ్ చేసుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న లేత పచ్చికొబ్బరి తురుము, కండెన్సడ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి హ్యాండ్​ బ్లెండర్​తో అంతా బాగా కలిసేలా హై స్పీడ్ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఫ్రీజర్​లో షేప్​లో ఒక ఎయిర్ టైటెడ్ బాక్స్ తీసుకుని అందులో బీట్ చేసుకున్న ఫ్రెష్​క్రీమ్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత బాక్స్ మూత పెట్టి దాన్ని ఫ్రిడ్జ్​లో 12 గంటల పాటు ఉంచాలి. అంటే, రాత్రంతా ఉంచితే సరిపోతుంది. ఆ బాక్స్​ను ఫ్రీజర్​లో ఉంచినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్ అనేది హైలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అది మంచిగా గడ్డ కట్టిందనుకున్నాక బయటకు తీసి స్పూన్ లేదా స్కూప్​తో కప్పులలోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఐస్​క్రీమ్ పార్లర్ స్టైల్​లో యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "టెండర్ కోకోనట్ ఐస్​క్రీమ్" ఇంట్లోనే సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఇది బయట దొరికేదానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా అద్భుతమైన టేస్ట్ అండ్ టెక్చర్​తో తింటుంటే మంచి మజానిస్తుంది.
  • మరి, నచ్చితే ఈ సమ్మర్​లో మీరూ మీ పిల్లల కోసం బయట కొనివ్వకుండా ఇంట్లోనే ఇలా రుచికరంగా చేసి పెట్టండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

చిట్కాలు :

  • ఈ ఐస్​క్రీమ్ తయారీకి నార్మల్ పచ్చికొబ్బరి సెట్ అవ్వద్దని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, వీలైనంత లేత పచ్చికొబ్బరిని మాత్రమే తీసుకోవాలి. అప్పుడే, ఐస్​క్రీమ్ పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్​తో కమ్మగా కుదురుతుంది.
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్​ను ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచినప్పుడు దానిలోని గడ్డ కట్టిన ఫ్యాట్​ను మాత్రమే వాడుకోవాలి. మిగిలిన లిక్విడ్ భాగాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయొద్దు.

