మండుటెండల్లో మంచి ఎనర్జీనిచ్చే "సత్తు జావ" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!
సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "సూపర్ డ్రింక్" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : March 29, 2026 at 3:41 PM IST
Homemade Sattu Drink Recipe : రోజురోజుకి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం 10 దాటితే చాలు నడినెత్తిన సూర్యుడు సుర్రుమనిపిస్తున్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్న పని చేసినా నీరసం, నిస్సత్తువగా అనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఒంటికి చలువ చేసే ఆహారపదార్థాలు తీసుకుంటుంటారు. ఇక పానీయాల విషయానికొస్తే మెజార్టీ పీపుల్ మజ్జిగ, రాగి జావ, చెరుకురసం, నిమ్మరసం, కొబ్బరి నీళ్లు వంటివి ఎక్కువగా తాగుతుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మంచి బూస్ట్నిచ్చే మరో ఎనర్జిటిక్ డ్రింక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "సత్తు జావ".
దీనిలో కూడా రాగి జావ మాదిరిగానే పోషకాలు పుష్కలం. ముఖ్యంగా ప్రోటీన్లు, కాల్షియం, ఐరన్తో పాటు ఇతర పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండి తాగేకొద్దీ తాగాలనిపిస్తుంది. వేసవిలో ఈ సత్తు జావను డైలీ తీసుకోవడం మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. పైగా, ఈ జావను ఎవరైనా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ ఎనర్జిటిక్ డ్రింక్ను పెద్దలే కాదు పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తాగుతారు. మరి, ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ జావ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- సత్తుపిండి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు (శనగలను వేయించి, వాటిని పిండి చేసుకోవాలి(వేరు శనగలు కాదు))
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- నిమ్మరసం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ ఎనర్జిటిక్ డ్రింక్ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కక పెట్టుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీకు టైమ్ ఉంటే ఇంట్లోనే స్టవ్ మీద శనగలను వేయించుకుని పిండిగా చేసుకోండి. లేదంటే బయట మార్కెట్లో ఈ సత్తుపిండి లభిస్తుంది. హోమ్ మేడ్ కావాలనుకునేవారు ఇంట్లోనే సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో నాలుగు గ్లాసుల మంచి నీళ్లు తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో సత్తుపిండిని వేసి ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిని ఉంచి కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న సత్తుపిండి లిక్విడ్ను పోసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరికి అయ్యే వరకు(గట్టిపడేంత వరకు) ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలోనే రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మండుటెండల్లో మంచి ఎనర్జీనిచ్చే "సత్తు జావ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
తీపి జావ కావాలంటే :
- సత్తు జావ పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ వేయడం వల్ల కాస్త కారం, ఘాటు ఉంటుంది. అలా ఇష్టపడని వాళ్లు తీపి జావ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో నాలుగు గ్లాసుల వాటర్ తీసుకుని అందులో సత్తుపిండిని వేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపండి.
- తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి అందులో కలిపి పెట్టుకున్న సత్తుపిండి లిక్విడ్ను వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడికి కాస్త దగ్గరికి అయిన తర్వాత అందులో పంచదార/ బెల్లంపొడి వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తియ్య తియ్యని "సత్తు జావ" మీ ముందు ఉంటుంది!
